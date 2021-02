Chuyện của những người đánh án ngày Tết

Tết đến, thay vì được quây quần bên mâm cơm gia đình thì với cán bộ chiến sĩ của phòng Cảnh sát Hình sự khi có án thì ngày Tết họ cũng phải lên đường làm nhiệm vụ. Dù có chút chạnh lòng nhưng các anh luôn thầm lặng cống hiến vì hai chữ bình yên.

Ngày 25 Tết

Thiếu tá Đào Văn Dũng – Phó đội trưởng đội Trọng án (phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Nam) tâm sự, đối với người lính hình sự thì việc ăn Tết xa nhà hoặc phá án trong ngày 30, mồng 1 Tết là chuyện bình thường.

Thiếu tá Đào Văn Dũng nhớ lại vào ngày 4/2/2016 tức là 25 Tết Bính Thân năm 2016, lúc này lịch trực của đơn vị đã được sắp xếp, kế hoạch chúc Tết các gia đình cán bộ, chiến sĩ cũng được lên cụ thể. Các cán bộ, chiến sĩ ai quê ở xa, đã được lãnh đạo đơn vị bố trí xe chuẩn bị về quê thì bất ngờ nhận được cuộc điện thoại thông tin về một vụ án đặc biệt nghiêm trọng do Công an xã An Đổ (Bình Lục) báo lên. Ngay sau đó, tất cả các cán bộ, chiến sĩ cất hành lý vào phòng rồi nhanh chóng di chuyển đến hiện trường vụ án.

Nạn nhân trong vụ án được xác định là bà Nguyễn Thị Th. (SN 1956, trú tại thôn Thượng, xã An Đổ) bị sát hại dã man tại nhà, thi thể không còn nguyên vẹn. Tại hiện trường, đồ đạc trong nhà nạn nhân bị xáo trộn. “Nạn nhân là một phụ nữ độc thân, kiếm sống bằng nghề bán tạp hóa. Khi có mặt tại hiện trường, anh em đều xót xa, thương cho hoàn cảnh của nạn nhân. Tết đã cận kề, mọi người đều động viên nhau nỗ lực phá án trong thời gian nhanh nhất”, Thiếu tá Đào Văn Dũng nhớ lại.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng có thể là người dân địa phương hoặc người địa phương làm ăn xa về ăn Tết nên biết được quy luật bán hàng của nạn nhân. Bởi, theo thông tin người dân cung cấp bà Th. là người rất cẩn thận và luôn có sự cảnh giác cao. Do sống một mình, bà Th. thường đóng cửa hàng rất sớm. Vào buổi tối, bà Th. chỉ bán hàng cho khách quen. Nếu thấy người lạ, bà Th. thường từ chối mở cửa.

Đối tượng Phạm Minh Vương khi bị bắt. (Công an cung cấp).

Thiếu tá Đào Văn Dũng nhớ lại, vụ trọng án xảy ra vào thời gian Tết đã cận kề khiến những người dân xã An Đổ vô cùng lo lắng. Đa phần người dân đều không dám ra khỏi nhà, các hàng quán đóng cửa rất sớm. Không khí vô cùng nặng nề. Cùng với đó, mọi thông tin đều mờ mịt, dấu vết tại hiện trường không nhiều nên có những lúc, lực lượng trinh sát vô cùng nản lòng. Bản thân nạn nhân là người sống khép kín, ít xảy ra mâu thuẫn với ai.

Những ngày giáp Tết, các cán bộ, chiến sĩ phòng Cảnh sát Hình sự chia nhau đi khắp nơi tiến hành thu thập tài liệu, rà soát các đối tượng nghi vấn. Đêm đến, anh em trinh sát đến từng nhà dân, vận động quần chúng tham gia tố giác tội phạm. Tuy nhiên, không người dân nào muốn nói chuyện về vụ án khiến quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn. 4 ngày sau khi xảy ra vụ án, hung thủ vẫn là một ẩn số. Lúc này, Công an tỉnh Hà Nam xác định, nếu chưa bắt hung thủ thì không có Tết.

“Sát ngày giao thừa, tất cả anh em đều điện thoại cho vợ con tự đi về quê đón Tết trước. Những giọt nước mắt, những câu nói hờn trách của các con khiến các chiến sĩ không khỏi chạnh lòng. Thời điểm đó, hàng quán đều đóng cửa, chúng tôi chỉ tranh thủ gói mì tôm hay chiếc bánh mì để qua bữa rồi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Mỗi lần đi qua, nhìn nồi bánh chưng đỏ lửa, đám trẻ con nô đùa hay cảnh người dân đang dọn nhà đón Tết, anh em nhớ nhà lắm, sống mũi cay cay nhưng không ai quên nhiệm vụ cả… Khoảnh khắc Giao thừa đến, các chiến sĩ còn không kịp gọi điện chúc Tết gia đình bởi vụ án đang bắt đầu mở được nút thắt…”, Thiếu tá Đào Văn Dũng xúc động nhớ lại.

Cải trang bắt giữ đối tượng

Đền đáp lại những nỗ lực của các chiến sĩ, chân dung hung thủ gây án bắt đầu được hé lộ sau nhiều ngày truy tìm. Quá trình sàng lọc, các hướng nghi vấn đều tập trung vào đối tượng Phạm Minh Vương (SN 1988, trú tại thôn Thượng, xã An Đổ). Trước Tết, Vương bị cô giáo thu điện thoại nên vô cùng ấm ức đồng thời muốn có tiền tiêu xài nên có thể nảy sinh ý định đi cướp. Đến mùng 2 Tết, dường như cảm nhận được hành vi của mình đã bại lộ, Vương nhanh chóng di chuyển lên nhà chị gái tại phường Trương Định (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Cơ quan lấy lời khai của đối tượng Phạm Minh Vương. (Công an cung cấp).

“Ngay sau khi nắm thông tin, Vương có mặt tại Hà Nội, ngày mồng 5 Tết, các trinh sát nhanh chóng lên đường. Do chưa xác định được đối tượng có chắc chắn đang trốn ở trong nhà chị gái hay không nên tất cả phải “án binh bất động” dầm mưa quan sát bên ngoài. Lúc này, các trinh sát đành đi tìm những cành đào, và vỏ thùng bia cùng giỏ bánh kẹo để cải trang thành người đi chúc Tết đang tìm nhà người thân nhằm tiếp cận căn nhà Vương có thể đang ở. Mọi công tác chuẩn bị được diễn ra gấp rút để nghi phạm không kịp di chuyển sang địa điểm khác”, Thiếu tá Đào Văn Dũng nhớ lại.

Sau khi xác định được Vương đang lẩn trốn tại nhà chị gái, sáng mùng 6 Tết, lực lượng trinh sát ập vào nhà chị gái Vương và bắt được đối tượng này. Lúc đầu, Vương quanh co chưa nhận tội. Sau khi bị đưa về trụ sở Công an phường, Vương đã cúi đầu thừa nhận hành vi giết người của mình.Vương khai nhận, thường xuyên qua lại mua hàng của nhà bà Th., biết bà Th. sống một mình nên Vương giả vờ mua hàng. Sau đó, đối tượng lục soát, lấy tài sản của nạn nhân. Đến lúc này, các cán bộ chiến sĩ của phòng Cảnh sát Hình sự mới thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

“Đối với những vụ án mạng xảy ra tại các thời điểm khác trong năm, áp lực về thời gian phá án đã là rất lớn, song với các vụ án xảy ra ngày cận tết, còn có những áp lực vô hình khác đòi hỏi người lính phải căng mình ra để làm nhiệm vụ. Khi vụ án được sáng tỏ, lúc này các chiến sĩ mới dám nghĩ đến Tết”. Thiếu tá Đào Văn Dũng.

