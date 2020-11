Đầu tư vào không gian sống: “Ván bài” của các CĐT

“Sống xanh” đang trở thành xu hướng của cư dân hiện đại, điều đó cũng chính là sức ép tạo nên cuộc đua của các ông lớn lĩnh vực bất động sản trong việc đầu tư vào không gian sống tại các dự án.

Trước đây, nhiều người mua nhà thường chỉ quan tâm đến các yếu tố như vị trí, tiện ích, giá bán hay chất lượng xây dựng thì nay môi trường sống gần gũi với thiên nhiên, có nhiều không gian rèn luyện sức khỏe đang là ưu tiên hàng đầu.

Bởi, trồng nhiều cây xanh tại khu đô thị sẽ cung cấp một lượng lớn oxy, giúp môi trường sống trở nên thoáng đãng, dễ chịu. Trung bình cứ một cây xanh có thể cung cấp đủ lượng oxy cho 04 người. Theo những nghiên cứu của các tổ chức uy tín thì nhiệt độ tại các khu đô thị xanh sẽ thấp hơn môi trường bên ngoài từ 2-4 độ C.

Ngày nay, các dự án khu đô thị có kết hợp cây xanh ngày càng được các chủ đầu tư chú trọng và tận dụng tối đa trong thiết kế để tạo dựng nên không gian thiên nhiên hoàn toàn tự nhiên. Tuy nhiên, do quỹ đất nội đô ngày càng thu hẹp, các dự án khu đô thị xanh liền kề trung tâm đang trở thành xu hướng chiếm lĩnh thị trường và thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia. Tuy nhiên, thực tế thị trường vẫn khan hiếm các dự án xanh, sinh thái quy mô lớn.

Nắm bắt tâm lý và nhu cầu tìm kiếm chốn an cư “xanh” giữa lòng thành phố, một số “ông lớn” bất động sản Việt mạnh tay đầu tư dự án sinh thái, đảm bảo cân bằng không gian sinh hoạt và gần gũi thiên nhiên như: Vinhomes, Ecopark… nổi bật trong đó là MIKGroup với 2 dự án bất động sản đang dần hình thành tại khu vực phía Tây Hà Nội là The Matrix One và Imperia Smart City.

Không chỉ đầu tư hệ thống tiện ích đa dạng, tại Imperia Smart City, chủ đầu tư còn quan tâm kiến tạo mảng xanh cho không gian sống với hơn 70% diện tích xây dựng là cây xanh.

Với vị trí “trái tim xanh” của đại đô thị thông minh, Imperia Smart City nằm kế cận công viên trung tâm rộng 10,2ha và hồ điều hòa, mang lại không khí trong lành, tài lộc cho cư dân. Công viên trung tâm là nơi hội tụ của nhiều công viên chủ đề độc đáo: công viên khiêu vũ, công viên dưỡng sinh, công viên cờ vua, công viên cờ tiên, công viên patin, khu công viên cây xanh, vui chơi giải trí, đường dạo bộ; khu công viên gym ngoài trời với 15 chủ đề, hơn 1.000 máy tập.

Đặc biệt, phần lớn các căn hộ phía Đông bắc của dự án Imperia Smart City đều có tầm nhìn ra khu vực cây xanh và hồ điều hòa của công viên. Dù từ phòng ngủ hay ban công, cư dân cũng có thể ngắm sắc xanh của cỏ cây và hồ nước rộng 4.8 ha. Bao quanh là bãi cát trắng thoải dài, ở giữa là đài phun nước, cầu gỗ dạo bộ, vừa tạo nên một khung cảnh “đại dương” lãng mạn, vừa mang đến cho cư dân nơi thư giãn lý tưởng sau mỗi ngày dài căng thẳng.

Ngay trong nội khu dự án là một bể bơi mang phong cách resort với diện tích lên tới gần 1.000m2. Thay vì theo khuôn mẫu hình chữ nhật hay oval thường thấy, bể bơi phong tại Imperia Smart City được thiết kế không gian mở rộng thoáng cùng những bờ cong uốn lượn, hai bên những hàng ghế nghỉ mát trồng đầy cây xanh mang đến cho cư dân những phút giây thư giãn, nghỉ dưỡng ngay tại nhà.

Nhằm mang đến một không gian sống tốt nhất tới mọi cư dân, bao gồm cả những “cư dân nhí” và người cao tuổi, đơn vị phát triển MIKGroup còn dành một phần lớn diện tích nội khu để làm sân chơi trẻ nhỏ, sân tập dưỡng sinh, đường dạo bộ, chòi ngắm cảnh… Các khu vực này đều được phủ xanh mát bởi các hàng trăm loại cây tốt cho sức khỏe.

Với những ưu thế vượt trội cả về vị trí, tiện ích, thiết kế, môi trường sống xanh… Imperia Smart City là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho những các cư dân hiện đại đang tìm kiếm một cuộc sống văn minh, đẳng cấp, ngay gần trung tâm nội đô. Tại nơi đây, mọi chuẩn mực sống cao cấp đều được đáp ứng trọn vẹn, từ sự yên bình, thư thái trong không gian nội khu đến nhịp sống sôi động, thời thượng giữa trung tâm đô thị.

PV