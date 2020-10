Chính phủ Mỹ khởi kiện Google: “ Soi” vụ kiện dưới “lăng kính” Luật pháp và Kinh tế

(Pháp lý) – Sự kiện Bộ Tư pháp Mỹ, ngày 20/10, có động thái đệ đơn lên Tòa án liên bang ở Washington CD khởi kiện Công ty Google, với cáo buộc gã khổng lồ công nghệ đã vận hành đế chế độc quyền trong thị trường tìm kiếm trên Internet, gây hại cho cả người tiêu dùng lẫn các đối thủ cạnh tranh. Xung quanh sự kiện này, đã có rất nhiều bài phân tích bình luận khác nhau dưới các góc độ kinh tế, xã hội và pháp luật . Bài viết sau đây thể hiện quan điểm của Luật gia Minh Trung.

Sơ bộ về Luật Chống Độc quyền của Mỹ

Luật Chống Độc quyền (Antitrust Law) còn được biết dưới tên gọi là Luật Cạnh tranh (Competition Law), là một tập hợp các luật của tiểu bang và liên bang Hoa Kỳ nhằm quy định hành vi và tổ chức của các tập đoàn kinh doanh để thúc đẩy cạnh tranh công bằng vì lợi ích của người tiêu dùng; tại các quốc gia nói tiếng Anh khác.

Luật Chống độc quyền chủ yếu được điều chỉnh bởi hai luật liên bang: Đạo luật Sherman năm 1890 (cấm độc quyền bằng cách hạn chế các hoạt động kinh doanh nhất định, chẳng hạn như ấn định giá); và Đạo luật Clayton năm 1914 (sửa đổi của Đạo luật Sherman đặt ra các hạn chế đối với việc sáp nhập và mua lại các công ty có thể dẫn đến độc quyền hoặc cạnh tranh kinh doanh không công bằng khác).

Bộ Tư pháp (DOJ): Cơ quan thực thi pháp luật liên bang chịu trách nhiệm điều tra và thực thi luật liên bang, bao gồm luật chống độc quyền như Đạo luật Sherman và Đạo luật Clayton. Cụ thể, điều tra các vấn đề chống độc quyền và được ủy quyền triệu tập một bồi thẩm đoàn để truy tố các nghi phạm.

Biện pháp dân sự bao gồm lệnh cấm, thoái vốn và/ hoặc hủy bỏ hợp đồng. Hình phạt dân sự và hình sự có thể được áp dụng nếu một công ty được xác định là vi phạm luật chống độc quyền. Các hành vi phạm tội bị trừng phạt bằng các khoản tiền phạt lớn và/ hoặc phạt tù.

Ngoài ra, còn có Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) là cơ quan liên bang tìm cách thúc đẩy cạnh tranh tự do và công bằng trong thương mại giữa các tiểu bang. FTC cũng được giao nhiều nhiệm vụ bảo vệ người tiêu dùng. Nó có quyền tài phán độc quyền để cấm cạnh tranh không lành mạnh và các hành vi không công bằng hoặc lừa đảo.

BOX: “Mục đích (được cho là) của Luật Chống độc quyền là để bảo vệ sự cạnh tranh. Nhưng, trong thực tế, không một doanh nghiệp độc quyền nào đã từng hoặc có thể hình thành nhờ vào thương mại tự do trong một thị trường tự do. Mọi doanh nghiệp độc quyền đều được hình thành dưới bàn tay can thiệp của Chính phủ vào nền kinh tế: bằng các đặc quyền đặc biệt như các đặc quyền kinh doanh hay các khoản trợ cấp, thứ đã ngăn chặn các đối thủ cạnh tranh gia nhập vào một số thị trường nhất định thông qua luật pháp” (Trích đoạn của Ayn Rand viết trên Tạp chí The Objectivist Newsletter vào tháng 2/1962).