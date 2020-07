Kỳ họp 18 HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIII: Dự kiến thông qua 21 Nghị quyết quan trọng có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

(Pháp lý) – Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII là kỳ họp thường lệ giữa năm 2020, được tổ chức theo luật định. Kỳ họp sẽ diễn ra trong 02 ngày (từ ngày 08 đến 09/7/2020), tại Trung tâm Tổ chức hội nghị tỉnh. Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tập trung thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2020, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. Dự kiến, tại Kỳ họp này Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thông qua 21 nghị quyết, đây là những nội dung quan trọng có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,7% 6 tháng đầu năm

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIII sẽ tập trung thảo luận đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2020, quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 và quyết nghị một số nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đ.c Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIII. Ảnh: Sở TTTT Quảng Ninh.

Về kết quả phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn của đại dịch Covid-19, nhưng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, tỉnh đã thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa bảo đảm các mục tiêu duy trì, phục hồi phát triển kinh tế – xã hội, đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 5,7%; thu ngân sách ước đạt 24.253 tỷ đồng, bằng 51% dự toán, tăng 3% cùng kỳ. Ngành công nghiệp khai khoáng, chế biến chế tạo, sản xuất, phân phối điện duy trì đà tăng trưởng khá, là động lực chính đóng góp vào tăng trưởng kinh tế; khu vực dịch vụ đang từng bước phục hồi (sau đại dịch Covid-19) và có đóng góp vào tăng trưởng; khu vực nông – lâm – thủy sản duy trì ổn định.

Cải cách hành chính, môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cả thiện, kịp thời triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XIII. Ảnh: Sở TTTT Quảng Ninh.

Công tác quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường được tăng cường; công tác GPMB, triển khai các dự án trọng điểm, động lực cả trong và ngoài ngân sách được tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ.

Lĩnh vực an sinh xã hội được đảm bảo; Y tế, giáo dục, văn hóa thể thao, lao động việc làm tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đề cao, chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững.

Thực hiện nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long, sắp xếp giảm 09 đơn vị hành chính cấp xã; sau sắp xếp, tổ chức, bộ máy vận hành ổn định, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Nhiều dự án quan trọng phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hôi

Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thảo luận quyết nghị dự kiến thông qua 21 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết về cơ chế chính sách để phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh như: (1) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2020; (2) Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án triển khai trong kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh Quảng Ninh năm 2021; (3) Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái theo hình thức đối tác công – tư (PPP), hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT); (4) Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030; (5) Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 256/2020/NQ-HĐND ngày 14/5/2020 của HĐND tỉnh về một số giải pháp kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020 (6) Nghị quyết về quy định nội dung, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh; (7) Nghị quyết về chấp thuận phương án sử dụng và trả nợ vốn vay dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh (FMCR), vay vốn Ngân hàng thế giới; (8) Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản khu phố chịu tác động do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; sắp xếp thôn, bản, khu phố thuộc tỉnh Quảng Ninh;…

Đáng chú ý, trong điều kiện kinh tế – xã hội bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch COVID-19, và dịch tả lợn châu Phi, tỉnh Quảng Ninh luôn đặt mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội lên hàng đầu. Do đó, tại Kỳ họp này HĐND tỉnh sẽ xem xét quyết định bổ sung nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác qua chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh 60 tỷ đồng để cho vay giải quyết việc làm, nhất là những đối tượng lao động bị mất việc làm, giảm hoặc ngừng việc làm. Qua đó, góp phần ổn định cuộc sống, giảm bớt khó khăn cho người lao động. Cùng với đó, HĐND tỉnh sẽ xem xét để tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản khu phố chịu tác động do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; sắp xếp thôn, bản, khu phố thuộc tỉnh Quảng Ninh đến hết ngày 31/12/2020 để tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương trong việc sắp xếp đơn vị hành chính, ổn định đội ngũ và tạo điều kiện hỗ trợ cho các đối tượng này có thêm một khoản kinh phí đảm bảo ổn định cuộc sống; xem xét việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 256/NQ/2020/NQ-HĐND ngày 14/5/2020 của HĐND tỉnh về một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch tỉnh Quảng Ninh năm 2020, tiếp tục giảm 50% giá vé thu phí vào điểm tham quan lưu trú trên vịnh Hạ Long trong thời gian từ ngày 10/7 đến hết ngày 30/9/2020 nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch khôi phục hoạt động du lịch, tháo gỡ khó khăn, thu hút thêm khách nội địa sử dụng dịch vụ lưu trú trên vịnh Hạ long.

Cùng với mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, Tỉnh luôn chú trọng phát triển kinh tế, nhất là việc đầu tư hạ tầng giao thông để tạo sự kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giữa các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Do đó, HĐND tỉnh đã bàn và thảo luận để quyết nghị Đường cao tốc Vân Đồn –Móng Cái theo Thông báo số 197/TB-VPCP ngày 05/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó: Ngân sách tỉnh đầu tư đoạn Vân Đồn –Tiên Yên, đoạn Tiên Yên – Móng Cái đầu tư theo hình thức BOT và điều chỉnh nâng vận tốc từ 100 km/h lên 120km/h. Việc điều chỉnh dự án sẽ rút ngắn thời gian xe chạy từ 180 phút xuống còn 40 phút (đi theo tuyến cao tốc với vận tốc 120km/h). Đây là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh nói riêng, của cả nước nói chung và kết nối với cửa ngõ giao thương quốc tế qua cửa khẩu Bắc Luân II. Mặt khác, sẽ giảm thời gian lưu thông của hành khách, hàng hóa, tiết kiệm nhiên liệu, thời gian, giảm chi phí lưu thông và giảm rủi ro tai nạn giao thông. Từ đó phát huy thế mạnh, tiềm năng của các địa phương tuyến đi qua, thu hút các nhà đầu tư, tạo cơ hôi phát triển cho tỉnh Quảng Ninh trong thời gian tới.

Tiếp tục phát huy vai trò giám sát của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét các báo cáo giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và thông qua nghị quyết về: Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 241/NQ-HĐND ngày 07/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về “việc chấp hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; định mức phân bổ đối với chi thường xuyên và chi đầu tư ngân sách địa phương cho các cơ quan, đơn vị và các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017 – 2020.”.

Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp. Qua tiếp xúc cử tri và rà soát kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị sau giám sát, khảo sát chuyên đề, nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, nghị quyết về giám sát thực hiện việc giải quyết ý kiến cử tri, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động đăng ký chất vấn các thành viên Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh. Việc thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn theo hướng nội dung hỏi và trả lời ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề, tăng cường tranh luận để làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức, đề ra các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế. Kỳ họp này sẽ đưa ra chất vấn những vấn đề được dư luận và cử tri quan tâm nhiều như: Công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2020; tình trạng dự án chậm tiến độ; về tình hình hoạt động và thành lập các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; công tác đảm an an ninh mạng; về công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn và giải quyết việc làm và việc thực hiện các chính sách cho đối tượng lao động được học nghề sau đào tạo; việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho các hộ gia đình dân tộc thiếu đất ở, đất sản xuất;… Đã có 09 đại biểu gửi 09 nội dung chất vấn về những vấn đề nêu trên đối với 05 Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh là giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Lao động – Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông.

Dự kiến, Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII sẽ diễn ra trong 2 ngày (từ ngày 8 đến 9/7) và sẽ thảo luận, thông qua 21 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết về cơ chế chính sách để phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh như: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2020; Nghị quyết về chủ trương đầu tư công năm 2021; Nghị quyết về điều chỉnh hình thức đầu tư dự án Đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái…

Kết thúc ngày họp đầu tiên, Hội đồng nhân dân khóa XIII đã bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Hạnh, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa thể thao giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Công an tỉnh, được bầu bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa 2016-2021 với tỷ lệ phiếu bầu lần lượt là: 61/64 và 64/64.

Thành Chung