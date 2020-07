“Cấp giấy khai sinh” cho condotel: Bộ TN&MT ngược chiều Bộ Công an

Liên quan đến việc Bộ Công an phản đối chuyển đổi condotel thành nhà ở, đại diện Bộ TN&MT đã lên tiếng bảo lưu quan điểm về condotel vì về bản chất quy định pháp luật hiện hành đã có đầy đủ, tuy nhiên các địa phương khó thực hiện vì ngôn ngữ truyền đạt khác nhau.

Tại cuộc họp báo thường kỳ quý II/2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức vào ngày 20/7, ông Mai Văn Phấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục đất đai (Bộ TN&MT) đã trả lời báo chí xoay quanh việc Bộ Công an có kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ TN&MT, UBND các địa phương không hợp thức hóa căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú (officetel) thành nhà ở.

Bộ Công an phản đối chuyển đổi condotel thành nhà ở

Ông Phấn cho hay theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ TN&MT có trách nhiệm hướng dẫn các địa phương về chế độ sử dụng đất và việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở.

Theo đó, ngày 14/2, Bộ TN&MT đã có văn bản số 703/2020/BTNMT-TCQLĐĐ gửi các địa phương để hướng dẫn chi tiết về nội dung này.

Ông Phấn khẳng định văn bản số 703 của bộ đưa ra các hướng dẫn căn cứ trên quy định pháp luật hiện hành. Trong đó nêu rõ “xác định chế độ sử dụng đất là gì, căn cứ quy định pháp luật thì cấp giấy với loại hình này như thế nào”.

“Văn bản 703 rất rõ về đối tượng nhận chuyển nhượng loại hình bất động sản trên là hộ cá nhân hoặc tổ chức. Phạm vi điều chỉnh chỉ cho đối tượng nhận chuyển nhượng, còn chủ đầu tư thì đã được cấp giấy chứng nhận khi được giao đất thực hiện dự án rồi”, ông Phấn nói.

Phó Tổng cục Quản lý đất đai phân tích việc giao thực hiện các dự án phát triển ở địa phương có rất nhiều cơ quan tham gia. Bộ TN&MT có quan điểm là “đầu vào” phải thượng tôn pháp luật.

“Nghĩa là giao đất và cho thuê đất đúng quy hoạch, cấp giấy phép xây dựng đúng mục đích sử dụng đất, hoàn công và phòng cháy chữa cháy phải tuân thủ và đủ các điều kiện quy định tại Điều 19 Luật Kinh doanh bất động sản,” ông Phấn nhấn mạnh.

Cũng theo ông Phấn, khi dự án đủ điều kiện theo quy định tại Điều 19 Luật Kinh doanh bất động sản thì sẽ được cấp giấy chứng nhận.

“Hành lang pháp lý ở chỗ loại đất đã có quy định tại Điều 10 Luật Đất đai. Chế độ sử dụng đất được quy định đất sản xuất kinh doanh. Condotel, Officetel là tiếng Anh nhưng nội hàm khi được giao là đất sản xuất kinh doanh.

Thời hạn sử dụng đối với dự án phát triển được quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật Đất đai với thời hạn 50 năm, với vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn có thể là 70 năm.

Việc cấp giấy chứng nhận được quy định tại Điều 32 Nghị định 43. Điều kiện, trình tự thủ tục đã quy định rõ.

Như vậy xin khẳng định, hành lang pháp lý từ loại đất, chế độ sử dụng, thời hạn sử dụng, quy định về cấp giấy, trình tự thủ tục về cấp giấy chứng nhận rất rõ ràng với các điều khoản trong luât.

Loại hình này tham chiếu sang quy định pháp luật rất tường minh rõ ràng còn khi tổ chức triển khai chỉ vướng mắc là khi thực hiện danh từ tiếng Anh nên phải tham chiếu sang quy định pháp luật”, ông Phấn kết luận.

Trước đó, như đã đưa tin, tại báo cáo gửi Thủ tướng về các bất cập trong quy định pháp luật liên condotel, officetel ngày 22/6, Bộ Công an chỉ ra nhiều vấn đề trong quản lý, kinh doanh các loại hình này, dẫn đến nguy cơ mất an ninh, trật tự.

Bộ Công an nhận định hoạt động đầu tư, kinh doanh, mua bán, chuyển nhượng các loại hình bất động sản trên diễn ra dưới nhiều hình thức phức tạp, nhưng quy định pháp luật liên quan chưa đầy đủ, tồn tại nhiều bất cập gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước, rủi ro cho người mua, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Một số bộ ngành nhận định đã có đầy đủ cơ sở pháp lý để quản lý condotel, biệt thự du lịch, officetel. Tuy nhiên, Bộ Công an cho rằng thực tế việc đầu tư, xây dựng, quản lý loại hình bất động sản trên gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, các văn bản chưa giải quyết được.

Bộ này nhận định chưa xác định rõ đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản là condotel, biệt thự du lịch. Bộ TN&MT đã hướng dẫn xác định đất xây dựng condotel, officetel, biệt thự biển là đất thương mại, dịch vụ. Các căn này có đủ điều kiện chuyển nhượng theo Luật Kinh doanh bất động sản.

Tuy nhiên, Bộ TNMT chưa hướng dẫn rõ việc giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản condotel, officetel, biệt thự du lịch sẽ được cấp cho chủ đầu tư dự án hay cho từng căn hộ.

Trường hợp cấp cho từng người mua trong dự án sẽ phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự trong quản lý vận hành tòa nhà, quản lý hoạt động đầu tư kinh doanh căn hộ; quản lý, thu hồi dự án khu hết thời hạn sử dụng đất của dự án.

Bất cập thứ hai được Bộ Công an chỉ ra là quy định về kinh doanh condotel, officetel, biệt thự du lịch còn nhiều bất cập, chưa cụ thể dẫn đến rủi ro cho người mua. Theo đó, quy định điều kiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai còn lỏng lẻo, chưa rõ vai trò của cơ quan quản lý Nhà nước.

Nhiều chủ đầu tư mở bán condotel, officetel khi chưa đủ điều kiện, rủi ro cho người mua, nhất là không thực hiện được cam kết với người mua đã phát sinh tranh chấp, phức tạp về an ninh trật tự.

Hiện chưa có quy định về hồ sơ dự án, giấy tờ về nghiệm thu hoàn toàn xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Quy định về quản lý, vận hành căn hộ, tòa nhà hỗn hợp thiếu chặt chẽ, chưa có vai trò của chủ đầu tư, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

