Công an điều tra 3 “dự án ảo” tại TP.HCM

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM điều tra những sai phạm tại các dự án Gia Phát Garden, Khu dân cư New Star và Dragon Center ở huyện Hóc Môn đang được rao bán.

Công an điều tra 3 “dự án ảo” tại huyện Hóc Môn, TP.HCM. Ảnh minh họa: Thanh Niên

Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM (PC03) mới đây cho biết đang điều tra sai phạm liên quan đến Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và dịch vụ bất động sản Vũ Gia Phát (Công ty Vũ Gia Phát) và Công ty Cổ phần bất động sản Việt Á Châu (Công ty Việt Á Châu).

Theo đó, hai công ty này đã mở bán, ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng các lô đất ở dự án Gia Phát Garden (xã Tân Hiệp); Khu dân cư New Star (xã Đông Thạnh) và Dragon Center (xã Xuân Thới Sơn) ở huyện Hóc Môn.

Thời gian qua, những dự án được hai công ty này rao bán, hoặc thông qua các đối tác quảng cáo với nhiều mỹ từ như: vị trí trung tâm huyện, hạ tầng cơ sở hoàn thiện, nằm trong vùng đô thị trọng điểm, phát triển về thương mại, dịch vụ, công nghiệp trong tương lai không xa…

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Công ty Vũ Gia Phát (do Vũ Trung Quảng làm Giám đốc), Công ty Việt Á Châu (do Mai Quốc Dương làm Tổng giám đốc) không được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép thực hiện các dự án trên. Tuy nhiên, thời gian qua, các đơn vị này vẫn ký hợp đồng thỏa thuận để bán và thu tiền của khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM cũng đang xác minh đơn tố giác về việc có hành vi ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng các lô đất thuộc dự án Gia Phát Garden, Khu dân cư New Star và Dragon Center. PC03 xác định đây là các dự án không có thật nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Cơ quan điều tra cũng kêu gọi các cá nhân, tổ chức có ký các hợp đồng để chuyển nhượng các lô đất thuộc các dự án nêu trên liên hệ ngay với cơ quan điều tra tại địa chỉ: 674 đường 3/2, phường 14, quận 10; cán bộ điều tra Đỗ Duy Khoa, ĐT: 0965118882 để cung cấp thông tin, làm rõ các nội dung có liên quan.

