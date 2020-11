Bộ Tài chính: Nâng cao công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng

Từ năm 2013 đến nay, Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính luôn quan tâm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc tích cực, chủ động phối hợp với Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Thanh tra, Kiểm toán, Công an, Kiểm sát, Toà án, Biên phòng, Kiểm lâm, Quản lý thị trường… trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; cung cấp hồ sơ, tài liệu, chuyển hồ sơ các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật phát hiện được trong quá trình quản lý, thực hiện chức năng nhiệm vụ sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật, nhất là trong các lĩnh vực Thuế, Hải quan, Kho bạc nhà nước, Dự trữ Nhà nước, Thị trường chứng khoán; kịp thời trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu cho các cơ quan chức năng, phục vụ công tác điều tra, khởi tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng.

Lực lượng Hải quan phối hợp với Công an bắt giữ nhiều vụ buôn lậu lớn

Bộ Tài chính đã tích cực tham gia, phối hợp thực hiện Chương trình giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực thuế, hải quan.

Các cơ quan, đơn vị của Bộ Tài chính đã thực hiện tốt việc phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an, theo quy định tại các thông tư liên tịch giữa 02 Bộ. Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế đã ký kết và thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Hiện nay, Bộ Tài chính và Bộ Công an đang phối hợp nghiên cứu, xây dựng quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính, thay thế cho các quy chế phối hợp trước đây. Trong thời kỳ báo cáo, kết quả đã thực hiện phối hợp, chuyển cơ quan công an điều tra, khởi tố nhiều vụ việc, cụ thể.

Tổng cục Thuế đã chuyển sang cơ quan Công an hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm, kiến nghị khởi tố 551 trường hợp và thông tin mang tính chất thông báo, phối hợp 24.760 trường hợp. Cơ quan Công an Khởi tố vụ án hình sự 119 trường hợp thông tin mang tính chất thông báo, phối hợp xử lý 3.452 trường hợp.

Tổng cục Hải Quan đã ra quyết định khởi tố 305 vụ án tội buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng giả,…; chuyển cơ quan khác để kiến nghị khởi tố 837 vụ.

Theo noichinh.vn

Nguồn bài viết: https://noichinh.vn/tin-tuc-su-kien/tin-trung-uong/202011/bo-tai-chinh-nang-cao-cong-tac-phoi-hop-voi-cac-co-quan-chuc-nang-trong-phong-chong-tham-nhung-308740/