Mazda3 Sport biểu tượng cho sự độc lập, tự tin của phụ nữ hiện đại

Thiết kế thân xe theo ngôn ngữ Kodo mềm mại, nội thất tinh giản cùng hàng loạt tính năng an toàn giúp Mazda3 Sport trở thành lựa chọn không chỉ cho các đấng mày râu, mà còn là một trong những ưu tiên hàng đầu của phái đẹp.

Mạnh mẽ, trẻ trung và thời thượng

Mazda3 Sport thu hút chị em nhờ việc xe mang tinh thần của một mẫu crossover nhưng không quá cồng kềnh, vừa có khả năng di chuyển nội đô, vừa đủ sức mạnh để vượt những cung đường dài, đặc biệt có thể thỏa mãn được yếu tố trẻ trung, thời thượng.

Mẫu xe này cũng giành chiến thắng chung cuộc “Xe của năm 2019 do phụ nữ bình chọn” và mới nhất là giải thưởng “Thiết kế xe đẹp nhất 2020” của World Car Award. Điều này giúp Mazda3 Sport trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp cũng như sự độc lập, tự tin của phụ nữ hiện đại.

Thiết kế Kodo thế hệ mới trên Mazda3 Sport tạo cảm giác hình dáng xe thay đổi liên tục dưới tác động của bóng và ánh sáng ở những thời điểm khác nhau. Đầu xe cũng nổi bật với lưới tản nhiệt họa tiết đinh tán, mâm xe 18-inch, cụm đèn pha LED sắc nét.

Tinh giản và tinh tế

Ngày càng nhiều phụ nữ hiện đại ưa chuộng lối sống tinh giản. Nắm bắt điều đó, không gian bên trong xe cũng được Mazda thiết kế tối giản để tạo không gian thoáng đãng quanh vị trí lái, giúp người lái tăng khả năng tập trung điều khiển phương tiện.

Xe cũng thoát khỏi những dãy phím chức năng phức tạp, thay vào đó là vô-lăng bọc da tích hợp lẫy chuyển số, ghế lái chỉnh điện, điều hòa tự động hai vùng, cửa sổ trời và gương chống chói tự động. Màn hình hiển thị 8,8 inch kết hợp hệ thống Mazda Connect hỗ trợ kết nối Apple CarPlay – Android Auto, giúp người lái không bị mất tập trung bởi thông báo trên điện thoại trong quá trình di chuyển.

Nội thất Mazda3 Sport có thêm màu đỏ New Red độc đáo, mang đậm dấu ấn thể thao và thể hiện rõ cá tính của người sở hữu. Màu sắc này rất hút mắt đối với phái nữ, đặc biệt là những chị em tìm kiếm mẫu xe để tự lái đến nơi làm việc, dạo phố hay đến những sự kiện thời trang.

Công nghệ hiện đại, hỗ trợ tối đa

Với hệ thống an toàn chủ động i-Activsense cao cấp đi cùng hệ thống kiểm soát gia tốc GVC Plus thông minh, Mazda3 Sport mang đến cảm giác an tâm cho người lái trên mọi hành trình.

Đối với người dùng nữ, xe không nhất thiết phải có khả năng tăng tốc vượt trội hay lái vượt địa hình, tuy nhiên xế hộp vẫn cần có cảm giác lái phấn khích, mượt mà. Thiết kế kiến trúc xe Mazda3 Sport dựa trên công nghệ SkyActiv, bao gồm những nâng cấp toàn diện từ lốp xe, hệ thống treo, thân xe đến kết cấu ghế ngồi, nhằm tối ưu hóa khả năng cân bằng tự nhiên của con người, giảm thiểu độ ồn, rung lắc và dằn xóc.

Ngoài các chức năng hữu ích như cảnh báo điểm mù, cảnh báo chệch làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi cùng trang bị 7 túi khí, Mazda3 Sport là sản phẩm đầu tiên trong phân khúc C được trang bị hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar, hỗ trợ phanh thông minh tích hợp cảnh báo vật cản phía trước và nhận diện người đi bộ.

Khả năng vận hành mạnh mẽ trong khi vẫn đảm bảo an toàn tối ưu chính là hai yếu tố đã tạo nên cảm giác lái phấn khích cho Mazda3 Sport. Người lái được tự do trải nghiệm động cơ, công nghệ và các tính năng thú vị. Đây chắc chắn là một sản phẩm làm hài lòng những người yêu mến một mẫu xe hiện đại và phong cách.

Theo thacogroup.vn

Nguồn bài viết: http://www.thacogroup.vn/vi/truyen-thong/tin-tuc-hoat-dong/0F9254/mazda3-sport-bieu-tuong-cho-su-doc-lap-tu-tin-cua-phu-nu-hien-dai.aspx