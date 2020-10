Đồng chí Nguyễn Văn Thắng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng nay (15/10), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên khoá XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 bước sang ngày làm việc thứ 3. Theo đó, Đại hội đã nghe báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khoá XIV.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2020- 2025 ra mắt Đại hội.



Cụ thể, tại kỳ họp lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên, khoá XIV diễn ra hôm qua (14/10) đã bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khoá XIV.

Kỳ họp thứ nhất cũng bầu các đồng chí: Mùa A Sơn (Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII, Chủ tịch UBND tỉnh); Lê Thành Đô (Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh) giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIV; đồng thời, bầu Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Sỹ Quân (Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tủa Chùa) giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy khóa XIV.

Đại hội bỏ phiếu bầu đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phát biểu tại lễ ra mắt Ban Chấp hành khóa XIV, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, tân Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đã cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của toàn thể Đại hội; đồng thời khẳng định: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo và nắm bắt thời cơ, phát huy tiềm năng, lợi thế; giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc; phát huy truyền thống và những kết quả đạt được của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa trước; kiên quyết khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, yếu kém được chỉ rõ trong Đại hội; quyết tâm đổi mới cả nhận thức và hành động; phát huy nội lực, mở rộng dân chủ, tập trung trí tuệ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Mở rộng phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân để sớm đưa Nghị quyết Đảng bộ tỉnh đi vào thực tiễn cuộc sống. Tiếp tục quan tâm đặc biệt đến công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền vùng biên giới, ổn định trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Cũng trong sáng nay, Đại hội đã nghe một số tham luận về các nội dung: Giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; Giải pháp và kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đảng viên ở thôn, bản chưa có đảng viên, chưa có chi bộ; Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong tình hình mới; Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững; Đa dạng hóa huy động nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế nông thôn và nâng cao chất lượng đời sống của người dân; Phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở trong phát hiện, xử lý tồn đọng, vướng mắc, ổn định tình hình, phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân; Đổi mới công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực; uy tín, ngang tầm nhiệm vụ…

