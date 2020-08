Khởi tố, bắt giam Tổng giám đốc công ty Thoát nước Hà Nội

Cơ quan điều tra bộ Công an vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội.

Ngày 20/8, bộ Công an thông tin: Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại UBND TP.Hà Nội và các đơn vị liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 14/CSKT-P12 ngày 27/4/2020 của cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an.

Ông Võ Tiến Hùng

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 20/8/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đã thi hành các quyết định và lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

