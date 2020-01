Đón Tết ấm áp tại những “thiên đường nghỉ dưỡng” hàng đầu miền Trung

Tận hưởng cảm giác thư thái giữa tiết trời Xuân trong lành, đắm mình với không gian tuyệt đẹp tại những khu nghỉ dưỡng miền Trung cùng biển xanh, cát trắng, nắng vàng – một sự lựa chọn không thể hoàn hảo hơn cho kỳ nghỉ Tết năm nay.

Theo dự báo thời tiết dịp Tết Nguyên đán 2020, miền Bắc có thể rét đậm, rét hại còn miền Nam bước vào mùa khô, nắng nóng kéo dài suốt 3 tuần trước, trong và sau Tết… Vậy còn chần chừ gì nữa mà không “xách ba lô lên và đi” đón Xuân, trải nghiệm phong vị Tết tại những “thiên đường nghỉ dưỡng” mê hồn dọc dải đất miền Trung ngập tràn nắng gió.

FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort (Bình Định)

Năm 2019, Quy Nhơn liên tục được nhắc tới như một điểm đến có thể “hút hồn” bất cứ du khách nào. Vùng đất mê hoặc này thu hút hàng triệu du khách trong và ngoài nước không chỉ bởi những danh lam thắng cảnh đẹp tựa thiên đường mà còn bởi những khu nghỉ dưỡng, resort đẳng cấp.

Chính bởi vậy, khi tới với địa danh này, hãy đừng bỏ qua cơ hội check-in FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort – quần thể nghỉ dưỡng được vinh danh “Khu nghỉ dưỡng biển hàng đầu Việt Nam” tại giải thưởng Du lịch Thế giới 2019.

Nằm bên bờ biển Nhơn Lý thơ mộng với làn nước trong vắt, FLC Quy Nhơn mang trong mình sức hấp dẫn của một quần thể du lịch nghỉ dưỡng với hệ thống hơn 1.000 phòng khách sạn hạng sang và villa hướng biển, sân golf 36 hố thuộc Top 3 sân golf đẹp nhất châu Á… Hòa cùng thiên nhiên, quần thể sinh thái này còn là “ngôi nhà chung” của nhiều loại động vật với vườn thú bán hoang dã duy nhất ở Bình Định – FLC Zoo Safari Park.

Và mỗi dịp Xuân về, để du khách có thể tận hưởng những ngày nghỉ đúng nghĩa nhưng vẫn cảm nhất trọn vẹn không khí Tết cổ truyền dân tộc, FLC Quy Nhơn đã thiết kế các góc décor ấn tượng theo phong cách hiện đại pha lẫn sắc màu gợi nhắc nét xưa bên cạnh những loạt hoạt động hấp dẫn như: Lễ hội văn hóa, lễ cầu an, xin chữ đầu năm, trò chơi dân gian…

Thêm vào đó, thực đơn ngày Tết cũng đặc biệt được chú trọng, biến tấu sáng tạo nhưng giữ vẹn nguyên hương vị truyền thống ba miền sẽ đem tới cho du khách những trải nghiệm mới lạ với đa sắc màu văn hóa Việt Nam.

Sở hữu cả một thế giới kỳ thú để khám phá tại một trong những vùng biển đẹp nhất Việt Nam, FLC Quy Nhơn thực sự là lựa chọn hoàn hảo cho kỳ nghỉ đúng nghĩa nhất trong dịp Tết năm nay.

Six Senses Ninh Van Bay (Nha Trang – Khánh Hòa)

Tọa lạc phía Tây vịnh Ninh Vân – một vịnh liền kề và trông ra vịnh Nha Trang, Six Senses Ninh Van Bay sở hữu vẻ đẹp hoang sơ và lãng mạn, được bao bọc bởi bãi biển xanh trong và bờ cát trắng.

Đây là một trong những khu nghỉ dưỡng tại Nha Trang nhận được nhiều giải thưởng của các Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Thế giới, trong số đó biệt thự hướng biển số 5 của Six Senses được Daily Mail bình chọn là “Phòng nghỉ lãng mạn và quyến rũ nhất thế giới”.

Với concept chủ đạo là một khu nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên, resort có 54 hide-away và tất cả đều được thiết kế theo phong cách nhà vườn. Mỗi khu đều có hồ bơi riêng, hầm rượu cá nhân, sân vườn, hiên phơi nắng… Phòng nghỉ trang bị đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, giải trí hiện đại, quầy bar Drinks by the Beach cạnh biển, chiếu phim ngoài trời cùng nhiều khu vui chơi hấp dẫn.

Vào buổi tối, cả gia đình có thể cùng nhau xem phim ngoài trời dưới ánh sao đêm, cắm trại trên bãi biển, thưởng thức tiệc nướng hải sản hay nhấm nháp ly cocktail… Tất cả sẽ là những trải nghiệm có một không hai cho kỳ nghỉ đầu năm mới.

Amanoi Resort (Ninh Thuận)

Nằm ẩn hiện trên Vườn Quốc gia Núi Chúa, Amanoi là resort có tầm nhìn vô cùng đắt giá hướng ra vùng biển xanh hoang dã của Vĩnh Hy – 1 trong 4 vịnh đẹp nhất Việt Nam. Đây cũng là 1 trong số 33 khách sạn mới tốt nhất thế giới năm 2014 do tạp chí Condé Nast Traveler danh tiếng bình chọn.

Amanoi resort cung cấp hàng loạt dịch vụ cao cấp như spa và nhiều hoạt động khác ngoài bãi biển với thuyền buồm, thuyền kayak, dụng cụ lặn… Nổi bật là “căn nhà” yoga giữa hồ với không gian xung quanh tĩnh lặng, rất thích hợp cho những người muốn thoát ly hoàn toàn cuộc sống tất bật và ồn ào.

Đến đây vào dịp Tết, du khách sẽ được tận hưởng cảm giác ngọt ngào, không gian bình yên với khung cảnh của hồ sen, vùng biển san hô của Vịnh Vĩnh Hy được hưởng ánh nắng dịu mát và đó chính là thiên đường tuyệt vời nhất của một chuyến nghỉ dưỡng trong dịp Tết

The Cliff Resort & Residences (Phan Thiết – Bình Thuận)

Tọa lạc ngay vị trí đắt đỏ nhất của cung đường resort ở Mũi Né, khu nghỉ dưỡng The Cliff nằm nghiêng theo triền đá trải dài xuống biển. Với địa hình rộng lớn, khu nghỉ dưỡng này được chia thành nhiều khu vực riêng biệt với phòng khách sạn, villa, penhouse… với các view đều hướng biển, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khác nhau.

Xen giữa những phòng khách sạn, căn biệt thự sang trọng là hệ thống bể bơi ngoài trời đẳng cấp để du khách có thể vừa thả mình trôi bồng bềnh trên làn nước vừa đọc báo, nghe nhạc, thư thái thưởng thức ly cocktail mát lạnh, ngắm đường chân trời xa ngút tầm mắt mờ ảo.

Cùng những hàng cây xanh ngắt, The Cliff Resort & Residences tựa như một ốc đảo bình yên, nơi du khách tìm đến để “trốn nóng, trốn rét” và tận hưởng những ngày nghỉ không thể quên.

