Kiểm toán Nhà nước đóng góp quan trọng vào công tác phòng, chống tham nhũng

Thời gian qua, Kiểm toán Nhà nước đã có nhiều đóng góp quan trọng vào công tác phòng, chống tham nhũng. Đặc biệt, dựa trên kết quả của hoạt động kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đã nghiêm túc thực hiện các quy định liên quan đến trao đổi, quản lý và sử dụng thông tin, dữ liệu về PCTN theo Thông tư liên tịch số 12/2011/TTLT-TTCP-VKSNDTC-TANDTC-KTNN-BQP-BCA ngày 15/12/2011 của Thanh tra Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Đồng thời, Kiểm toán Nhà nước cũng chú trọng cung cấp thông tin để Chính phủ báo cáo Quốc hội về công tác phòng, chống tham nhũng.

Trong số 268 Báo cáo kiểm toán đã phát hành theo Kế hoạch kiểm toán năm 2019, có 198 Báo cáo kiểm toán đã được phát hành từ ngày 01/8/2019 đến hết năm 2019. Với 198 Báo cáo, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính đối với niên độ ngân sách năm 2018 là 43.510 tỷ đồng (tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước 10.650 tỷ đồng và kiến nghị xử lý khác 32.860 tỷ đồng – các số liệu trong bài được làm tròn). Nếu tính toàn bộ 268 Báo cáo đã phát hành thì kiến nghị xử lý tài chính là 81.095 tỷ đồng (tăng thu ngân sách nhà nước 8.151 tỷ đồng; giảm chi 18.883 tỷ đồng và kiến nghị xử lý khác 54.060 tỷ đồng). Kiến nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với các khuyết điểm và sai phạm phát hiện qua kiểm toán (180/268 Báo cáo kiểm toán đã phát hành có kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm).

Thông qua hoạt động kiểm toán năm 2019, Kiểm toán Nhà nước đã chuyển hồ sơ 02 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật (gồm chuyển cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội điều tra, xác minh dấu hiệu vi phạm quy định của Công ty TNHH MTV Đầu tư và phát triển nông nghiệp Hà Nội liên quan đến việc quản lý, sử dụng 2.927m2 đất tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm và Công ty CP Đầu tư phát triển Hà Thủy về việc quản lý, sử dụng khu đất 5.644m2 tại Bán đảo hồ Đống Đa, quận Đống Đa, TP.Hà Nội); 02 vụ việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật (Dự án Nhà máy sản xuất phân đạm từ than cám công suất 560.000 tấn ure/năm; Dự án Nhà máy sản xuất Ethanol Bình Phước); cung cấp 30 Báo cáo kiểm toán và các tài liệu liên quan cho cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát.

Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, với các giải pháp tổ chức, chỉ đạo, điều hành hoạt động kiểm toán quyết liệt, đồng bộ, kịp thời trong triển khai nhiệm vụ, cùng sự nỗ lực, quyết tâm cao nhất, Kế hoạch kiểm toán năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước cơ bản được triển khai theo đúng tiến độ. Tính đến ngày 31/7/2020, Kiểm toán Nhà nước đã triển khai 116/165 cuộc kiểm toán, kết thúc 67 cuộc kiểm toán (bằng 40,6% kế hoạch), phát hành 71 Báo cáo kiểm toán. Tổng hợp kết quả xử lý tài chính của các báo cáo kiểm toán đã phát hành đến ngày 31/7/2020 là 11.259 tỷ đồng, trong đó các khoản tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước là 3.846 tỷ đồng và kiến nghị xử lý khác 7.413 tỷ đồng.

Từ ngày 01/8/2019 đến 31/7/2020, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 54.770 tỷ đồng; chuyển hồ sơ 04 vụ việc có dấu hiệu tội phạm được phát hiện thông qua kiểm toán sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật; 02 vụ việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật; cung cấp 101 Báo cáo kiểm toán và các tài liệu có liên quan theo yêu cầu của các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Đảng, Cơ quan cảnh sát, an ninh điều tra các cấp và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ điều tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện tố tụng.

