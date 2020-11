Bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng giữ chức Thứ trưởng bộ Thông tin – Truyền thông

Thủ tướng đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục Tin học hóa, giữ chức thứ trưởng bộ Thông tin – Truyền thông.

Ông Nguyễn Huy Dũng khi được bổ nhiêm giữ chức Cục trưởng Cục Tin học hóa vào tháng 2/2020. Ảnh: Thanh Niên

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Quyết định số 1818/QĐ-TTg ngày 16/11/2020 bổ nhiệm ông Nguyễn Huy Dũng (SN 1983) giữ chức thứ trưởng bộ Thông tin – Truyền thông. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chiều 17/11, ông Nguyễn Huy Dũng đã nhận quyết định bổ nhiệm trên, trở thành thứ trưởng trẻ nhất hiện nay trong Chính phủ.

Tại lễ bổ nhiệm, Bộ trưởng Thông tin – Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá cao năng lực của ông Nguyễn Huy Dũng trong những việc mang tầm vĩ mô như chuẩn bị các chỉ thị liên quan đến an toàn thông tin của Ban Bí thư, Thủ tướng cũng như công tác quản lý cục.

Trước đó, tháng 6/2019, ông Nguyễn Huy Dũng từng được Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục An toàn thông tin khi mới 36 tuổi, trở thành cục trưởng trẻ nhất bộ Thông tin và Truyền thông.

Ông Dũng là cựu học sinh Khối Phổ thông chuyên Toán đại học Sư phạm Hà Nội, cựu sinh viên đại học Bách Khoa Hà Nội. Khi đang là sinh viên tại đại học Bách Khoa, đã nhận học bổng toàn phần sang học chuyên ngành Công nghệ thông tin tại trường đại học NTU, Singapore.

Ông Nguyễn Huy Dũng cũng là một trong 10 gương mặt thanh niên tiêu biểu nhận Giải thưởng Quả cầu Vàng năm 2010 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức.

Tân Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng có quá trình công tác 13 năm tại bộ Thông tin và Truyền thông (trước đó là bộ Bưu chính, Viễn thông), lần lượt trải qua các vị trí từ chuyên viên, phó trưởng phòng, trưởng phòng, thư ký lãnh đạo bộ, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Cục trưởng Cục An toàn thông tin và Cục trưởng Cục Tin học hoá.

Ông Nguyễn Huy Dũng cũng là người tham gia nghiên cứu, tham mưu, chủ trì biên tập và tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thiện hành lang pháp lý, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, an ninh mạng của Việt Nam, tiêu biểu là Luật An toàn thông tin mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành…

Ông Nguyễn Huy Dũng cũng là người tham mưu, chủ trì biên tập và tổ chức triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

