Mừng Giải phóng Thủ đô, bay cùng Vietjet khắp các tỉnh thành

Mừng ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội 10/10, Vietjet tung chương trình khuyến mãi 550.000 vé giá chỉ từ 0 đồng (*) trên toàn mạng bay nội địa phủ khắp Việt Nam trong suốt 3 ngày từ 12h00 ngày 7/10 đến hết ngày 9/10/2020, với thời gian bay từ 11/10/2020 đến 31/3/2021 (**).

Khôi phục toàn mạng bay nội địa, Vietjet mở bán toàn bộ các hạng vé Eco, Deluxe và SkyBoss đáp ứng nhu cầu của người dân, du khách bay khắp các đường bay nội địa từ Bắc chí Nam với 250 chuyến bay mỗi ngày.

Vé khuyến mãi được mở bán trên tất cả các kênh bán chính thức của hãng tại website www.vietjetair.com, ứng dụng điện thoại Vietjet Air, Facebook tại địa chỉ www.facebook.com/vietjetvietnam (mục “Đặt vé”) và các đại lý/ phòng vé chính thức của Vietjet trên toàn quốc. Thanh toán ngay bằng Vietjet SkyClub, các loại thẻ Visa/ Master/ AMEX/ JCB/ KCP/ UnionPay và thẻ ATM của 34 ngân hàng lớn tại Việt Nam (có đăng ký Internet Banking).

Ngoài ra, từ ngày 7/10 tới 9/10/2020, khách hàng nhập mã “DELUXE” khi đặt vé trên website www.vietjetair.com và ứng dụng điện thoại Vietjet Air sẽ được giảm trực tiếp 50% giá vé Deluxe (*) trên các chuyến bay nội địa. Thời gian bay áp dụng từ ngày 10/10/2020 tới 31/12/2021 (**).

Đặc biệt, hành khách của Vietjet cũng có thể dùng mã “DELUXE” trải nghiệm khách sạn đẳng cấp 5 sao trên cả nước như Furama Resort Da Nang, L’Alya Ninh Van Bay, Ariyana SmartCondotel Nha Trang, Republic Plaza…với giá chỉ một nửa (*) khi tiến hành đặt phòng với thời gian lưu trú phù hợp hành trình bay (***).

Không ngừng bứt phá, không ngừng vượt qua những giới hạn, Vietjet luôn nỗ lực không ngừng để mang tới khách hàng trải nghiệm tốt đẹp nhất trên độ cao 10.000m, biến những giấc mơ bay của hàng triệu người dân, du khách thành hiện thực. Nâng cấp hạng vé SkyBoss và ra mắt hạng vé Deluxe là sản phẩm mới nhất của Vietjet nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, mang đến những tiện ích cao cấp tới người dân và du khách khắp trong, ngoài nước.

Chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, Vietjet thực hiện các quy trình kiểm tra sức khỏe cho hành khách, tổ bay trước mỗi chuyến bay, lưu ý tất cả các hành khách tuân thủ quy định khai báo y tế bắt buộc, đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm thủ tục và hành trình bay… Tất cả các chuyến bay của Vietjet đều tuân thủ tiêu chuẩn an toàn cao nhất của cơ quan chức năng, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng như Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) đảm bảo an toàn sức khoẻ cho hành khách, phi hành đoàn và cả cộng đồng.

(*) Chưa bao gồm thuế, phí (**) Trừ các ngày Tết (***) Theo Điều kiện & Điều khoản của các khách sạn

