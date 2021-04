Công an TP Hà Nội tổ chức triển lãm sách, ảnh chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(Pháp lý)- Sáng 22/4, Công an thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc triển lãm sách, ảnh với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại Triển lãm sách, ảnh chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, Đảng ủy – Ban Giám đốc Công an thành phố và cấp ủy, chỉ huy các đơn vị luôn quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của Thư viện Công an thành phố và tủ sách, phòng đọc của các đơn vị. Công tác thư viện là cầu nối giữa thông tin và người sử dụng là một yếu tố căn bản và quan trọng, là thước đo đánh giá vai trò, chức năng, nhiệm vụ hiệu quả của công tác phát triển văn hóa đọc, qua đó tạo động lực thúc đẩy sự hình thành con người mới, những cán bộ chiến sỹ công an nhân dân “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa.

Thư viện Công an thành phố có 2 phòng, 1 phòng đọc và 1 kho lưu trữ sách, tài liệu với diện tích gần 200m2 được trang cấp thay mới toàn bộ bàn, ghế, 49 giá sách mới, 1 bộ máy vi tính kết nối internet, 1 cán bộ kiêm nhiệm. Với tổng số 12.920 quyển sách theo chủ đề, trong đó 1.500 đầu sách chính trị, 1.467 sách pháp luật, 1.720 sách nghiệp vụ và nhiều sách tham khảo, văn hóa nghệ thuật, báo, tạp. Từ năm 2015 đến nay, Công an thành phố đã bổ sung cho Thư viện Công an thành phố và tủ sách của các đơn vị 17.920 cuốn sách, tài liệu, các đơn vị của công an thành phố xây dựng triển khai 25 phòng đọc, 110 tủ sách.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thiếu tướng Đào Thanh Hải chỉ ra những hạn chế như hệ thống thiết chế thư viện, phòng đọc, tủ sách chưa có sự thống nhất và thiếu sự phối hợp trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ nên hiệu quả chưa cao. Việc bổ sung sách, tài liệu ở một số đơn vị chưa thường xuyên, số đầu sách phục vụ công tác nghiên cứu còn ít, một số nội dung còn nghèo nàn, thiếu hấp dẫn, chưa thu hút được cán bộ chiến sĩ đến thư viện, phòng đọc, vẫn còn nhiều cán bộ, chiến sĩ lười đọc, lười nghiên cứu.

Để phát triển văn hóa đọc và phong trào đọc sách trong Công an nhân dân có chiều sâu, cóc sức lan tỏa và đọc sách báo trở thành một thói quen, một nhu cầu thiết yếu hàng ngày của mỗi cán bộ chiến sĩ, Thiếu tướng Đào Thanh Hải yêu cầu, cấp ủy, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương cần nâng cao nhận thức xác định xây dựng phong trào đọc và phát triển văn hóa đọc là một nhiệm vụ chính trị của đơn vị và cần được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Mỗi cán bộ lãnh đạo, chỉ huy gương mẫu đi đầu trong việc đọc sách, mỗi cán bộ, chiến sĩ, nhất là đoàn viên, thanh niên, học viên công an phải rèn luyện tinh thần ham mê đọc sách. Các đơn vị cần thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quảng bá giới thiệu sách, đảm bảo môi trường thuận lợi để duy trì, thúc đẩy nuôi dưỡng nhu cầu, thói quen đọc sách.

Thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các tài liệu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thư viện, nghiên cứu thành lập câu lạc bộ sách, tọa đàm giới thiệu sách… tạo hiệu ứng sâu rộng về sách trong cán bộ chiến sĩ.

Đại diện đoàn viên công an thủ đô, Trung úy Nguyễn Huy Hoàng hứa sẽ chủ động, sáng tạo trong triển khai tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05, chỉ thị số 09, kế hoạch của công an thành phố. “Mỗi đoàn viên thanh niên công an thành phố sẽ tiếp tục phát huy tinh thần học tập của Bác Hồ, tích cực tham gia các phong trào học tập, các cuộc thi tìm hiểu, chủ động tìm tòi nghiên cứu, nâng cao năng lực bản thân, kỹ năng mềm thông qua đọc sách, nghiên cứu tài liệu chuyên môn”.

Bùi Lộc