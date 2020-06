Danh sách thương hiệu tẩy chay quảng cáo trên Facebook tiếp tục nối dài

Danh sách các nhãn hàng tẩy chay quảng cáo trên Facebook tiếp tục nối dài khi thương hiệu kem hàng đầu của Mỹ Ben&Jerry’s là cái tên mới nhất tham gia làn sóng này.

Biểu tượng của mạng xã hội Facebook. Ảnh: AFP/TTXVN

Danh sách các nhãn hàng tẩy chay quảng cáo trên Facebook tiếp tục nối dài khi thương hiệu kem hàng đầu của Mỹ Ben&Jerry’s là cái tên mới nhất tham gia làn sóng này nhằm phản đối cách xử lý thông tin sai lệch và phát ngôn thù địch của trang mạng xã hội lớn nhất hành tinh này.

Trong tuyên bố của mình, Ben&Jerry’s thông báo từ ngày 1/7 tới, hãng sẽ ngừng tất cả các quảng cáo trả phí trên Facebook và Instagram tại Mỹ.

Công ty có trụ sở ở bang Vermont này cũng cho biết sẽ tham gia chiến dịch “Chấm dứt sự thù địch vì lợi nhuận” (“Stop the Hate for Profit”) do Liên đoàn Chống phỉ báng (ADL) và Hiệp hội Quốc gia vì sự tiến bộ của người da màu (NAACP) phát động.

Ben&Jerry’s kêu gọi Facebook có hành động rõ ràng và dứt khoát để ngăn chặn việc sử dụng nền tảng của hãng cho mục đích phát tán và lan truyền chủ nghia phân biệt chủng tộc và sự thù địch.

Ben&Jerry’s là thương hiệu lớn mới nhất tham gia chiến dịch của ADL và NAACP kêu gọi ngừng chi tiền cho các quảng cáo trên Facebook nhằm tạo áp lực tài chính buộc mạng xã hội này phải thay đổi và có hành động hiệu quả trong việc ngăn chặn hành vi phát tán các phát ngôn thù địch và kích động bạo lực.

Trước đó, hàng loạt công ty nổi tiếng cũng đã tuyên bố gia nhập chiến dịch này, trong đó có thương hiệu thời trang dã ngoại The North Face.

Trong thông báo đưa ra ngày 19/6, The North Face xác nhận cam kết ngừng quảng cáo trên Facebook và Instagram song vẫn tiếp tục sản xuất nội dung trên Instagram.

Tuyên bố nêu rõ việc tạm dừng này sẽ kéo dài cho tới khi Facebook triển khai những chính sách nghiêm ngặt hơn nhằm chống lại nội dung thù địch, bạo lực, phân biệt chủng tộc, thông tin sai lệch trên nền tảng.

Trong khi đó, người phát ngôn của công ty VF Corp- tập đoàn mẹ của The North Face – Craig Hodges (Crây Hốt-ghít) cho biết hiện một số công ty con đang cân nhắc làm theo.

VF Corp hiện đang sở hữu Dickies, Vans, Timberland….Trong vòng một năm, VF Corp đã chi 756 triệu USD cho quảng cáo.

Không lâu sau đó, nhà bán lẻ thiết bị dã ngoại REI cũng thông báo theo chân The North Face tẩy chay quảng cáo trả phí trên Facebook.

Tiếp đó, trang web tuyển dụng Upwork, thương hiệu thời trang thể thao Patagonia, công ty sản xuất phần mềm bảo mật Dashlane, nền tảng chiếu phim trực tuyến Magnolia Pictures cũng đưa ra thông báo tương tự.

Đa số các công ty xác định sẽ ngừng tất cả chiến dịch quảng cáo trên Facebook từ đầu tháng 7 tới.

Trước làn sóng tẩy chay này, ngày 19/6, Phó Giám đốc bộ phận kinh doanh toàn cầu của Facebook Carolyn Everson cho biết Facebook tôn trọng tất cả quyết định của các thương hiệu, và sẽ tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ quan trọng hiện tại là loại bỏ các phát ngôn kích động thù địch, cũng như các thông tin gây ảnh hưởng đến các cuộc bỏ phiếu quan trọng.

Năm ngoái, Facebook tuyên bố có 7 triệu doanh nghiệp, nhà quảng cáo trên nền tảng của mình, trong đó có các tập đoàn hàng đầu như Microsoft và Samsung, từng chi đến 100 triệu USD cho quảng cáo trên Facebook trong giai đoạn 2012-2013.

ADL ước tính trang mạng xã hội lớn nhất hành tinh này thu về 70 tỷ USD từ tiền quảng cáo mỗi năm./.

Theo bnews.vn

Nguồn bài viết: https://bnews.vn/danh-sach-thuong-hieu-tay-chay-quang-cao-tren-facebook-tiep-tuc-noi-dai/160697.html