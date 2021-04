Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng Tân Á Group bị bắt vì lừa đảo đất đai

Giám đốc công ty Đầu tư xây dựng Tân Á Group đã bị bắt giữ khi lừa đảo đất đai, chiếm đoạt 8 tỷ đồng.

Ngày 17/4, tin từ phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP. Đà Nẵng, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Lâm Xinh, 37 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Xinh bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mà cụ thể là liên quan đến buôn bán bất động sản – một lĩnh vực rất hot và cũng khiến nhiều đại gia, giám đốc doanh nghiệp ở Đà Nẵng vướng lao lý, phá sản.

Theo công an, chủ một lô đất trên đường Hà Bổng, TP. Đà Nẵng rao bán tài sản của mình. Thời điểm này do người này ở TP.HCM nên đã nhờ Xinh bán giúp.

Giám đốc Nguyễn Lâm Xinh nghe lệnh bắt giữ.

Tuy nhiên, do giá trị tài sản cao nên việc giao dịch khó thực hiện. Sau đó, nạn nhân tiếp tục nhờ Xinh làm thủ tục xin giấy phép xây dựng để xây khách sạn trên lô đất.

Để thực hiện thủ tục này, Xinh đã nắm giữ sổ đỏ và một số giấy ủy nhiệm khác của chủ đất. Nhưng rồi, Xinh không làm theo cam kết mà dùng các giấy tờ này làm tín chấp để vay 8 tỷ đồng của một người khác. Xinh mất khả năng trả nợ nên người cho vay làm đơn tố cáo.

Được biết, Xinh Giám đốc công ty Đầu tư xây dựng Tân Á Group. Doanh nghiệp này có trụ sở tại chính nhà của Xinh. Điều đáng nói, đây là công ty đăng ký hoạt động kinh doanh ở nhiều lĩnh vực từ xây dựng, Đầu tư, buôn bán thiết… cho đến cho thuê xe, karaoke…

Thời gian qua, khi bất động sản phát đạt, Xinh cũng “nhảy” sang lĩnh vực mới này. Tuy nhiên, chưa rõ Xinh ăn nên làm ra hay không nhưng đã nối bước theo nhiều Giám đốc doanh nghiệp khác ở Đà Nẵng vướng lao lý.

Theo nguoiduatin.vn

Nguồn bài viết: https://www.nguoiduatin.vn/giam-doc-cong-ty-dau-tu-xay-dung-tan-a-group-bi-bat-vi-lua-dao-a511661.html