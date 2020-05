Cầu Vàng tiếp tục lọt danh sách những cây cầu ngoạn mục trên thế giới

Trang tin tức Insider của Mỹ hôm 16/4 giới thiệu 28 cây cầu ngoạn mục và ấn tượng nhất thế giới, trong đó Cầu Vàng ở Đà Nẵng, Việt Nam vinh dự góp mặt.

Bức hình Cầu Vàng của Bà Nà Hills, Đà Nẵng, đã được Insider chọn làm hình đại diện của bài báo. Rực rỡ, ấn tượng như một dải lụa vàng được nâng đỡ bởi đôi bàn tay khổng lồ, Cầu Vàng nổi bật trên nền rừng xanh thẫm của vùng núi Chúa.

Nằm ở độ cao 1.414m so với mực nước biển, với chiều dài gần 150m, bề mặt cầu rộng 12,8m gồm 8 nhịp, cây cầu có thiết kế vô cùng độc đáo này được Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng tại Bà Nà Hills đã chính thức khai trương tháng 6/2018.

Ngay khi vừa ra mắt, Cầu Vàng đã lập tức tạo nên những “chấn động” trên truyền thông quốc tế. Liên tục hãng thông tấn lớn từ CNN đến BBC, Reuters, AFP… cho tới những tờ báo, tạp chí hàng đầu thế giới như National Geographic, New York Times, Time… đưa tin và ca ngợi cây cầu “độc nhất vô nhị” này.

Nhật báo nổi tiếng nước Anh, The Guardian, đã vinh danh Cầu Vàng trong “top 10 cây cầu có kiến trúc độc đáo và đẹp nhất thế giới”. Tờ The Independent với 58 triệu độc giả theo dõi hàng ngày công bố Cầu Vàng (Bà Nà Hills) vào “top 10 cây cầu đẹp đến mức khó tin”. The New York Times mô tả: “Từ trên các vách đá, xuất hiện một đôi bàn tay khổng lồ nâng đỡ một sợi chỉ vàng, như thể chính ngọn núi đã mọc ra đôi bàn tay vậy”…

Tháng 8/2018, chỉ hai tháng sau khai trương, Cầu Vàng lọt “Top 100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới 2018” do tạp chí TIME bình chọn. “Cây cầu đẹp nghẹt thở như bước ra từ phim Chúa tể những chiếc nhẫn” theo như mô tả của Bored Panda – trang tin chuyên về nghệ thuật và cuộc sống, cũng đã góp phần đưa danh tiếng du lịch Đà Nẵng vươn xa hơn ra khắp thế giới.

Theo thống kê tháng 7/2018, cứ 3 khách quốc tế liên hệ đặt tour tới Đà Nẵng thì có tới 2 khách yêu cầu check-in Cầu Vàng ở Bà Nà Hills. Cũng chưa bao giờ, từ khóa Cầu Vàng (Golden Bridge, Da Nang) lại được tìm kiếm nhiều như vậy trên thế giới.

Năm 2018, Đà Nẵng đón 7,6 triệu lượt du khách, trong đó khách quốc tế đạt 2.875.000 lượt, tăng 23,3% so với năm 2017 và khách nội địa đạt 4.785.000 lượt, tăng 11,2% so với năm 2017. Tổng lượng du khách đến Đà Nẵng năm 2019 đã tăng lên gần 8,7 triệu lượt, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó, khách quốc tế ước đạt 3.522.928 lượt, tăng 22,5% so với cùng kỳ 2018.

Liên tục được ca ngợi trên truyền thông quốc tế, không ngừng khiến du khách ngạc nhiên thán phục trên các trang mạng xã hội, trở thành niềm tự hào cho những ai từng đặt chân tới, Cầu Vàng đã khẳng định một lần nữa sức hút của những sản phẩm du lịch do chính con người tạo ra, bên cạnh vẻ đẹp và sức hấp dẫn thiên nhiên ban phú cho mỗi điểm đến.

