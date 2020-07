Bộ trưởng Tô Lâm: Tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tăng đột biến

Bộ trưởng bộ Công an cũng kiến nghị, trong đấu tranh phòng chống tội phạm sẽ tập trung vào tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bởi, sau mùa Covid-19, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tăng đột biến, một phần do không có việc làm, đời sống khó khăn.

Chiều 2/7, trong bài phát biểu tại hội nghị Chính phủ và địa phương 6 tháng đầu năm, Bộ trưởng bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh: “Về an ninh chính trị, chúng tôi đánh giá an ninh quốc gia và chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia được bảo đảm. An ninh quốc gia ở những vùng trọng điểm, biên giới, vùng sâu vùng xa Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ và các thành phố lớn, vùng chiến lược, vùng kinh tế trọng điểm duy trì, đảm bảo an an ninh tốt”.

Cũng theo Bộ trưởng bộ Công an, việc triển khai công an chính quy xuống xã đạt 100% (tổng số 8592 xã đều đã hoàn thành). Đây là cách làm nhằm đảm bảo an ninh, trật tự. “Vừa qua, trong đợt dịch covid-19, nếu không có công an xã thì vô cùng khó khăn, từ cách ly đến việc đưa vào thực hiện, triển khai các chính sách…”, ông Lâm nhấn mạnh.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác tập trung đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tỷ lệ phạm pháp, phạm tội giảm 8,4% so với cùng kỳ 2019, đây là con số rất đáng biểu dương. “Trong 6 tháng đầu năm, xử lý hơn 58.836 vụ phạm pháp hình sự. Trung bình hiện nay, trong 1 ngày lực lượng công an toàn quốc xử lý khoảng 325 vụ”, ông Tô Lâm nêu thực trạng.

“Chúng tôi đặt ra chỉ tiêu giảm số vụ phạm pháp hình sự. Ngày nào mà không có phạm pháp hình sự thì cuộc sống của nhân dân hạnh phúc, bình yên”, Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Bên cạnh đó, bộ Công an tập trung làm tốt công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, sửa đổi bổ sung 40 thủ tục, bãi bỏ 6 thủ tục hành chính trên lĩnh vực căn cước công dân, đăng ký quản lý phương tiện giao thông đường bộ và tiếp hành cập nhật công khai 40 thủ tục trên cổng thông tin quốc gia…

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng bộ Công an kiến nghị Chính phủ, tập trung cho ý kiến để đẩy nhanh tiến độ trình Quốc hội 2 dự luật rất quan trọng là luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở cùng tiếp sức lực lượng lượng công an xã.

Bộ trưởng bộ Công an cho biết, trong 6 tháng đầu năm đã xảy ra hơn 1.500 vụ khiếu kiện, phát sinh mới 122 vụ và trên 400 vụ phức tạp khéo dài, bộ Công an đề nghị Chính phủ và cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện đông người.

“Tới đây, chúng ta sẽ triển khai Đại hội đảng các cấp và kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, những vấn đề về dân sinh, trật tự an ninh cơ sở là cần tập trung, không để các đối tượng thù địch lợi dụng, chống phá”, Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Bộ trưởng bộ Công an cũng kiến nghị, trong đấu tranh phòng chống tội phạm sẽ tập trung vào tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bởi, sau mùa Covid-19, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tăng đột biến, 1 phần do không có việc làm, đời sống khó khăn.

