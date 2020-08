Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: Xử lý sai phạm “không có vùng cấm”

ĐBQH Phạm Văn Hòa cho rằng, việc ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố, bắt giam cho thấy xử lý tham nhũng “không có vùng cấm”, niềm tin của nhân dân vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng được củng cố.



Ngày 28/8, Cơ quan an ninh điều tra bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam (4 tháng), lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung- Chủ tịch UBND TP.Hà Nội về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước, quy định tại điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Liên quan đến việc ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố, bắt giam, ĐBQH Phạm Văn Hòa- Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc Hội nhận định: “Khi Thủ tướng Chính phủ đình chỉ công tác 90 với đồng chí Nguyễn Đức Chung, nhiều người đã tiên đoán sớm muộn gì ông Chung cũng bị điều tra về những sai phạm của mình. Việc ông Nguyễn Đức Chung bị khởi tố, bắt giam cho thấy xử lý tham nhũng “không có vùng cấm”, niềm tin của nhân dân vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng được củng cố. Đối với cán bộ có chức có quyền, nắm quyền lực trong tay nhưng lại thao túng và gây ra những sai phạm nghiêm trọng như vậy cần xử lý nghiêm”.

Cơ quan chức năng khám xét nhà riêng của ông Nguyễn Đức Chung.

Cũng theo ĐBQH Phạm Văn Hòa, việc bắt giam ông Nguyễn Đức Chung cho thấy, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng (PCTN) không chững lại, không chùng xuống, ngược lại ngày càng quyết liệt, hiệu quả, có sức răn đe lớn. Cuộc đấu tranh PCTN qua từng bước, từng bước, đến nay gần như đã trở thành phong trào, thành xu thế không thể cưỡng lại được. Không chỉ cơ quan chức năng làm mà quần chúng cùng làm đúng như lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu tại phiên họp 18 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN ngày 25/7.

“Thời gian qua, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước đã phát động một phong trào quyết liệt đó là PCTN, cương quyết bài trừ tham nhũng và xử lý đến nơi đến chốn đối với bất kỳ ai có hành vi lũng đoạn tham nhũng, lợi ích nhóm, gây thất thoát, thiệt hại cho ngân sách Nhà nước và gây mất uy tín của Đảng. Công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán được đẩy mạnh, kỷ luật nghiêm minh, công khai nhiều cán bộ sai phạm, cả cán bộ cấp cao, cán bộ đương chức, nghỉ hưu, cả cán bộ liên quan đến nhân sự đại hội Đảng, không loại trừ ai. Công tác điều tra, truy tố, xét xử được chỉ đạo quyết liệt, không có ngoại lệ, rất nghiêm khắc”, ĐBQH Phạm Văn Hòa nói.

Liên quan đến những sai phạm của ông Nguyễn Đức Chung, trước đó, trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Tô Ân Xô – Chánh văn phòng, người phát ngôn bộ Công an cho biết, theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Đức Chung có liên quan đến ba vụ án:

Vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước mà Cơ quan an ninh điều tra, bộ Công an đã khởi tố vụ án.

Vụ án buôn lậu – vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng – rửa tiền – vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng – xảy ra tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (công ty Nhật Cường), sở Kế hoạch – Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại TP.Hà Nội.

Ngày 11/8/2020, Bộ Chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Ban chấp hành Đảng bộ, Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội và đình chỉ chức vụ phó bí thư Thành ủy Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật. Cùng ngày 11/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Chung.

Quyết định nêu rõ: Tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, để xác minh, điều tra làm rõ trách nhiệm có liên quan của ông Nguyễn Đức Chung trong một số vụ án theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Đức Chung sinh năm 1967. Trước khi làm chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Chung làm giám đốc Công an TP.Hà Nội, hàm Thiếu tướng. Trước đó ông là Phó Giám đốc, thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội.

