Bộ Công an thông tin về vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong

Thứ trưởng bộ Công an cho biết, do tính chất phức tạp của vụ án, Công an TP.HCM sau khi nhận tin báo đã điều tra thận trọng, xác minh, thu thập đầy đủ dấu vết liên quan sự việc.

Tiến sĩ Bùi Quang Tín. Ảnh: VOV

Liên quan đến vụ tiến sĩ Bùi Quang tín tử vong, trả lời Tri Thức Trực Tuyến, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng bộ Công an, cho biết do tính chất phức tạp của vụ án, Công an TP.HCM sau khi nhận tin báo đã điều tra thận trọng, xác minh, thu thập đầy đủ dấu vết liên quan sự việc.

Cơ quan điều tra sau đó đã có văn bản gửi VKDND TP.HCM đề nghị gia hạn thời gian giải quyết tin báo trong 2 tháng tính từ ngày 8/6.

Ông Lương Tam Quang cho biết đến 8/8, khi hết hạn giải quyết, cơ quan chức năng sẽ công khai nguyên nhân cái chết của ông Bùi Quang Tín với gia đình và cơ quan báo chí.

Kết quả điều tra ban đầu, vào trưa 5/4, ông Trần Việt Dũng (Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế Đại học Ngân hàng TP.HCM) mời ông Tín và một số đồng nghiệp đến nhà ăn cơm. Khoảng 16h, nhiều người ra về, ông Tín và ông Trung (Phó hiệu trưởng Đại học Ngân hàng TP.HCM) ở lại cùng chủ nhà.

Đến 17h cùng ngày, ông Dũng có hẹn với bạn nên ra ngoài. Ông Tín và ông Trung ở lại trò chuyện. 20 phút sau, ông Dũng nhận được cuộc gọi từ ông Trung nên quay lại và phát hiện ông Tín tử vong.

Ông Trung khi đó khai thời điểm ông Dũng ra khỏi nhà, ông và ông Tín nằm trên ghế trò chuyện. Một lúc sau, ông Tín đứng dậy nói ra về. Lúc này, ông Trung khuyên nạn nhân nằm nghỉ để gọi người nhà đến đón nhưng ông Tín nói tự về được.

Ông Trung sau đó nghe tiếng động ở bên ngoài nên chạy ra xem. Tuy nhiên, người này tường trình đã uống rượu bia và bị cận nên không nhìn thấy phía dưới và linh cảm chuyện không lành nên gọi ông Dũng quay về nhà.

Cơ quan công an khám nghiệm pháp y và xác định nạn nhân tử vong do ngã từ trên cao. Tuy nhiên, người thân nạn nhân cho rằng cái chết của ông Tín có nhiều uẩn khúc.

Về phía vợ ông Tín còn nghi đây là vụ án mạng. Người vợ cho hay đầu năm 2019, ông Tín được bổ nhiệm phụ trách phòng truyền thông của 1 trường đại học. Từ đó, ông chịu sức ép từ nhiều phía.

Như đã đưa tin trước đó, cách đây hơn 2 tháng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thụ lý, giải quyết vụ Tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Theo đó, vụ việc ông Tín rơi lầu được phát hiện khoảng 17h30 ngày 5/4 tại khu vực giếng trời, tầng trệt tòa nhà D2, Chung cư New SaiGon, ấp 5, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TPHCM.

Gia đình tình nghi cái chết của Tiến sĩ Bùi Quang Tín có dấu hiệu bất thường và cơ quan điều tra đã vào cuộc xử lý.

Ông Bùi Quang Tín là nhà sáng lập và CEO Trường Doanh nhân BizLight, thành viên sáng lập Công ty luật Globalink, thành viên Đoàn Luật sư TPHCM. Tiến sĩ Bùi Quang Tín có hơn 23 năm nghiên cứu, giảng dạy và làm việc thực tiễn trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng và trên 7 năm nghiên cứu, làm việc trong lĩnh vực pháp lý.

Ông Bùi Quang Tín là Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Trường Doanh nhân BizLight. Đồng thời ông là giảng viên thỉnh giảng của nhiều trường đại học lớn trong cả nước và tại các doanh nghiệp, định chế tài chính lớn về các chuyên đề tài chính, ngân hàng, pháp lý…

Theo doisongphapluat.com

Nguồn bài viết: https://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/bo-cong-an-thong-tin-ve-vu-tien-si-bui-quang-tin-tu-vong-a328562.html