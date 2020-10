Ngành Hải quan: Xử lý hơn 12.000 vụ vi phạm về hải quan trong 9 tháng

Sáng 8/10, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Nguyễn Văn Cẩn chủ trì Hội nghị trực tuyến giao ban công tác ngành hải quan quý III, chương trình công tác quý IV/2020.

Quang cảnh hội nghị

Dự hội nghị còn có, lãnh đạo Tổng cục Hải quan, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan và lãnh đạo các đơn vị hải quan địa phương tại 35 điểm cầu.

Theo báo cáo, lũy kế đến hết 30/9, toàn ngành hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ tổng số 12.190 vụ vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 3.088 tỷ đồng. Cơ quan hải quan khởi tố 30 vụ án hình sự, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 83 vụ, thu nộp ngân sách hơn 522 tỷ đồng.

Về thu ngân sách nhà nước, theo số liệu sơ bộ, số thu lũy kế từ đầu năm đến ngày 30/9 đạt 227.933 tỷ đồng (bằng 67,4% dự toán, bằng 64,2% chỉ tiêu phấn đấu, giảm 13,15% so với cùng kỳ năm 2019).

Trong 9 tháng năm 2020, một số đơn vị có kết quả thu ngân sách tốt như: Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ, Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa, Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi, Cục Hải quan tỉnh Bình Phước, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh…

Về hoạt động xuất nhập khẩu, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 9 tháng năm 2020 đạt 388,62 tỷ USD (vượt 6,6 tỷ USD, tương ứng tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2019). Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 202,57 tỷ USD (tăng 4,1%), trị giá nhập khẩu 186,05 tỷ USD (giảm 0,7%).

Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm thặng dư ở mức cao nhất từ trước tới nay. Theo đó, tính đến hết tháng 9/2020, cán cân thương mại hàng hóa Việt Nam đạt mức thặng dư lên tới 16,52 tỷ USD.

Về công tác cải cách thủ tục hành chính, Tổng cục Hải quan tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong khối các cơ quan Tổng cục và tương đương thuộc Bộ Tài chính.

Về thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, tính đến ngày 30/9, có 200 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được chính thức triển khai trên cơ chế một cửa quốc gia, với hơn 3,35 triệu hồ sơ của hơn 41,7 nghìn doanh nghiệp.

Về Cơ chế một cửa ASEAN, tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với tất cả 9 nước ASEAN: Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Brunei, Campuchia, Myanmar, Lào và Philippines thông qua Cơ chế một cửa ASEAN.

Đến ngày 30/9, tổng số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 200.641 C/O, tổng số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 276.134 C/O.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đang chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật sẵn sàng trao đổi thông tin tờ khai hải quan ASEAN và chứng nhận kiểm dịch thực vật. Theo kế hoạch của ASEAN, 2 chứng từ này dự kiến sẽ được kết nối trao đổi trong năm 2020.

Đáng chú ý, về việc tích hợp dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục Hải quan với Cổng Dịch vụ công quốc gia, đã hoàn thành kết nối 70/70 thủ tục theo kế hoạch của năm 2020…

Theo thuonghieucongluan.com.vn

Nguồn bài viết: https://thuonghieucongluan.com.vn/nganh-hai-quan-xu-ly-hon-12-000-vu-vi-pham-ve-hai-quan-trong-9-thang-a115696.html