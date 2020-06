Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ hàng loạt ‘bê bối’ tại TKV và các đơn vị trực thuộc

Ngoài việc chỉ rõ nhiều sai phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng các dự án nhóm B giai đoạn 2015 – 2018 tại báo cáo kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân tại tập đoàn này và các đơn vị trực thuộc.

Nhiều sai phạm của chủ đầu tư các dự án được kiểm toán

Cụ thể, trong hoạt động đầu tư xây dựng các dự án nhóm B giai đoạn 2015-2018 của TKV, Kiểm toán Nhà nước đề nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với các tồn tại, hạn chế đã nêu trong Báo cáo kiểm toán, trong đó tập trung vào nội dung, như:

Chấm và xem xét, đề nghị trúng thầu nhưng hồ sơ dự thầu của nhà thầu trúng thầu tại một số hạng mục, gói thầu còn một số nội dung chưa đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm (Công ty than Hòn Gai- TKV, Công ty CP than Đèo Nai – Vinacomin).

Việc tự thực hiện lập dự án đầu tư, thiết kế – dự toán khi chưa có đủ điều kiện năng lực; không thực hiện trình tự, thủ tục lựa chọn nhà thầu Hạng mục chi phí tư vấn thực hiện thiết kế công nghệ, Gói thầu số 10 Kho a xít và phê duyệt phương án chạy thử không đúng thẩm quyền tại dự án Cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên.

Tổng công ty Khoáng sản TKV kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với những tồn tại, hạn chế đã nêu trong Báo cáo kiểm toán

Việc đồng ý điều chỉnh một số nội dung khi thương thảo hợp đồng không phù hợp với HSMT đã ban hành như: tăng tỷ lệ tạm ứng hợp đồng dẫn đến nhà thầu chiếm dụng vốn, gây bất lợi cho Chủ đầu tư, giảm giá trị bảo lãnh thực hiện hợp đồng so với quy định tại HSMT, đồng ý thay đổi xuất xứ chủng loại thiết bị đã được đề xuất tại HSDT (Dự án sàng tuyển Khe Chàm, Dự án sàng tuyển Vàng Danh 2; Dự án mỏ đồng Tả Phời; Dự án mỏ Bình Minh; Dự án vận chuyển Khe Ngát – cảng Điền Công, Dự án kẽm Thái Nguyên).

Đặc biệt, Tổng công ty Khoáng sản TKV kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân đối với các tồn tại, hạn chế đã nêu trong Báo cáo kiểm toán, trong đó tập trung vào nội dung: Thẩm định, phê duyệt nguồn nguyên liệu trong dự án đầu tư ban đầu chưa chính xác dẫn đến phải thay đổi công nghệ Dự án Cải tạo nâng cao chất lượng Nhà máy kẽm điện phân Thái Nguyên.

Kiểm toán Nhà nước đề nghị TKV thực hiện kiểm điểm trách nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan đến những tồn tại, hạn chế đã nêu trong Báo cáo kiểm toán và xử lý theo quy định. Trong đó, tập trung các nội dung sau: Quản lý và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy sàng – tuyển than Khe Chàm (dự án điều chỉnh lần 2) còn nhiều hạn chế, tồn tại; việc hướng dẫn các đơn vị trực thuộc ký hợp đồng trực tiếp với đơn vị tư vấn tại Văn bản số 3059/TKV-ĐT ngày 25/4/2007 chưa phù hợp với quy định Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11.

Đề nghị TKV kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan

Kiểm toán Nhà nước đề nghị TKV thực hiện kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đối với các tồn tại đã nêu tại Báo cáo kiểm toán và các Thông báo kết quả kiểm toán của từng đơn vị được kiểm toán, trong đó tập trung vào các nội dung như:

Việc Công ty CP Xi măng La Hiên (TCT CN Mỏ Việt Bắc) chưa kê khai giá theo Nghị định số 177/2013/NĐ-CP về cơ chế quản lý giá; việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu chưa đúng quy định của TKV (Công ty Chế biến Than Quảng Ninh).

Kiểm toán Nhà nước đề nghị TKV kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân tại tập đoàn này và các đơn vị trực thuộc

Việc lập Hồ sơ mời thầu chưa chặt chẽ (Công ty Than Nam Mẫu, Hạ Long, Dương Huy, Tuyển than Cửa Ông, Chế biến Than Quảng Ninh);

Việc đánh giá hồ sơ chào giá của nhà cung cấp (Công ty Than Nam Mẫu, Dương Huy, Mạo Khê, Tuyển than Cửa Ông, TCT Mỏ Việt Bắc);

Đối với tồn tại trong việc quản lý kỹ thuật, an toàn khai thác của đơn vị nhận giao thầu khai thác tại Công ty CP Than Mông Dương – Vinacomin.

Các tồn tại trong việc lấy mẫu xác định chất lượng than (Công ty chế biến than Quảng Ninh, Công ty kho vận và cảng Cẩm Phả, Công ty than Mạo Khê); việc giám định chất lượng than khi nhập kho (Công ty Chế biến than Quảng Ninh); việc lấy mẫu và cân than mua của các mỏ (Công ty Tuyển than Cửa Ông).

