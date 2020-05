Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý gần 81.100 tỷ liên quan đến tham nhũng

Qua kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính gần 81.100 tỷ đồng; chuyển 4 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán sang cơ quan CSĐT để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa có báo cáo gửi tới kỳ họp thứ 9 Quốc hội về tổng hợp kết quả kiểm toán tổ chức trong năm 2019 đối với niên độ ngân sách năm 2018.

Về công tác phòng chống tham nhũng, qua kiểm toán năm 2019, KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 81.100 tỷ đồng; chuyển 4 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện thông qua hoạt động kiểm toán sang cơ quan CSĐT để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, KTNN chuyển Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đề nghị điều tra, xử lý sai phạm có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam, Công ty TNHH Xây dựng Phúc Hưng và một số tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc vay vốn, bảo lãnh vay vốn, sử dụng vốn vay không đúng quy định thông qua hoạt động kiểm toán tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

KTNN cũng chuyển Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội điều tra, xác minh dấu hiệu vi phạm quy định của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội liên quan đến việc quản lý, sử dụng 2.927m2 ở phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm thực hiện Dự án xây dựng nhà ở để bán, văn phòng cho thuê kết hợp dịch vụ thương mại và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Hà Thủy (Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội chiếm 51% vốn điều lệ) về việc quản lý, sử dụng khu đất 5.644m2 tại bán đảo hồ Đống Đa, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

“Đối với 2 vụ việc chuyển hồ sơ qua hoạt động kiểm toán tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã có Văn bản số 1298/ANĐT-P4 thông báo việc tiếp nhận, xem xét, giải quyết nội dung kiến nghị của KTNN”, cáo cáo do Tổng KTNN Hồ Đức Phớc ký cho hay

Bên cạnh đó, 2 vụ việc cũng được KTNN đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra xử lý theo quy định pháp luật; Dự án Nhà máy sản xuất phân đạm từ than cám công suất 1.760 tấn ure/ngày (560.000 tấn ure/năm), dự án Dự án Nhà máy sản xuất Ethanol Bình Phước.

Ngoài ra, KTNN cũng cung cấp 82 bộ hồ sơ, Báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho Cơ quan của Quốc hội, Ủy ban kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát.

KTNN cũng đã phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh kịp thời nhiều tồn tại, hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài chính công, tài sản công của các bộ, cơ quan trung ương, địa phương và đơn vị được kiểm toán;

Cơ quan kiểm toán kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 198 văn bản không phù hợp với quy định pháp luật hoặc chưa phù hợp với thực tiễn nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế, về tổ chức thực hiện quy định của Nhà nước, tránh thất thoát, lãng phí. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị kiểm toán để thu hồi triệt để tài sản tham nhũng, sai phạm cho Nhà nước.

