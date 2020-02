Năm 2019, Vingroup báo lãi 7.702 tỷ đồng, tăng trưởng 24,4%

Riêng trong quý IV/2019, Vingroup đạt lợi nhuận trước thuế 6.255 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3.590 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Tập đoàn Vingroup (mã VIC) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2019 theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).

Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 38.176 tỷ đồng, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước trong đó mảng bán lẻ mang về hơn 7.700 tỷ đồng doanh thu, tăng 18% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế tăng 14% so với cùng kỳ lên 6.255 tỷ đồng.

Trong quý IV vừa qua, Tập đoàn Vingroup và Tập đoàn Masan đã đạt được thỏa thuận liên quan đến giao dịch hoán đổi cổ phần của Công ty VinCommerce và Công ty VinEco để nhận phần sở hữu không kiểm soát trong một công ty con về Tiêu dùng – Bán lẻ thuộc Tập đoàn Masan. Thoả thuận nhằm tối ưu hóa thế mạnh hoạt động của mỗi bên, đồng thời tạo nên một Tập đoàn Tiêu dùng – Bán lẻ mới có sức cạnh tranh vượt trội và quy mô hàng đầu Việt Nam.

Tính chung cả năm 2019, Vingroup ghi nhận 130.790 tỷ đồng doanh thu thuần và 15.639 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng tăng 7,3% và 12,9% so với năm trước. Lãi ròng sau thuế thu về 7.702 tỷ đồng, tăng tới 24,4% so với năm trước trong đó lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 7.505 tỷ đồng, tương ứng lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) ở mức 2.420 đồng.

Trong năm 2019, mảng chuyển nhượng bất động sản vẫn là chủ lực của tập đoàn với 64.501 tỷ đồng doanh thu trong đó riêng quý IV vừa qua đạt 15.027 tỷ đồng chủ yếu đến từ ba đại dự án Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Smart City và Vinhomes Grand Park.

Bên cạnh đó, Vincom Retail cũng đã khai trương tổng cộng 13 dự án mới trong năm 2019 với tỉ lệ lấp đầy trung bình đạt 95,8% qua đó nâng quy mô sở hữu và vận hành lên 79 TTTM hoạt động trên 43 tỉnh và thành phố trên toàn quốc với tổng diện tích sàn bán lẻ đạt khoảng 1,6 triệu m2.

Trong khi đó, hoạt động sản xuất và các dịch vụ liên quan với nòng cốt là VinFast và VinSmart đạt doanh thu hơn 5.600 tỷ đồng. Ngày 17/01 vừa qua, VinFast công bố đã có hơn 17 nghìn ô tô và 50 nghìn xe máy điện mang thương hiệu VinFast được khách hàng đặt mua. Trước đó, VinSmart cũng đã bán được 600 nghìn điện thoại thông minh trong năm 2019.

Trong năm 2020, Vingroup vẫn tiếp tục đầu tư mãnh mẽ để phát triển 3 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là công nghệ – công nghiệp, bất động sản – du lịch và dịch vụ cộng đồng. Đặc biệt ở mảng công nghiệp, Vingroup sẽ tiếp tục đẩy mạnh sản xuất thêm nhiều mẫu ôtô, xe máy điện VinFast.

Tính đến hết năm 2019, tổng tài sản của Vingroup đã tăng tới gần 42% so với đầu kỳ lên mức 408.573 tỷ đồng. Sự gia tăng mạnh tổng tài sản của Vingroup chủ yếu đến từ hàng tồn kho dưới dạng bất động sản để bán và tài sản cố định. Số dư tiền, tương đương tiền và tiền gửi cũng tăng từ 15.509 tỷ đồng đầu kỳ lên 19.368 tỷ đồng.

Dù sở hữu một lượng tiền mặt “khổng lồ” nhưng Vingroup vẫn đi vay lên đến hàng trăm nghìn tỷ đồng. Tính đến thời điểm 31/12/2019, số dư nợ vay tài chính của tập đoàn này đã lên đến 117.525 tỷ đồng và là một trong những doanh nghiệp vay nợ nhiều nhất trên sàn. Ngoài ra Vingroup còn khoản 10.259 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi.

Theo bizlive.vn

Nguồn bài viết: https://bizlive.vn/kinh-doanh/nam-2019-vingroup-bao-lai-7702-ty-dong-tang-truong-244-3533936.html