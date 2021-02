Người Nhật nhiễm COVID-19 chết trong khách sạn ở Hà Nội: Không có dấu hiệu hình sự

Công an Hà Nội xác định nguyên nhân tử vong ban đầu của người đàn ông Nhật Bản dương tính với COVID-19, chết trong khách sạn ở Hà Nội, là do suy hô hấp, không có dấu hiệu hình sự.

Khách sạn Somerset West Point (Tây Hồ, Hà Nội) được khoanh vùng và phun khử khuẩn – Ảnh: VGP

Tối 14-2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thượng tá Trần Đình Nghĩa, phát ngôn viên Công an TP Hà Nội, cho biết ca bệnh COVID-19 số 2229, quốc tịch Nhật Bản, chết trong khách sạn ở quận Tây Hồ (Hà Nội) có nguyên nhân ban đầu là do suy hô hấp.

“Qua khám sơ bộ ngoài, công an xác định thi thể nạn nhân không có ngoại lực tác động, không có dấu hiệu hình sự trong vụ việc này”, ông Nghĩa thông tin.

Hiện công an đang phối hợp với CDC Hà Nội và các đơn vị liên quan tiến hành những thủ tục tiếp theo để làm rõ vụ việc.

Trước đó, ngày 13-2, cơ quan chức năng ở quận Tây Hồ phát hiện một người đàn ông 54 tuổi (quốc tịch Nhật Bản) tử vong tại khách sạn (số 2 đường Tây Hồ, Quảng An, Q.Tây Hồ).

Công an quận Tây Hồ, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) và Phòng kỹ thuật hình sự (PC09), Công an TP Hà Nội, đã phối hợp giải quyết theo quy định.

Tuy nhiên, người này sau đó được xác định có nhiễm COVID-19, do vậy nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 ra cộng đồng rất cao, đặc biệt là đối với số cán bộ chiến sĩ tham gia điều tra, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, bảo vệ hiện trường liên quan đến vụ việc trên.

Để phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ, Công an TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát số cán bộ chiến sĩ của đơn vị có tiếp xúc với những cán bộ chiến sĩ tham gia điều tra, khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường… và những người thuộc diện F1, F2, F3 và báo cáo danh sách về Công an TP.

Chiều cùng ngày, CDC Hà Nội khuyến cáo những ai từng gặp bệnh nhân, từng đến các địa điểm dưới đây cùng thời điểm, liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thông báo đến số điện thoại 0969 082 115 hoặc 0949 396 115 để được tư vấn và xét nghiệm.

Theo tuoitre.vn

Nguồn bài viết: https://tuoitre.vn/nguoi-nhat-nhiem-covid-19-chet-trong-khach-san-o-ha-noi-khong-co-dau-hieu-hinh-su-20210214214359578.htm