Hòn Thơm và xu hướng di cư ra đảo để sở hữu ngôi nhà thứ hai

Sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt mỹ, những hòn đảo thiên đường như Boracay (Philipin), ST John (Mỹ), hay Hòn Thơm (Việt Nam)… không chỉ là chốn nghỉ dưỡng lý tưởng mà còn mang tới cơ hội đầu tư ngôi nhà thứ hai với lợi nhuận hấp dẫn.

Lợi nhuận tịnh tiến theo năm

Là hòn đảo có diện tích nhỏ nhất trong quần đảo Virgin (Mỹ), St. John sở hữu những bãi biển đẹp nhất thế giới do tạp chí Conde Nast Traveler bình chọn nhiều năm liền. Sức hấp dẫn của du lịch với hàng triệu lượt khách mỗi năm đã biến St John thành thị trường bất động sản nghỉ dưỡng sôi động hàng đầu nước Mỹ. Theo thống kê của Tập đoàn bất động sản Cruz Bay, giá các căn hộ chung cư tại St John năm 2014 trung bình khoảng 710.000 đô la Mỹ, và chỉ 5 năm sau đó, mức giá trung bình đã tăng lên tới hơn 760.000 đô la Mỹ. Ngoài ra, giá bất động sản cao cấp năm 2019 tại St John cũng tăng trung bình 11.5% so với cùng kỳ 2018.

Sở hữu BĐS trên những hòn đảo du lịch nổi tiếng mang lại lợi nhuận kếch xù cho nhà đầu tư

Dễ thấy sở hữu bất động sản tại đảo thiên đường St John không chỉ mang tới những kì nghỉ tuyệt vời giữa vùng biển Carribean rực rỡ mà còn là khoản đầu tư “hái ra tiền”. Vậy nên, ngay cả những ngôi sao hàng đầu thế giới như Eric Idle, Kevin Bacon, Kenny Chesney… đều sở hữu những sản phẩm BĐS đắt giá tại đây.

Không nằm ngoài xu hướng second home, hòn đảo Boracay (Philippines) được nhiều nhà đầu tư chọn để đặt ngôi nhà thứ hai nhờ mức tăng trưởng du lịch mạnh mẽ. Sức hấp dẫn của hòn đảo nhỏ bé này đến từ những trải nghiệm du lịch đa dạng được đầu tư bài bản từ lặn ngắm san hô, đi bộ dưới đáy biển tới nhảy dù, leo núi, đi du thuyền, mua sắm. Để khám phá hết nét quyến rũ của Boracay có lẽ cả tuần là chưa đủ. Bởi vậy, dù chỉ có diện tích khoảng 7km2, song năm 2019, Boracay đã đón hơn 2 triệu lượt khách du lịch… Còn vào trước thời điểm hòn đảo đóng cửa để cải tạo, doanh thu từ du lịch tại Boracay tương đương 20% tổng doanh thu cả nước Philippines.

Do hòn đảo diện tích nhỏ, nên loại hình BĐS nghỉ dưỡng được ưa chuộng tại Boracay là mô hình căn hộ khách sạn, căn hộ cho thuê. Theo báo cáo của Global-Estate Resorts, Inc (GERI) – nhà phát triển BĐS du lịch, nghỉ dưỡng hàng đầu ở Philippines thì năm 2019, sau khi mở các khu nghỉ dưỡng mới ở Boracay và Batangas thì doanh thu từ hoạt động khách sạn của tập đoàn đã tăng 78% với 171 triệu Peso so với cùng kỳ. Nhận thấy nguồn lợi nhuận khủng ở Boracay, GERI sẽ tiếp tục khai trương Belmont Hotel Boracay gồm 450 phòng với mức giá giao động khoảng 7.000.000 peso/căn hộ trong năm nay.

Từ khoản lợi nhuận kếch xù mà BĐS trên đảo mang lại, giới đầu tư Việt Nam cũng đang săn tìm những hòn đảo du lịch giàu tiềm năng để nhanh tay sở hữu khi giá đất còn đang ở mức khởi đầu. Được tìm kiếm nhiều nhất chính là đảo Hòn Thơm – Phú Quốc, nơi đang được các nhà đầu tư ví như Boracay của Việt Nam cả về du lịch và tiềm năng đầu tư BĐS nghỉ dưỡng.

Đảo Hòn Thơm sở hữu tiềm năng lớn về du lịch và đầu tư BĐS nghỉ dưỡng.

Hòn Thơm – Mỏ vàng giới đầu tư tìm kiếm

Trong quần đảo An Thới ở Nam Phú Quốc, duy nhất Hòn Thơm sở hữu cả vẻ đẹp thiên nhiên trác tuyệt lẫn sự đầu tư hạ tầng bài bản.

Nếu trước đây du khách phải đi thuyền để khám phá bãi biển thiên đường trên đảo thì sau khi có sự đầu tư của Tập đoàn Sun Group, hệ thống cáp treo dài nhất thế giới đã kết nối du khách tới Hòn Thơm một cách thuận lợi nhất. Đi trên cáp, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng toàn cảnh biển trời Nam đảo hoang sơ, hùng vĩ với đại dương xanh bao la gợn sóng, những bãi cát trắng mịn, thảm thực vật xanh rì rào trong gió. Theo thống kê của Sun World Hon Thom Nature Park, ngay khi Phú Quốc mở cửa trở lại sau dịch, lượng khách trải nghiệm cáp treo Hòn Thơm tăng mạnh từng ngày.

Đặc biệt, tổ hợp Sun World Hon Thom Nature Park với công viên nước chủ đề Aquatopia Water Park hàng đầu Đông Nam Á chính thức đón khách từ cuối năm ngoái đã bổ sung một trải nghiệm lý thú hút du khách tới Hòn Thơm. Trong tương lai, Hòn Thơm sẽ tiếp tục được đầu tư đồng bộ, quy mô hơn, để nơi này thực sự được “kích hoạt” mọi thế mạnh, sẵn sàng trở thành Boracay của Việt Nam.

Hòn Thơm ngày càng có nhiều sản phẩm độc đáo hút khách du lịch

Bên cạnh đó, mới đây tỉnh Kiên Giang đã đề xuất thành lập phường An Thới trên cơ sở sáp nhập thị trấn An Thới với xã Hòn Thơm. Khi đề xuất được chấp thuận cùng với việc Phú Quốc trở thành thành phố, Hòn Thơm sẽ mang một diện mạo mới, kéo theo giá trị BĐS trên đảo tăng cao.

Theo ghi nhận của một số sàn BĐS tại Phú Quốc, nhiều nhà đầu tư thức thời đã liên hệ tìm hiểu về các dự án sắp tới tại Hòn Thơm để đón đầu cơ hội tăng giá BĐS, chuẩn bị đầu tư cho tương lai thịnh vượng ngay tại đảo.

Nếu nhìn vào mức tăng trưởng của du lịch Phú Quốc luôn ổn định quanh mốc hơn 30% mỗi năm, cùng làn sóng đầu tư BĐS đang dần dịch chuyển về phía Nam đảo, thì những khoản lợi nhuận tăng dần hàng năm như ở St John hay Boracay không phải là khó với nơi này.

