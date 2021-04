MailOnline khởi kiện Google vì thao túng kết quả tìm kiếm

Nhà xuất bản có trụ sở ở London (Anh) Associated Newspapers Ltd đã nộp đơn khiếu nại lên một tòa án ở New York (Mỹ), cáo buộc Google đã hạ thấp các nội dung tin tức của trang này.

Biểu tượng Google trên màn hình máy tính bảng tại Lille, Pháp. Ảnh: AFP/ TTXVN

Nhà xuất bản có trụ sở ở London (Anh) Associated Newspapers Ltd, chủ sở hữu trang web MailOnline, ngày 21/4 đã nộp đơn khiếu nại lên một tòa án ở New York (Mỹ), cáo buộc Google đã hạ thấp các nội dung tin tức của trang này trên các kết quả tìm kiếm và yêu cầu bồi thường thiệt hại và các chi phí pháp lý.

Tập đoàn truyền thông này cho hay MailOnline là trang web tin tức phổ biến thứ năm tại Mỹ. Ngoài trang web này, Associated Newspapers Ltd còn sở hữu tờ Daily Mail và tuần báo Mail on Sunday.

Trong đơn khiếu nại của mình, Associated Newspapers cho rằng vì các trang tin của Daily Mail sinh lời ít hơn cho Gooogle so với các trang web khác, nên nhiều năm qua, Google đã giảm đáng kể lưu lượng tìm kiếm của Daily Mail.

Associated Newspapers cáo buộc Google đã sử dụng máy tìm kiếm có ưu thế độc quyền của mình để thiết lập vị thế vượt trội trong công nghệ quảng cáo.

Tập đoàn truyền thông này cho biết tình trạng này đã kéo dài cho đến nay, và kể từ đầu năm 2021, lưu lượng tìm kiếm tại Mỹ của Daily Mail đã giảm hơn 50%.

Về phía mình, Google cho rằng khiếu nại trên là “vô căn cứ”, đồng thời cho biết cách thức mà các nhà xuất bản như Associated Newspapers sử dụng công nghệ quảng cáo sẽ không ảnh hưởng gì đến vị trí xuất hiện trên các kết quả tìm kiếm.

Google cho biết tập đoàn này tạo ra phần lớn doanh thu từ việc hiển thị các quảng cáo bên cạnh các kết quả tìm kiếm phù hợp.

Cũng như các “ông lớn” khác có sức mạnh chi phối các lĩnh vực kinh tế chủ chốt, Google đang phải đối mặt với sự kiểm soát ngày càng chặt chẽ.

Nhiều hành động pháp lý chống lại Google trong vấn đề độc quyền đã được đưa ra tại Mỹ và nhiều nơi khác./.

Theo bnews.vn

Nguồn bài viết: https://bnews.vn/mailonline-khoi-kien-google-vi-thao-tung-ket-qua-tim-kiem/193328.html