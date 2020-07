Lễ ra quân hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam(1/7): Phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình là hướng tới mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội và an toàn sức khỏe toàn dân

(Pháp lý) – Hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam, nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích vận động các tầng lớp nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, ngày 11/7/2020, BHXH Việt Nam đã phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam – Tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình” đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc.

Lãnh đạo ngân hàng Vietcombank trao biểu trưng số tiền ủng hộ Chương trình Hỗ trợ thẻ BHYTtại Lễ ra quân

Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân với chủ đề “Cả nước chung tay thực hiện BHXH, BHYT toàn dân”, tập trung truyền thông về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của chính sách BHXH, BHYT; đặc biệt nhấn mạnh về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; và được tổ chức theo hình thức Lễ ra quân trực tuyến tại điểm cầu Trung ương, thực hiện tiếp sóng tại 63 điểm cầu tại trụ sở BHXH các tỉnh, thành phố và phát động chiến dịch tuyên truyền lưu động với 708 đoàn diễu hành tuyên truyền lưu động, kết hợp tư vấn trực tiếp phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tại các địa bàn tập trung dân cư, các chợ trung tâm, đầu mối trên phạm vi toàn quốc, bằng phương tiện ô tô, xe máy có gắn các thông điệp truyền thông BHXH (với quy mô 01 đoàn diễu hành lưu động/ 01 quận, huyện, thị xã,…), đảm bảo an toàn giao thông.

Theo đó, trong quá trình tuyên truyền lưu động, viên chức cơ quan BHXH, nhân viên Bưu điện, nhân viên các đại lý thu BHXH, BHYT của các địa phương đã tỏa đi khắp nơi như: các chợ trung tâm, khu dân cư và đến trực tiếp các hộ gia đình… để tuyên truyền, tư vấn chính sách BHXH tự nguyện, BHYT cho người dân; kết hợp tổ chức các Hội nghị tư vấn chính sách trực tiếp tới một số địa bàn đông dân cư để vận động phát triển người tham gia,…

Số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tăng

Kết quả, trong 02 ngày ra quân trên toàn quốc (11-12/7/2020), theo số liệu báo cáo nhanh của 63 tỉnh, thành phố, Lễ ra quân đã trực tiếp vận động, phát triển được: 30.269 người tham gia BHXH tự nguyện và 58.803 người tham gia BHYT hộ gia đình. Trong đó, có 17 BHXH tỉnh, thành phố phát triển được trên 500 người tham gia với cả hai đối tượng.

Về BHXH tự nguyện: Đã có 05 BHXH tỉnh, thành phố phát triển từ 1.000 – trên 2.000 người tham gia, đó là: Thanh Hóa 2.238; Tiền Giang 1.623; Thành phố Hồ Chí Minh 1.221; Bình Dương 1.152; Long An 1.021. 19 BHXH tỉnh, thành phố phát triển trên 500 người tham gia, đó là: Thừa Thiên Huế 952; Trà Vinh 925; Lâm Đồng 902; Bến Tre 700; Quảng Ngãi 636; Cà Mau 635; Gia Lai 611; An Giang 608; Nghệ An 587; Cần Thơ 581; Hà Nội 579; Điện Biên 563; Đồng Nai 558; Hà Tĩnh 554; Phú Yên 533; Bình Thuận 532; Nam Định 525; Đồng Tháp 513; Phú Thọ 504.

Về BHYT hộ gia đình: Có 07 BHXH tỉnh, thành phố phát triển từ 2.000-10.000 người tham gia, đó là: Thành phố Hồ Chí Minh 9.821; Bến Tre 7.000; Bình Dương 5.365; Cần Thơ 3.757; Sóc Trăng 2.774; Thanh Hóa 2.396; Tiền Giang 2.351. 07 BHXH tỉnh, thành phố phát triển từ 1.000-2.000 người tham gia, đó là: Đồng Tháp 1.561; Hà Nội 1.509; Quảng Nam 1.391; An Giang 1.304; Trà Vinh 1.186; Bạc Liêu 1.174; Đắk Lắk 1.020. Và 13 BHXH tỉnh, thành phố phát triển từ 500- dưới 1000 người tham gia, đó là: Cà Mau 938; Long An 873; Vĩnh Phúc 772; Khánh Hòa 724; Quảng Bình 707; Tuyên Quang 689; Hậu Giang 678; Bắc Ninh 661; Hà Tĩnh 634; Lâm Đồng 616; Phú Yên 565; Quảng Ngãi 554; Phú Thọ 539.

Tại TP. Hồ Chí Minh: Ngay sau Lễ ra quân trực tuyến, TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức tuyên truyền lưu động với 10 đội tuyên truyền (165 người) đi trên các trục đường chính của 24 quận, huyện. Đồng thời, các tuyên truyền viên của BHXH 24 quận, huyện và 10 Bưu điện trung tâm đã đến 74 điểm tư vấn đã xây dựng trước. Cán bộ tuyên truyền đi đến từng khu phố, từng khu chợ để phát tơi cho tiểu thương, người bán hàng rong, tài xế xe ôm… Ngày 12/7, BHXH các quận, huyện tiếp tục tổ chức các hội nghị tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau và tiếp tục tư vấn trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT cho các tiểu thương tại các chợ…

Với tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao, trong 2 ngày ra quân (11 và 12/7/2020), Tp.Hồ Chí Minh đã phát triển được 9.821 người tham gia BHYT hộ gia đình và 1.221 người tham gia BHXH tự nguyện. Đây là kết quả đột phá trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại địa phương, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 của BHXH Thành phố, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

74 điểm tư vấn BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cố định được xây dựng để tuyên truyền, tư vấn cho người dân trên toàn thành phố

BHXH Thanh Hóa: Theo số liệu cập nhật, trong 02 ngày ra quân, ngày 11 và 12/7, nhiều huyện đã đạt kết quả vượt sự mong đợi như: BHXH huyện Thọ Xuân vận động được 549 người tham gia BHXH tự nguyện, 96 người tham gia BHYT hộ gia đình; BHXH huyện Hoằng Hóa vận động được 210 người tham gia BHXH tự nguyện, 206 người tham gia BHYT hộ gia đình; BHXH huyện Triệu Sơn vận động được 122 người tham gia BHXH tự nguyện, 135 người tham gia BHYT hộ gia đình; BHXH huyện Thiệu Hóa vận động được 103 người tham gia BHXH tự nguyện, 364 người tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH huyện Ngọc Lặc vận động được 112 người tham gia BHXH tự nguyện, 116 người tham gia BHYT hộ gia đình…

Ấn tượng nhất trong lần ra quân này, đó là sự nỗ lực của các huyện miền núi phía Tây. Do đường sá đi lại rất khó khăn, nhiều bản cách xa trung tâm huyện khoảng 45 km, lại không có phương tiện nào vào được bản, nên cán bộ tuyên truyền phải đi bộ vào tận nơi để tuyên truyền, giải thích, vận động về chính sách cho Nhân dân. Theo đó, các cán bộ tuyên truyền phải đi từ sáng sớm ngày 11/7 và đến chiều muộn ngày 12/7 mới về đến cơ quan. Kết quả: BHXH huyện Quan Sơn vận động được 35 người; BHXH huyện Quan Hóa vận động được 31 người và BHXH huyện Mường Lát vận động được 18 người dân tộc thiểu số tham gia BHXH tự nguyện, 11 người tham gia BHYT. Đặc biệt, tại huyện miền núi Quan Sơn, đa số là bà con dân tộc Thái nên Giám đốc BHXH huyện Hà Văn Xuân phải trực tiếp chuyển các bài tuyên truyền từ tiếng phổ thông sang tiếng Thái để cán bộ tuyên truyền trao đổi với bà con được dễ dàng, thuận lợi hơn.

BHXH Tiền Giang: Sau lễ phát động, tại điểm cầu Tiền Giang, Tổ chạy tuần hành roadshow đã thực hiện tuyên truyền trên các tuyến đường chính trên địa bàn Mỹ Tho, Châu Thành, Chợ Gạo để truyền tải các thông điệp về ý nghĩa, quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Riêng Tổ tuyên truyền, vận động gồm: nhân viên BHXH, Bưu điên, nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT của các phường, xã trực tiếp đến từng hộ dân vận động tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Kết quả ngày trong ngày ra quân thu đã có: 1.490 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 173% chỉ tiêu đạt ra; 2.311 người tham gia BHYT, đạt 231%. Như vậy, so 02 chỉ tiêu về BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình BHXH tỉnh đặt ra đều đạt và vượt chỉ tiêu so với dự kiến ban đầu.

BHXH Trà Vinh: Trong Lễ ra quân tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình ngày 11/7 vừa qua, BHXH tỉnh đã gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp. Cụ thể, trong ngày ra quân 11/7, BHXH toàn tỉnh đã vận động được 925 người tham gia mới BHXH tự nguyện, đạt 132,14% kế hoạch đề ra; số người tham gia BHYT hộ gia đình vận động được là 1.186 người , đạt 91,23% kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, sau ngày ra quân, ngày 12/7 đã tiếp tục vận động thêm được 40 người tham gia mới BHXH tự nguyện, nâng tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện lên 965 người trong đợt ra quân đạt tỷ lệ 137,85% kế hoạch đề ra.

Thông điêp hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân

Có thể nói Lễ ra quân là kết hợp đồng bộ nhiều giải pháp, với các thông điệp truyền thông gần gũi, thân thiện, truyền tải được giá trị nhân văn của chính sách BHXH, BHYT, sự quan tâm chăm lo của Đảng Nhà nước đối với Nhân dân thông qua các chính sách an sinh này, quyết tâm thực hiện BHXH, BHYT toàn dân của cả hệ thống chính trị,… Lễ ra quân đã giúp người dân nhận thức sâu sắc hơn về lợi ích và tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT; tạo thêm niềm tin cho Nhân dân vào các chính sách an sinh của Đảng, Nhà nước; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị – xã hội trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Lễ ra quân được tổ chức đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, từ Trung ương tới cấp tỉnh và huyện đã tạo được dấu ấn trực quan trong việc nhận diện chính sách BHXH, BHYT là các chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước; góp phần khẳng định hình ảnh, vị thế của cơ quan BHXH các cấp trong công tác đảm bảo an sinh xã hội của đất nước.

Với sự nỗ lực của tập thể đội ngũ công chức, viên chức và nhân viên đã phát huy vai trò của cơ quan BHXH, Bưu điện và hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT các cấp, Lễ ra quân được tổ chức thành công và đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Đây là minh chứng rõ nét, cho thấy hiệu quả thực chất của hình thức truyền thông này, góp phần tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của chính sách BHXH, BHYT tạo niềm tin sâu rộng trong Nhân dân vào chính sách an sinh xã hội của Nhà nước.

Tiếp tuc phấn đấu hoàn thành mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, trong thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nỗ lực thực hiện các giải pháp đồng bộ như: tích cực tham gia đề xuất hoàn thiện chính sách cho phù hợp với tình hình thực tiễn; tích cực tìm kiếm các giải pháp, đổi mới phương thức quản lý; thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; đổi mới nội dung, hình thức truyền thông… để thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Tính đến 30/6/2020, kết quả phát triển đối tượng của toàn tỉnh như sau: số người tham gia BHXH tự nguyện là trên 8.463 người, đạt 67,25% so với kế hoạch được giao và tăng 2.578 người so với cuối năm 2019. Trong tổng số người tham gia BHYT là 964,867 người, đạt 100,16% so với kế hoạch được giao, tỷ lệ bao phủ so với dân số của Tỉnh là 95,61% đạt 98,92% so với chỉ tiêu của UBND tỉnh giao, vượt 6,23% so với chỉ tiêu Chính phủ giao.

Thành Chung