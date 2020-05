Gói hỗ trợ 20 tỷ đồng của T&T Group: Thêm 6 nghìn hộ nghèo nhận hỗ trợ từ chương trình “Vững tin Việt Nam”

Chương trình “Vững tin Việt Nam” của Tập đoàn T&T Group đã đi được 1/3 chặng đường, đến với 9 tỉnh thành, trực tiếp hỗ trợ, động viên gần 6 nghìn hộ nghèo gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Chính thức khởi động vào sáng 13/5/2020, chỉ sau 3 ngày diễn ra, “Vững tin Việt Nam” – chương trình trách nhiệm xã hội do Tập đoàn T&T Group tổ chức nhằm hỗ trợ người nghèo – nhóm đối tượng gặp nhiều khó khăn và bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19 tại 28 tỉnh thành trên cả nước với tổng giá trị hỗ trợ khoảng 20 tỷ đồng đã đến với 9 tỉnh, thành là Hưng Yên, Quảng Ninh, Ninh Thuận, Cần Thơ, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hà Nam, Quảng Bình, trực tiếp trao tặng các phần quà hỗ trợ tới hàng nghìn hộ nghèo, giúp các hộ nghèo nhanh chóng ổn định cuộc sống, vượt qua khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra.

Trên hành trình của mình, “Vững tin Việt Nam” đã ghi lại được không ít những câu chuyện cảm động về những hoàn cảnh đặc biệt mà với họ phần quà hỗ trợ từ chương trình không chỉ tiếp thêm sức mạnh về vật chất mà còn là nguồn động viên rất lớn về tinh thần.

Trong hành trình đến với người nghèo gặp khó khăn do dịch Covid-19, “Vững tin Việt Nam” đã được chứng kiến rất nhiều câu chuyện cảm động của những người lao động tự do sống dựa vào nghề xe ôm có thu nhập bấp bênh chỉ vài chục nghìn đồng một ngày ở Quảng Ninh, những gia đình liệt sĩ đời sống khó khăn tại Hưng Yên; những người già neo đơn vừa phải tẩn tảo lo từng bữa ăn vừa chạy thận, hay những giọt nước mắt của người cha già 70 tuổi đang phải chăm sóc người con trai phải nằm một chỗ do tai nạn lao động ở Hải Dương; những hộ lao động nghèo tại vùng đất Ninh Thuận nắng gió… Nhìn những đôi bàn tay run run khi nhận các phần quà hỗ trợ, hay nụ cười rạng rỡ và những giọt nước mắt hạnh phúc của những người lao động nghèo, mới thấy hết được ý nghĩa của sự sẻ chia, cho đi mà không cần nhận lại. Đây cũng chính là tính nhân văn, một trong những giá trị cốt lõi mà Tập đoàn T&T Group theo đuổi. Như lời chia sẻ của ông Lê Xuân Trường (xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào), một trong hàng nghìn hộ nghèo trực tiếp nhận hỗ trợ từ chương trình “Vững tin Việt Nam”: “Tấm lòng của Tập đoàn T&T Group đến rất kịp lúc, hỗ trợ tôi và các thành viên trong gia đình như các cụ bảo một miếng khi đói bằng một gói khi no. Hy vọng rằng sẽ có nhiều người như tôi được nhận phần hỗ trợ này”.

Sự hỗ trợ kịp thời của Tập đoàn T&T Group không chỉ có giá trị về mặt vật chất mà còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn, đúng như lời phát biểu của đại diện lãnh đạo UBMTTQ tỉnh Ninh Thuận: “tỉnh trân trọng tấm lòng của Tập đoàn T&T Group khi đã quan tâm đến người dân địa phương bị ảnh bởi dịch Covid-19. Trong hoàn cảnh dịch bệnh vẫn còn chưa chấm dứt, nhiều nơi còn khó khăn, “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, gói hỗ trợ của Tập đoàn T&T Group rất đáng trân trọng, không chỉ giúp các hộ dân nghèo ổn định cuộc sống, mà còn phần nào san sẻ khó khăn, gánh nặng với tỉnh”.

Chia sẻ về hành trình hỗ trợ người dân nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 tại 28 tỉnh thành trên cả nước, đại diện Tập đoàn T&T Group cho biết, thông qua chương trình “Vững tin Việt Nam”, Ban lãnh đạo cùng hơn 80.000 CBNV trong hệ sinh thái T&T Group mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé để cùng chung tay giúp đỡ người nghèo, những người dễ tổn thương và bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh. Tập đoàn T&T Group hi vọng có thể lan tỏa thông điệp yêu thương, niềm tin chiến thắng, vượt qua giai đoạn khó khăn hiện đại tới cộng đồng.

Theo kế hoạch, trong 2 tuần tới, chương trình “Vững tin Việt Nam” sẽ tiếp tục hành trình đến với người dân nghèo các tỉnh Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lào Cai, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Đắk Lắk, Đắk Nông, Vĩnh Long, Long An, Đồng Tháp, An Giang Cà Mau… để trao các phần quà hỗ trợ. Chương trình sẽ kết thúc vào cuối tháng 5/2020 tại 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh. Như vậy, với gói hỗ trợ 20 tỷ đồng lần này, bầu Hiển đã nâng tổng số tiền ủng hộ, hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại hệ sinh thái các doanh nghiệp do ông làm chủ, lên trên 40 tỷ đồng.

