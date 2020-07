“Đất vàng” Sabeco trong vụ ông Vũ Huy Hoàng bị “hô biến” ra sao?

Khu “đất vàng” 2 – 4 – 6 Hai Bà Trưng nằm ở trung tâm quận 1, TP.Hồ Chí Minh đã bị Sabeco chuyển nhượng cho tư nhân với mức giá quá rẻ so với giá trị thực. Liên quan đến vụ án này, ông Vũ Huy Hoàng – Cựu Bộ trưởng bộ Công Thương cũng vừa bị khởi tố.

Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an (C01) đang tiến hành điều tra vụ án Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Vi phạm các quy định về quản lý đất đai liên quan đến dự án tại khu đất 2 – 4 – 6 Hai Bà Trưng, quận 1, TP.Hồ Chí Minh, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 42/QĐ-C01-P4, ngày 08/11/2018 của cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, đến ngày 9/7/2020, C01 vừa khởi tố thêm 3 bị can liên quan đến vụ “hô biến” khu “đất vàng” nói trên, gồm: Ông Vũ Huy Hoàng, sinh năm 1953, cựu Bộ trưởng bộ Công Thương; bà Hồ Thị Kim Thoa, sinh năm 1960, nguyên Thứ trưởng bộ Công Thương; ông Phan Chí Dũng, sinh năm 1957, nguyên Vụ trưởng vụ Công nghiệp nhẹ, bộ Công Thương.

Cả ba bị can trên đều bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo Điều 219 Bộ luật hình sự năm 2015.

Ông Vũ Huy Hoàng khi còn đương chức.



Được biết, khu “đất vàng” số 2 – 4 – 6 Hai Bà Trưng nằm ở trung tâm quận 1, TP.Hồ Chí Minh, có tới 4 mặt tiền là đường Hai Bà Trưng, Đông Du, Thi Sách và Công Trường Mê Linh (cạnh phố đi bộ Nguyễn Huệ). Khu đất này rộng khoảng 6.000 m2, nằm ở vị trí đắc địa của thành phố sôi động bậc nhất cả nước.

Tổng công ty Bia, Rượu, Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) được bộ Tài chính cho phép sử dụng khu đất 2 – 4 – 6 Hai Bà Trưng để xây dựng trụ sở văn phòng tổng công ty và trung tâm thương mại dịch vụ văn phòng, theo phương án sắp xếp và xử lý nhà đất công. Đây là 1 trong những khu đất được bộ Công Thương và bộ Tài chính đồng ý đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm tháng 12/2006 khi Sabeco thực hiện cổ phần hóa. Các khu đất này đều chỉ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời, dùng cho mục đích sản xuất kinh doanh, Sabeco không được tự ý chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thế chấp quyền sử dụng đất.

Đầu năm 2015, Sabeco hợp tác với một số doanh nghiệp khác, lập ra công ty cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl với vốn điều lệ khoảng hơn 560 tỷ đồng gồm các cổ đông Sabeco, công ty cổ phần Attland, công ty cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ Hà An và công ty cổ phần đầu tư Mê Linh. Trong đó, Sabeco nắm giữ 26% vốn điều lệ.

Khu đất 2 – 4 – 6 Hai Bà Trưng, quận 1, TP.Hồ Chí Minh nằm ở vị trí đắc địa, có tới 4 mặt tiền (ảnh: internet).

Tuy nhiên, sau đó, ông Nguyễn Hữu Tín (là Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh) đã ký quyết định chấp thuận cho công ty cổ phần Đầu tư Sabeco Pearl thuê đất 50 năm, trả tiền một lần để xây dựng dự án khu phức hợp 6 sao, trung tâm hội nghị và cao ốc văn phòng cho thuê. Việc này không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều đáng nói là đến năm 2016, Sabeco lại tiến hành việc thoái toàn bộ vốn tại Sabeco Pearl, bán cổ phần đang nắm giữ cho các cổ đông sáng lập khác (Attland, Hà An và Mê Linh).

Như vậy là khu “đất vàng” 2 – 4 – 6 Hai Bà Trưng đã không còn thuộc sở hữu của Sabeco nữa, mà đã bị “hô biến” vào tay tư nhân thông qua việc chuyển nhượng cổ phần.

Sau khi chuyển nhượng, công trình này vẫn “đắp chiếu”, gây thất thoát, lãng phí.

Hàng loạt cán bộ “ngã ngựa” vì liên quan đến sai phạm “đất vàng” Sabeco

Trước đó, liên quan đến khu “đất vàng” 2 – 4 – 6 Hai Bà Trưng, ngày 8/11/2018, cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an (C01) đã tiến hành khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với các bị can:

Nguyễn Hữu Tín, sinh năm 1957, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh, trú tại phường Bến Nghé, quận 1, TP.Hồ Chí Minh;

Đào Anh Kiệt, sinh năm 1957, nguyên Giám đốc sở Tài nguyên và môi trường TP.Hồ Chí Minh, trú tại phường 7, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh;

Trương Văn Út, sinh năm 1970, Phó Trưởng phòng Quản lý đất, sở Tài nguyên và môi trường TP.Hồ Chí Minh, trú tại phường 7, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh;

Lê Văn Thanh, sinh năm 1962, Phó Chánh Văn phòng UBND TP.Hồ Chí Minh, trú tại phường 4, quận 3, TP.Hồ Chí Minh;

Nguyễn Thanh Chương, sinh năm 1974, Trưởng phòng Đô thị, Văn Phòng UBND TP.Hồ Chí Minh, trú tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12, TP.Hồ Chí Minh.

