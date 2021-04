Điều tra, mở rộng phạm vi vụ án “Đánh bạc nghìn tỷ qua mạng Internet”

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc yêu cầu Công an tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục phối hợp, chia sẻ những kinh nghiệm điều tra với Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm mở rộng phạm vi vụ án “Đánh bạc nghìn tỷ qua mạng Internet” để đấu tranh quyết liệt với tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Phạm Trường Giang báo cáo với Đoàn công tác những kết quả quan trọng trong vụ án “Đánh bạc nghìn tỷ qua mạng Internet” do Công an tỉnh Phú Thọ điều tra, triệt phá.

Ngày 18/4, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh Phú Thọ.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ Phạm Trường Giang đã báo cáo với Đoàn công tác những kết quả quan trọng của vụ án “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do Công an tỉnh điều tra, triệt phá thời gian qua.

Đây là vụ án có quy mô lớn trên cả nước với tính chất nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Vì vậy, ngay khi kết thúc giai đoạn 1 và triển khai giai đoạn 2 của vụ án, các cơ quan tố tụng đã khởi tố hơn 150 bị can, tịch thu gần 2.000 tỷ đồng.

Đối với Quyết định truy nã 12 bị can, đến nay đã bắt giữ được 11 bị can. Trong đó, Công an Phú Thọ cũng đã kiến nghị với các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tăng cường công tác quản lý, tránh những kẽ hở để tội phạm sử dụng công nghệ cao lợi dụng vi phạm pháp luật.

Sau khi thông tin với đoàn về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh thời gian qua, Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ Bùi Minh Châu khẳng định: Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng luôn được tỉnh Phú Thọ quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt. Việc đấu tranh, triệt phá và đưa ra xét xử thành công vụ án “Đánh bạc nghìn tỷ qua mạng Internet” đã phần nào khẳng định trình độ của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, công chức và chất lượng hoạt động của các cơ quan tố tụng, nội chính của tỉnh, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của địa phương trong cả nước.

Tỉnh Phú Thọ đề nghị Ban Nội chính Trung ương, trong thời gian tới sẽ tham mưu cho Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng cho tỉnh Phú Thọ kết thúc chuyên án “Đánh bạc nghìn tỷ qua mạng Internet” tại địa phương và bàn giao lại hồ sơ, tài liệu liên quan cho Bộ Công an chỉ đạo Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Đồng thời, mong muốn Ban Nội chính Trung ương sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ trong hoạt động của các cơ quan tố tụng, nội chính để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ghi nhận, biểu dương công tác lãnh, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh Phú Thọ, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nhấn mạnh: Đây là vụ án lớn nhất trên cả nước, xử lý các đối tượng đánh bạc trên mạng bằng công nghệ cao, trong đó, có một số bị cáo từng giữ chức vụ cao trong cơ quan bảo vệ pháp luật được đưa ra xét xử, đã thể hiện sự quyết liệt trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng mà Đảng và Nhà nước đang thực hiện. Thời gian tới, Công an tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục phối hợp, chia sẻ những kinh nghiệm điều tra với Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm mở rộng phạm vi vụ án để đấu tranh quyết liệt với tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Nhân dịp này, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao tặng bức tranh “Hồ Gươm” cho tỉnh Phú Thọ; trao phần thưởng của Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng và tặng quà của Ban Nội chính Trung ương cho Tỉnh ủy Phú Thọ, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ vì có thành tích xuất sắc chỉ đạo, tham mưu điều tra, truy tố, xét xử và thu hồi tài sản trong vụ án “Đánh bạc nghìn tỷ qua mạng Internet”.

Trước đó, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức các Vua Hùng cùng các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Sau khi dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng, các đại biểu đã dâng hương, hoa trước Lăng Hùng Vương và trồng cây tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng hưởng ứng chương trình trồng mới 1 tỉ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh” do Thủ tướng Chính phủ phát động, góp phần xây dựng cảnh quan Đền Hùng ngày càng xanh tươi, sạch đẹp./.

