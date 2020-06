Masan đặt mục tiêu doanh thu năm 2020 tăng gấp đôi, trở thành nền tảng Tiêu dùng – Bán lẻ hàng đầu Việt Nam

(Pháp lý). Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) và hai công ty thành viên niêm yết (Masan Consumer (HNX_UpCoM: MCH) và Masan MEATLife (HNX_UpCoM: MML)) cùng tổ chức Đại hội Cổ Đông (ĐHCĐ) 2020 với chủ đề “Our Journey is The Consumer’s Journey – Con đường chúng ta đi”, đánh dấu sự chuyển đổi của Tập đoàn.

ĐHCĐ của ba Công ty được tổ chức chung không chỉ bao gồm chương trình theo quy định, mà còn mang đến cho các bên liên quan của mỗi Công ty cơ hội để đánh giá đầy đủ nền tảng tích hợp độc đáo mà Masan đang xây dựng nhằm phục vụ tốt hơn cho nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng Việt Nam. Bằng việc Masan gia nhập vào ngành bán lẻ thông qua sáp nhập VinCommerce (“VCM”), MCH và MML đều được kỳ vọng sẽ tạo ra sự hiệp lực đáng kể, đẩy nhanh các chiến lược tập trung vào người tiêu dùng và mang lại giá trị vượt trội cho cổ đông.

Ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Masan Group chia sẻ, “Tại Masan, chúng tôi luôn xuất phát với một vạch đích được xác định rõ ràng. Mục tiêu của chúng tôi là dẫn đầu và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi bán lẻ hiện đại trên toàn quốc chứ không chỉ giới hạn ở một vài địa phương. Thay vì chỉ ở mức 8% hiện nay, kênh mua sắm hiện đại dự kiến sẽ chiếm 30% toàn ngành bán lẻ vào năm 2025 và Masan có thể gia tăng quy mô này lên đến 50%. Yếu tố thay đổi cuộc chơi là khi Masan không chỉ có kênh mua sắm hiện đại cho các cư dân thành thị mà còn mang trải nghiệm tuyệt vời này đến phục vụ cả người tiêu dùng ở nông thôn. Masan đang ở vị thế sẵn sàng cho sứ mệnh này nhờ mối quan hệ mật thiết và lâu dài sẵn có với hơn 300.000 điểm bán lẻ truyền thống (GT). Từ chỗ đơn thuần bán sản phẩm của Masan như hiện nay, họ sẽ trở thành một phần trong nền tảng bán lẻ của chúng tôi thông qua mô hình nhượng quyền và mối quan hệ đối tác mật thiết, giúp mang đến lợi ích cho cả hai bên và cho chính người tiêu dùng.

Năm 2020, Masan Group sẽ không mở rộng kinh doanh quá nhanh chóng, mà sẽ nỗ lực để đảm bảo mô hình hiện có tiếp tục bền vững khi tăng quy mô. Tôi tin rằng nếu cùng thực thi quyết liệt và kiên định với chiến lược, chúng tôi không những sẽ trở thành nền tảng bán lẻ hàng đầu Việt Nam mà còn có thể đạt được biên lợi nhuận hai chữ số.”

Năm 2019 đã ghi nhận nhiều thành tựu vượt trội của Masan. Tập đoàn Masan đạt doanh thu thuần 37.354 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho Cổ đông của Công ty trong hoạt động kinh doanh chính năm 2019 đạt 3.907 tỷ đồng, tăng 12,4% so với năm 2018. Masan Group chính thức thiết lập nền tảng Tiêu dùng – Bán lẻ hàng đầu Việt Nam với việc sáp nhập VCM.

MASAN CONSUMER

Doanh thu thuần của MCH tăng 8,6% lên 18.845 tỷ đồng trong năm 2019 so với mức 17.346 tỷ đồng năm 2018, nhờ vào chiến lược xây dựng thương hiệu dựa trên sản phẩm đột phá. Động lực chính đến từ sự tăng trưởng một chữ số của ngành hàng thực phẩm nhờ chiến lược cao cấp hóa và ra mắt sản phẩm mới, được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng hai chữ số của danh mục đồ uống cũng như mức tăng trưởng gần gấp đôi của ngành hàng thịt chế biến, bù lại cho sự sụt giảm của ngành bia và cà phê. EBITDA năm 2019 tăng 12,7% lên 4.695 tỷ đồng so với 4.167 tỷ đồng năm 2018.

MASAN MEATLIFE

Biên lợi nhuận gộp của MML trong năm 2019 là 16,4%, tăng 140 điểm cơ bản so với mức 15,0% của năm 2018 nhờ giá cả hàng hóa thấp hơn. Biên EBITDA năm 2019 là 11,3%, tăng 240 điểm cơ bản so với 2018 nhờ biên lợi nhuận gộp cao hơn và tỷ lệ chi phí SG&A trên doanh thu giảm 30 điểm cơ bản. Cùng với việc ra mắt các phát kiến thịt mát chế biến, mở rộng mạng lưới phân phối của MEATDeli trong năm 2019 cộng hưởng với hơn 3.000 điểm bán lẻ hiện đại của VinCommerce (“VCM”), MEATDeli được kỳ vọng sẽ là động lực tăng trưởng chính trong tương lai gần.

MASAN HIGH-TECH MATERIALS (HNX-UPCoM: MSR, trước là Masan Resources):

Năm 2019, doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 4.706 tỷ đồng, giảm 31% so với năm 2018, phản ánh môi trường kinh doanh đầy khó khăn, thử thách trong năm 2019. Nhu cầu toàn cầu suy yếu, khối lượng sản xuất sụt giảm cùng với ảnh hưởng lớn bởi cuộc chiến tranh thương mại Mỹ – Trung Quốc đã khiến giá các hàng hóa của công ty giảm xuống trong suốt năm qua. MSR đã hoàn tất mua lại mảng kinh doanh Vonfram của H. C. Starck. Đây là bước đi chiến lược trong tầm nhìn trở thành nhà chế tạo vật liệu công nghiệp công nghệ cao dựa trên nền tảng chuỗi giá trị tích hợp xuyên suốt hàng đầu thế giới của MSR. Giao dịch mang đến cho MSR lợi thế cạnh tranh trên toàn cầu, tạo ra dòng tiền ổn định qua các chu kỳ thị trường, đồng thời mở rộng quy mô thị trường đầu ra lên 3.5 lần, từ 1,3 tỷ USD lên 4,6 tỷ USD.

TECHCOMBANK: Lợi nhuận trước thuế tăng 20,4% đạt 12.838 tỷ đồng trong năm 2019 so với mức 10.661 tỷ đồng trong năm 2018.

 Dự kiến đến năm 2025, doanh thu của Masan sẽ đạt 150-250 nghìn tỷ VND với tỷ suất lợi nhuận hoạt động 14-15%, do: Tăng trưởng đến từ các sản phẩm nhãn hàng riêng, phát triển mạnh kênh bán hàng trực tuyến, các sản phẩm độc quyền tại các địa điểm bán lẻ, mở rộng mạng lưới phân phối thông qua các cửa hàng và nhượng quyền bán lẻ trong tương lai.

 Nền kinh tế Việt Nam đang phát triển nhanh chóng và tầng lớp trung lưu gia tăng, tuy nhiên người tiêu dùng Việt vẫn phải chi trả quá cao cho những nhu cầu tiêu dùng thiết yếu do thiếu sự đổi mới sáng tạo và quy mô (đặc biệt về cơ sở hạ tầng phục vụ tiêu dùng). Để giải quyết những nhu cầu lớn chưa được đáp ứng, Masan đặt mục tiêu thúc đẩy hợp nhất trong các danh mục và thị trường nơi Tập đoàn hoạt động để mang lại hiệu quả trong chuỗi giá trị vì lợi ích của cả người tiêu dùng và nhà cung cấp.

Các ưu tiên chiến lược chính của The CrownX

Để xây dựng nền tảng bán lẻ tích hợp đáp ứng nhu cầu ngày càng nâng cao của người tiêu dùng Việt, Masan đã thành lập Công ty The CrownX, công ty sở hữu cổ phần của MCH và VCM, tận dụng thế mạnh là nhà sản xuất có thương hiệu và nhà bán lẻ hàng đầu của cả 2 công ty. Các ưu tiên chiến lược chính của The CrownX là:

 Phát triển mạng lưới cửa hàng và chuỗi cung ứng vượt trội – đảm bảo độ bao phủ cả nước

 Phát triển VCM thành mô hình kinh doanh hàng tiêu dùng với các thương hiệu mạnh– trở thành top 50 thương hiệu toàn cầu

 Phát triển danh mục sản phẩm độc quyền (lên đến 40%) cùng đối tác và nhà cung cấp chiến lược

 Sở hữu dữ liệu chi tiêu nhu yếu phẩm của hộ gia đình

 Xây dựng công ty thành Top “10 công ty có môi trường đáng làm việc” tại Việt Nam.

Tại sự kiện, Masan Group công bố cổ tức bằng tiền mặt 10% (1.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được trả trong vòng 6 tháng và sẽ thiết lập một chính sách cổ tức để trả cho các cổ đông như hàng năm. Masan Consumer cũng đề xuất mức cổ tức bằng tiền mặt lên tới 45% (4.500 đồng / cổ phiếu), đánh dấu năm thứ 7 liên tiếp trả cổ tức bằng tiền mặt.

GIÁ TRỊ VƯỢT TRỘI – NỀN TẢNG TIÊU DÙNG – BÁN LẺ TƯƠNG LAI

Trong dự toán tài chính năm 2020 đề xuất với cổ đông, Masan Group đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt từ 75.000 đến 85.000 tỷ đồng (tăng trưởng 101% đến 128% so với năm 2019) và lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận thiểu số đạt từ 1.000 đến 3.000 tỷ đồng. Lợi nhuận dự kiến sẽ tăng mạnh trong nửa cuối năm nay. Với tiềm năng tăng trưởng bền vững, các công ty thành viên của Masan Group đã đề ra mục tiêu cho năm 2020:

 VCM: Biên EBITDA cả năm đạt -3% ở mức hòa vốn và có thể đạt mô hình hòa vốn ở nửa cuối năm 2020.

 MCH: Dự kiến doanh thu MCH tăng 15%+ và đạt tăng trưởng lợi nhuận ở mức 2 chữ số.

 MML: Doanh thu ngành thịt đóng góp 20% vào doanh thu gộp và phát triển nền tảng thịt chế biến để tối ưu hóa lợi nhuận. Thức ăn chăn nuôi dự kiến tăng trưởng đều đặn như hằng năm với tiềm năng tăng nếu quá trình tái đàn lợn diễn ra nhanh để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng

 MSR: Tập trung vào mảng tích hợp nền tảng kinh doanh vonfram của H.C.Starck’s để trở thành nhà chế tạo các sản phẩm vonfram midstream giá trị gia tăng toàn cầu.

Năm 2020, Masan sẽ tiếp tục tối đa hóa vị thế thanh khoản của mình để đảm bảo có đủ tiền mặt trong tình hình đại dịch COVID-19 kéo dài và có thể đầu tư vào các mảng kinh doanh chiến lược hoặc thông qua M&A.

Masan Group có niềm tin vững chắc sẽ thực hiện được mục tiêu này nhờ quá trình nỗ lực làm việc của đội ngũ nhân lực, những chiến lược đúng đắn và kế hoạch thực hiện bài bản của cả Tập đoàn.

GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN

Masan tin vào triết lý “doing well by doing good”. Sứ mệnh của Công ty là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vượt trội cho 90 triệu người dân Việt Nam. Masan hiện thực hóa tầm nhìn này bằng cách thúc đẩy năng suất thông qua những phát kiến mới, áp dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu mạnh, và tập trung hiện thực hóa những cơ hội lớn gắn với cuộc sống hằng ngày của đại đa số người dân.

Các công ty thành viên và liên kết của Tập đoàn Masan là những công ty dẫn đầu các ngành hàng thịt và các sản phẩm từ thịt, thực phẩm chế biến và đồ uống, tài nguyên, bán lẻ, sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình và dịch vụ tài chính…, là những lĩnh vực đang tăng trưởng cao của nền kinh tế Việt Nam.