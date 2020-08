Họp báo Chính phủ: Tiếp tục làm rõ vụ nghi hối lộ của Công ty Tenma Việt Nam

Hai đại diện liên quan của Công ty Tenma Việt Nam hiện đã xuất cảnh về Nhật Bản do dịch COVID-19, chưa trở lại Việt Nam nên cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an chưa thể xác minh hai đại diện này.

Công ty Tenma Việt Nam. Ảnh: BNEWS phát

Tại cuộc họp báo Chính phủ tổ chức chiều tối 3/8 tại Hà Nội, trả lời về vấn đề liên quan tới vụ Công ty Tenma Việt Nam bị nghi hối lộ công chức, cán bộ thuế, hải quan Bắc Ninh, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Công an tiến hành xác minh điều tra làm rõ về vụ việc này.

Sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công an đã chỉ đạo các Cục chức năng, Công an Bắc Ninh, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra xác minh làm rõ đồng thời, có văn bản đề nghị Thanh tra Bộ Tài chính tiến hành thanh tra nghĩa vụ nộp thuế đối với Công ty Tenma Việt Nam.

Tuy nhiên, có hai đại diện liên quan của công ty là Tổng giám đốc đại diện pháp luật của công ty và Giám đốc hành chính sản xuất đều đã xuất cảnh về Nhật Bản do dịch COVID-19, hiện chưa trở lại Việt Nam nên đến nay cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an chưa thể xác minh hai đại diện này từ phía bạn.

Đến nay, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện Nhật Bản tại Việt Nam thu thập thông tin và sẽ điều tra làm rõ vụ việc theo quy định.

Trước đó, theo công hàm của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, một số hãng thông tấn, báo chí của Nhật Bản như Asahi, Kyodo, Nikkei… đưa tin Công ty TNHH Tenma Việt Nam (công ty mẹ tại Tokyo, Nhật Bản) đã khai báo 2 lần hối lộ tổng cộng 25 triệu Yên (hơn 5 tỷ đồng) cho một số cán bộ, công chức Việt Nam.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, bài báo trên Asahi thông tin, khoản tiền trên được lãnh đạo Công ty Tenma cho phép chi trả, thực hiện qua 2 lần nhằm mục đích để cơ quan thuế Việt Nam miễn giảm khoản truy thu thuế đối với công ty con tại Việt Nam.

Để xác minh làm rõ thông tin, ngày 25/5, Bộ Tài chính đã giao Thanh tra Bộ thành lập ngay đoàn thanh tra để thanh tra Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh, Cục Hải quan Bắc Ninh và các tổ chức, cá nhân có liên quan nội dung báo chí nêu, xử lý nghiêm theo quy định.

Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan đã quyết định tạm đình chỉ công tác 11 cán bộ; trong đó có Cục trưởng Hải quan Bắc Ninh, sau khi có chỉ đạo của Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng về việc làm rõ nghi án Công ty Tenma hối lộ./.

