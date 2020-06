Khánh thành Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh: Góp phần đưa Ninh Thuận trở thành trung tâm NLTT của cả nước

Ngày 22/6/2020, sau gần 4 tháng thi công trong bối cảnh đại dịch Covid 19 lan rộng trên khắp thế giới, dự án Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh đặt tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận do Công ty cổ phần Công nghiệp Năng lượng Ninh Thuận (đơn vị thành viên của Tập đoàn T&T Group) làm chủ đầu tư, đã chính thức khánh thành. Tổng mức đầu tư dự án là trên 1.000 tỷ đồng với công suất 45MW. Trước đó, tối ngày 10/06/2020, Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh chính thức hòa lưới, cung cấp cho lưới điện quốc gia sản lượng điện khoảng 75 triệu kWh/năm.

Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng và Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tập đoàn T&T Group Đỗ Quang Hiển cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ khánh thành.

Lễ khánh thành Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh có sự tham dự của ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công thương; ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group cùng nhiều quan khách, đại biểu Trung ương và địa phương.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng và Chủ tịch HĐQT T&T Group Đỗ Quang Hiển cùng các vị lãnh đạo thăm quan Trung tâm điều hành nhà máy điện mặt trời Phước Ninh

Ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công thương (thứ ba từ trái sang) và ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ T&T Group (áo đen) cùng các vị đại biểu thực hiện nghi lễ đóng cầu dao điện, chính thức khánh thành Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh.

Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh được triển khai đúng thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát khiến cho kế hoạch ban đầu tưởng như không thể hoàn thành. Tuy nhiên, ngay khi có thể bắt tay thi công trở lại, chủ đầu tư cùng các nhà thầu đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tăng cường nhân lực và hiệu quả công việc, để có được kết quả cuối cùng hoàn thành nhà máy vượt tiến độ dự kiến 15 ngày, khẳng định tiềm lực vững mạnh, uy tín thương hiệu trên thương trường của T&T Group.

Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh sử dụng các tấm pin quang điện, hệ thống Inverter chuỗi cho hiệu suất cao (98%) do liên danh Sharp – NSN cung cấp. Đây là sản phẩm được nhiều dự án năng lượng mặt trời trong nước tin dùng bởi chất lượng tốt, bền bỉ trong điều kiện khắc nghiệt và thân thiện với môi trường.

Ông Cao Quốc Hưng – Thứ trưởng Bộ Công thương

Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh có công suất 45MW với tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, mỗi năm sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia khoảng 75 triệu kWh/năm.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Cao Quốc Hưng, Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết, với nhu cầu điện thương phẩm giai đoạn 2021-2025 dự báo tăng khoảng 8,5%/năm; mỗi năm Việt Nam cần bổ sung thêm khoảng 5.000-6.000 MW điện trong giai đoạn này. Dự án điện mặt trời Phước Ninh được khánh thành hôm nay sẽ đóng góp khoảng 75 triệu kWh điện/năm thể hiện sự quyết tâm của Chính phủ, các bộ ngành, của tỉnh Ninh Thuận cũng như Tập đoàn T&T Group đối với sự phát triển năng lượng tái tạo. “Việc vận hành nhà máy cũng đánh dấu mốc quan trọng đối với Tập đoàn T&T Group tham gia đầu tư vào lĩnh vực năng lượng” – Thứ trưởng Cao Quốc Hưng nhấn mạnh. Về phía địa phương, ông Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho rằng, sự kiện khánh thành Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với Tập đoàn T&T Group và Công ty cổ phần công nghiệp năng lượng Ninh Thuận, mà còn có những đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế – xã hội, góp phần cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. “Dự án cũng sẽ góp phần thực hiện chủ trương xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước” – ông Phạm Văn Hậu khẳng định.

Ông Phạm Văn Hậu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận

Đáng chú ý, thời điểm khởi công nhà máy điện mặt trời Phước Ninh cũng là thời điểm Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 55 về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với một trong những mục tiêu là khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào lĩnh vực năng lượng. T&T Group là một trong những doanh nghiệp tư nhân đi đầu trong việc ủng hộ chính sách trên với hàng loạt các dự án năng lượng sạch khác đang được triển khai bên cạnh Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh như: dự án điện khí LNG Cái Mép Hạ trị giá 6 tỷ USD tại Bà Rịa Vũng Tàu; dự án Trung tâm điện khí LNG tại Hải Lăng, Quảng Trị với trị giá 4,4 tỷ USD; nhà máy xử lý rác thải đốt rác phát điện sinh hoạt Xuân Sơn (Hà Nội) với công suất 1.000 tấn/ngày đêm…

Các tấm pin năng lượng mặt trời của Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh

Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh chính thức hòa lưới điện quốc gia vào tối ngày 10/06/2020

Cũng trong đại dịch Covid 19, cuối tháng 3/2020, thông qua phương thức làm việc trực tuyến, Tập đoàn T&T Group đã tiến hành ký kết hợp đồng nhập khẩu nông sản trị giá 115 triệu USD với đối tác Mỹ. Hợp phần đầu tiên đã được nhập khẩu về Việt Nam vào cuối tháng 4/2020 và đã nhanh chóng được phân phối tới các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước, góp phần ổn định nguồn cung trong bối cảnh thị trường thức ăn chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19.

Nhà máy điện mặt trời Phước Ninh chính thức hòa vào lưới điện quốc gia

Không chỉ tập trung phát triển các dự án kinh tế trong nửa đầu năm 2020, T&T Group dù gặp khó khăn chung do COVID-19 nhưng vẫn hết sức tích cực triển khai các chương trình thiện nguyện. Cá nhân ông Đỗ Quang Hiển và các doanh nghiệp trực thuộc hệ sinh thái của T&T Group đã tài trợ trên 40 tỷ động ủng hộ cho các hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19, và hỗ trợ người nghèo gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Tại tỉnh Ninh Thuận, trong tháng 5/2020 Tập đoàn T&T Group đã trao 500 suất quà (trị giá 500 triệu đồng) và 20 tấn gạo (trị giá 200 triệu đồng) để hỗ trợ người nghèo trên địa bàn vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra.

Vừa phát triển kinh doanh, vừa đóng góp tích cực vào các hoạt động xã hội, Tập đoàn T&T Group cho thấy sự phát triển bền vững, từng bước hoàn thành mục tiêu đưa T&T Group trở thành Top 5 thương hiệu lớn có uy tín tại Việt Nam, và hướng tới Top 30 thương hiệu lớn Châu Á.

PV