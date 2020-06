Các “ông lớn” rót vốn vào 3 dự án sân golf nghìn tỷ ở Bắc Giang và Hòa Bình là ai?

3 dự án sân golf tại Bắc Giang, Hòa Bình vừa được phê duyệt chủ trương đầu tư có diện tích gần 500 ha, với tổng mức đầu tư lên tới gần 3.200 tỷ đồng.

3 dự án sân golf nghìn tỷ mới được phê duyệt chủ trương đầu tư tại Phú Thọ, Bắc Giang. Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư 3 dự án sân golf ở huyện Việt Yên, huyện Lục Nam (tỉnh Bắc Giang) và huyện Kỳ Sơn (tỉnh Hòa Bình).

Cụ thể, Phó Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sân golf Việt Yên tại các xã Hương Mai và Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Mục tiêu của dự án là xây dựng sân golf 36 hố và khu phụ trợ, khu biệt thự cho thuê. Diện tích khu đất là 140 ha. Vốn đầu tư là 1.214 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

CTCP Đầu tư Golf Trường An là nhà đầu tư dự án. Doanh nghiệp này được thành lập ngày 29/8/2018, có địa chỉ tại thôn Dĩnh Sơn, xã Trung Sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Doanh nghiệp có vốn điều lệ là 250 tỷ đồng,do ông Trần Văn Dĩnh làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Ông Trần Văn Dĩnh hiện cũng đang là Tổng giám đốc/Người đại diện theo pháp luật CTCP đầu tư và Phát triển Trường An (Công ty Trường An). Công ty Trường An chính thức đi vào hoạt động ngày 25/10/2004, và có địa chỉ tại khu Phú Thọ, thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

Sau khi thành lập, Công ty Trường An hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực vận tải hàng hóa đường thủy nội địa, cho thuê máy móc, kinh doanh bất động sản, đóng tàu biển…

Đáng chú ý, ông Dĩnh cũng đang nắm vị trí Chủ tịch HĐQT CTCP golf Trường An (Hà Nam), chủ đầu tư dự án sân golf Kim Bảng tại thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng.

Dự án thứ hai, sân golf Phúc Tiến do Công ty Cổ phần golf An Việt Hòa Bình là nhà đầu tư. Dự án được thực hiện tại xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình với tổng diện tích khu đất là 200 ha; trong đó, diện tích thực hiện dự án sân golf là 188,25 ha. Vốn đầu tư dự án hơn 1.137 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

CTCP golf An Việt Hòa Bình thành lập ngày 4/3/2015, đóng trụ sở tại xã Quang Tiến, TP.Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình.

Tính đến tháng 7/2017, vốn điều lệ doanh nghiệp đạt 260 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm: CTCP Đầu tư và Phát triển hạ tầng An Việt (95%), Nguyễn Thị Minh Phượng (2%), Nguyễn Văn Phương (3%).

Chủ tịch HĐQT, Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Kháng Chiến. Tại CTCP Đầu tư và Phát triển hạ tầng An Việt, ông Chiến nắm giữ 40% vốn doanh nghiệp.

Dự án thứ ba, sân golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang có diện tích 140 ha do Công ty Cổ phần golf Trường An Lục Nam là nhà đầu tư. Địa điểm thực hiện dự án tại các xã Chu Điện, Khám Lạng và Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf 36 lỗ tiêu chuẩn quốc tế, với mục tiêu phát triển du lịch, dịch vụ vui chơi giải trí chất lượng cao cũng như phát triển phong trào thể thao địa phương.

Vốn đầu tư của dự án là 739 tỷ đồng. Thời gian hoạt động là 50 năm.

Theo doisongphapluat.com

Nguồn bài viết: https://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/thi-truong/cac-ong-lon-rot-von-vao-3-du-an-san-golf-nghin-ty-o-bac-giang-va-hoa-binh-la-ai-a327511.html