Chủ tịch quốc hội Việt Nam, chủ tịch đại hội đồng AIPA 41 chủ trì họp báo kết qủa đại hội đồng AIPA 41

Ngay sau phiên Bế mạc, ngày 10/9/2020, Ban Tổ chức Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các nước Đông Nam Á lần thứ 41 (AIPA 41) đã tổ chức Họp báo về kết quả Đại hội đồng AIPA 41.

Toàn cảnh buổi Họp báo Kết quả Đại hội đồng AIPA 41

Chủ trì buổi họp báo có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia AIPA 41; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia AIPA 41, Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Việt Nam tại AIPA 41; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức AIPA 41; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Phó Trưởng Ban tổ chức AIPA 41; Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Dự buổi họp báo còn có lãnh đạo Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các thành viên Ban Tổ chức AIPA 41; phóng viên các cơ quan thông tấn trong nước và quốc tế; đại diện ngoại giao một số nước ASEAN và một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Mở đầu phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41 vui mừng thông báo Đại hội đồng AIPA 41 đã hoàn tất chương trình nghị sự và chương trình hoạt động.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41 cho biết, do tình hình đại dịch Covid -19 diễn biến phức tạp nên lần đầu tiên trong lịch sử 43 năm của AIPA, Đại hội đồng AIPA được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội từ 8-10/9/2020 cho thấy quyết tâm và nỗ lực của Quốc hội nước chủ nhà Việt Nam và các nghị viện thành viên AIPA khắc phục khó khăn, củng cố đoàn kết và hợp tác trên tinh thần “gắn kết và chủ động thích ứng”.

Sau phiên toàn thể, các hội nghị của cấp ủy ban diễn ra rất sôi nổi. Ủy ban Kinh tế AIPA thảo luận về chủ đề “Vai trò của Nghị viện trong việc thúc đẩy gắn kết và phục hồi kinh tế ASEAN sau đại dịch COVID-19” nhằm đưa ra các giải pháp vừa tăng cường khả năng khôi phục nền kinh tế, vừa ngăn chặn sự lây lan của đại dịch Covid-19. Về chính trị, AIPA tiếp tục ủng hộ ASEAN phát huy vai trò trung tâm ở khu vực, đóng góp duy trì môi trường hòa bình, an ninh, ổn định và cấu trúc khu vực rộng mở, minh bạch, bao trùm và dựa trên luật lệ. Các nghị sỹ sẽ cùng nhau trao đổi về chủ đề “Ngoại giao nghị viện vì hòa bình và an ninh bền vững trong ASEAN”.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41 thông báo kết quả Đại hội đồng AIPA 41.

Tại Đại hội đồng AIPA lần này, Ủy ban Xã hội AIPA thảo luận về chủ đề “Nâng cao vai trò của AIPA trong việc hỗ trợ Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN ứng phó với đại dịch COVID-19” và Hội nghị Nữ nghị sỹ AIPA thảo luận về “Vai trò của nữ nghị sỹ trong việc bảo đảm việc làm và thu nhập của lao động nữ”. Ủy ban tổ chức đã thông qua 15 nghị quyết về tài chính AIPA, về kết nạp Nghị viện quan sát viên mới và nhiều nghị quyết quan trọng khác.

Đặc biệt, để nâng cao vai trò của nghị sĩ trẻ nói riêng, vai trò của thanh niên nói chung, lần đầu tiên tổ chức Hội nghị Nghị sỹ trẻ AIPA để bàn về “Sự tham gia của các Nghị sỹ trẻ AIPA vào tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN”.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41 cho biết, điều đặc biệt so với 3 kỳ đại hội đồng lần trước, đó là lần này Đại hội đồng đã tổ chức được cuộc họp của Ủy ban Chính trị và thông qua được 6 Nghị quyết.

Đặc biệt sáng kiến của Quốc hội Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA được các đại biểu đồng thuận cao và được đánh giá là nhân tố mới trong kỳ đại hội đồng lần này và là dấu ấn lịch sử quan trọng trong việc hình thành cơ chế hhội nghị dành cho các nghị sĩ trẻ AIPA. Các nước đồng thuận giao lại cho Ban thư ký AIPA và Ban thư ký nghị viện các nước tiến hành quy trình, thủ tục để năm tới để đưa vào là một hoạt động chính thức của Đại hội đồng AIPA.

Cùng với Đại hội đồng này còn có nhiều hoạt động trong năm Chủ tịch AIPA 2020 đã được Quốc hội Việt Nam tổ chức thành công tốt đẹp Cuộc gặp Lãnh đạo cấp cao AIPA – ASEAN, Hội đồng tư vấn AIPA về ma túy lần thứ 3 (AIPA CODD), Hội nghị đối tác nghị viện về hợp tác giáo dục, văn hóa vì sự phát triển bền vững (AIPA ECC), đặc biệt là trong khuôn khổ AIPA, Hội nghị các nhà tư vấn AIPA (AIPA Caucus) được tổ chức thành công bên ngoài Việt Nam, tại Philippines.

Trong Đại hội đồng AIPA lần này Đại hội đồng quyết định kết nạp Norway, Moroccolà Nghị việnquan sát viên mới của AIPA. Đại hội đồng đã nhất trí cao thông qua Bản thông cáo chung ghi nhận và đánh giá toàn diện kết quả Đại hội đồng AIPA lần thứ 41.

Các nước thành viên đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo của nước chủ nhà Việt Nam. Đặc biệt tại Đại hội đồng AIPA 41 đã áp dụng phương thức mới gộp các sáng kiến tại mỗi ủy ban trong cùng một nghị quyết – đây là 1 sáng kiến mang tính thích ứng với tình hình thực tế của Quốc hội Việt Nam.

Kết thúc Đại hội đồng Chủ tịch Quốc hội nước ta đã bàn giao chức Chủ tịch AIPA 42 cho Chủ tịch Hội đồng lập pháp Brunei Darussalam.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41 cũng nhấn mạnh, sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, có thể nói Đại hội đồng AIPA 41 đã thành công rất tốt đẹp. Các chủ đề thảo luận tại Đại hội đồng là rất phù hợp; nội dung trao đổi phong phú, sát với tình hình thực tiễn; đặc biệt là về các biện pháp nhằm đối phó với đại dịch Covid-19 và khôi phục kinh tế sau đại dịch; tầm quan trọng của việc củng cố hoà bình, an ninh và hợp tác ở khu vực. Nhiều Đoàn nêu vấn đề hòa bình, an ninh, an toàn ở Biển Đông cần dựa trên luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật Biển 1982 UNCLOS; DOC; nhất trí thúc đẩy để sớm ký kết Bộ quy tắc ứng xử COC. Các ý kiến đều nhất trí về các ưu tiên của AIPA cũng như ASEAN là lấy người dân làm trung tâm, lắng nghe ý kiến người dân, tập trung giải quyết các khó khăn do Đại dịch Covid 19 gây ra đối với người dân trên tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đại hội đồng AIPA 41 đã thành công rất tốt đẹp, thông qua 26 nghị quyết và thông cáo chung. Cùng với thành công của các hoạt động đối ngoại quan trong trong năm 2020 của Việt Nam như Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA, Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, thành công của Đại hội đồng AIPA 41 đã góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam, của Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế. Các hoạt động trong năm Chủ tịch AIPA 2020 và đặc biệt là Đại Hội đồng AIPA 41 cũng là điểm nhấn quan trọng trong hoạt động đối ngoại của Quốc hội Nhiệm kỳ Khóa 14.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41 trả lời câu hỏi của phóng viên tại Họp báo.

Sau khi thông báo Kết quả AIPA 41, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41 đã trả lời câu hỏi của phóng viên về kết quả AIPA 41.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về những cam kết, kế hoạch cụ thể của nghị viện thành viên nhằm hỗ trợ Chính phủ các nước trong việc phòng chống dịch và phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid 19, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41 khẳng định: Vấn đề phòng chống đại dịch và phục vụ phục hồi kinh tế sau đại dịch là nội dung được các dại biểu quan tâm. Vấn đề này cũng được các hội nghị, ủy ban thảo luận nhiều khía cạnh khác nhau. Theo đó, tất cả đều khẳng định, việc liên kết trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế các nước ASEAN sau đại dịch Covid 19 là nội dung hết sức quan trọng. Vai trò của các nghị viện thành viên sẽ ủng hộ Chính phủ các nước thực hiện các kế hoạch phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Đại hội đồng AIPA 41 cũng thể hiện sự ủng hộ rất cao để triển khai các sáng kiến của ASEAN nhằm phối hợp ứng phó kịp thời với tình hình dịch bệnh. Ví dụ việc thành lập Quỹ Phòng chống dịch ASEAN; từng bước khôi phục hoạt động kinh tế trong trạng thái bình thường mới, trong đó có việc ban hành các chính sách về giáo dục, việc làm, cải thiện hệ thống y tế công, giảm thiểu tác động của dịch bệnh Covid 19 và các lĩnh vực bị tác động lớn như giao thông, du lịch, bán lẻ… Các nghị viện thành viên cũng trí thúc đẩy phát triển kinh tế số trong các nước thành viên, tận dụng cơ hội của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để khắc phục những hậu quả từ việc đóng cửa nền kinh tế và giãn cách xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41 cũng thông báo, Đại hội đồng đã đưa ra khuyến nghị cho các nghị viện thành viên tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và xây dựng chính sách đầu tư thông thoáng, có trách nhiệm, trong đó cần tính đến phương án đảm bảo an ninh lương lực, an ninh nguồn nước. Nghị viện thành viên nghiên cứu các khuôn khổ luật pháp mới để ứng phó với đại dịch Covid 19 hoặc những đại dịch khác trong tương lai có thể xảy ra.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41 cũng nhấn mạnh, tất cả các ý kiến thảo luận đều hoan nghênh nỗ lực các khuôn khổ hợp tác vùng như khu vực Mê Kông, thúc đẩy phát triển công bằng, bền vững trong Cộng đồng ASEAN, nhằm đạt được mục tiêu chung thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên ASEAN. Đây là những cam kết nhằm hiện thực hóa chủ đề ngoại giao nghị viện vì cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng.

Phóng viên tham gia buổi Họp báo.

Đối với câu hỏi của phóng viên đánh giá như thế nào về các sáng kiến tổ chức Hội nghị Không chính thức nghị sĩ trẻ AIPA và sự hưởng ứng của nghị viện các nước ASEAN, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41 cho biết, sáng kiến của Việt Nam đưa ra là cần có cơ chế để tiếng nói của các nghị sĩ trẻ trong ASEAN được vang lên trong các Đại hội đồng. Hiện có 1/3 dân số là người trẻ, nên khi tổ chức Hội nghị không chính thức Nghị sĩ trẻ AIPA tại Đại hội đồng AIPA 41 được các nước hoan nghênh và thống nhất cao. Sáng kiến này là dấu ấn lịch sử quan trọng của Quốc hội Việt Nam trong việc đưa ra các sáng kiến hợp tác cho các nghị sĩ trẻ. Điều này khẳng định vai trò và sự đóng góp quan trọng của thanh niên nói chung và nghị sĩ trẻ nói riêng trong việc tham gia hoạch định chính sách phát triển của từng quốc gia. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41 khẳng định các nghị sĩ trẻ AIPA là những nhân tố quan trọng để kết nối và thúc đẩy sự tham gia của giới trẻ vào hoạt động xây dựng và phát triển Cộng đồng ASEAN.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41 cho biết, trên cơ sở kết quả Hội nghị không chính thức Nghị sĩ trẻ AIPA 41 lần này tiếp tục thực hiện các thủ tục để đưa hội nghị trở thành cơ chế chính thức tại Đại hội đồng vào năm 2021. Đồng thời, các nghị viện đều nhất trí thành lập Ủy ban gồm các Ban Thư ký quốc gia của các nghị viện thành viên phối hợp với Ban Thư ký AIPA soạn thảo quy trình, thủ tục, xem xét thông qua tại AIPA 42. Với kết quả này sáng kiến của Việt Nam được AIPA ghi nhận. Đặc biệt, từ nay tại các kỳ Đại hội Đồng AIPA sẽ có diễn đàn của các nghị sĩ trẻ, đại diện cho gần 220 triệu thanh niên, tương đương với 1/3 dân số ASEAN, qua đó góp phần chuyển tải ý chí, tâm tư, nguyện vọng của cử tri trẻ đóng góp tích cực vào hoạt động của AIPA nói chung và các nghị viện thành viên nói riêng./.

Theo quochoi.vn

Nguồn bài viết: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=48189