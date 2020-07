Bộ Công an phản đối chuyển đổi căn hộ Condotel thành nhà ở

Bộ Công an kiến nghị không hợp thức hóa các loại hình Condotel, Officetel, biệt thự du lịch thành nhà ở do việc quản lý, kinh doanh các loại hình này còn nhiều bất cập, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Bộ Công an phản đối việc chuyển đổi Condotel, Officetel, biệt thự du lịch thành nhà ở. Ảnh minh họa: Tiền Phong

Bộ Công an mới đây có báo cáo gửi Thủ tướng về các bất cập trong quy định pháp luật liên quan đến căn hộ du lịch (Condotel), biệt thự du lịch và văn phòng kết hợp lưu trú (Officetel).

Hiện cả nước có khoảng 83.000 condotel, 28.100 biệt thự du lịch, 12.617 phòng khách sạn, 15.663 căn shophouse… Số này tập trung chủ yếu tại Hà Nội, TP.HCM, Quy Nhơn, Bình Thuận, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Kiên Giang, Quảng Ninh…

Ngoài ra có khoảng 16.523 căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú, tập trung chủ yếu tại Hà Nội và TP.HCM.

Tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ mất an ninh trật tự

Theo bộ Công an, hoạt động đầu tư, kinh doanh, mua bán, chuyển nhượng các loại hình bất động sản (BĐS) trên diễn ra dưới nhiều hình thức phức tạp, nhưng quy định pháp luật liên quan chưa đầy đủ, tồn tại nhiều bất cập gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước, rủi ro cho người mua, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Bất cập là chưa xác định rõ đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản là Condotel, biệt thự du lịch: “Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã hướng dẫn xác định đất xây dựng Condotel, Officetel, biệt thự biển là đất thương mại, dịch vụ. Các căn này có đủ điều kiện chuyển nhượng theo Luật Kinh doanh BĐS. Tuy nhiên, bộ TNMT chưa hướng dẫn rõ việc giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản Condotel, Officetel, biệt thự du lịch sẽ được cấp cho chủ đầu tư dự án hay cho từng căn hộ. Trường hợp cấp cho từng người mua trong dự án sẽ phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự trong quản lý vận hành tòa nhà, quản lý hoạt động đầu tư kinh doanh căn hộ; quản lý, thu hồi dự án khu hết thời hạn sử dụng đất của dự án”, báo cáo của bộ Công an nêu rõ.

Hiện nay một số địa phương như Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu đang rà soát, đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản Condotel cho người mua, dần hợp thức hóa các Condotel, biệt thự du lịch thành nhà ở, gây áp lực hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Việc cấp sổ cũng ảnh hưởng tới việc thế chấp tài sản vay vốn ngân hàng, nguy cơ mất an toàn hệ thống tín dụng ho hầu hết dự án condotel đều được chủ đầu tư thế chấp ngân hàng.

Bộ Công an cũng chỉ ra là quy định về kinh doanh Condotel, Officetel, biệt thự du lịch còn nhiều bất cập, chưa cụ thể dẫn đến rủi ro cho người mua.

Việc mua bán loại hình BĐS này diễn ra rất phức tạp, nhiều địa phương không quản lý được hoặc buông lỏng. Nhiều chủ đầu tư mở bán Condotel, Officetel khi chưa đủ điều kiện, rủi ro cho người mua, nhất là không thực hiện được cam kết với người mua đã phát sinh tranh chấp, phức tạp về an ninh trật tự.

Bộ Công an dẫn chứng: “Vừa qua một số doanh nghiệp bất động sản đã thông báo tạm dừng chi trả lợi nhuận cho khách hàng mua căn hộ Condotel theo cam kết như tại dự án Condotel ở Đà Nẵng; hay tại một số dự án Condotel…., khác chủ đầu tư cũng thông báo tạm dừng chi trả lợi nhuận cho khách hàng với lý do doanh nghiệp khó khăn về mặt tài chính đã ảnh hưởng lớn đến khách hàng mua căn hộ do người mua vẫn phải trả lãi vay…”.

Hiện chưa có quy định về hồ sơ dự án, giấy tờ về nghiệm thu hoàn toàn xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật theo tiến độ dự án để xác định chủ đầu tư đã đáp ứng điều kiện được kinh doanh BĐS hình thành trong tương lai dẫn đến các địa phương áp dụng pháp luật khác nhau, gây khó khăn cho các chủ đầu tư khi chuẩn bị hồ sơ huy động vốn, rủi ro cho người mua nhà khi chủ đầu tư thực hiện kinh doanh BĐS chưa đủ điều kiện.

Ngoài ra, quy định về quản lý, vận hành căn hộ Condotel và tòa nhà hỗn hợp thiếu chặt chẽ, chưa có vai trò của chủ đầu tư, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn tòa nhà.

Kiến nghị Thanh tra Chính phủ vào cuộc thanh tra

Từ thực trạng trên, bộ Công an kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo bộ Xây dựng khẩn trương nghiên cứu, sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản. Trong đó quy định cụ thể tên gọi, hình thức quản lý, kinh doanh, cho thuê đối với Condotel, biệt thự du lịch, Officetel…

Phối hợp với bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện quy định về quản lý, vận hành các tòa nhà hỗn hợp… trên cơ sở đó, hoàn thiện quy định pháp luật cho công trình xây dựng hỗn hợp, đa chức năng, đa sở hữu.

Bộ TNMT nghiên cứu sửa đổi quy định về phân loại đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Đặc biệt, bộ Công an đề xuất không hợp thức hóa các dự án officetel, biệt thự du lịch, officetel thành nhà ở.

Đặc biệt, bộ Công an kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ thanh tra việc triển khai các dự án Condotel, biệt thự du lịch, Officetel tại một số địa phương phát triển nhiều loại hình bất động sản trên, phát hiện sai phạm đề xuất xử lý.

Theo doisongphapluat.com

Nguồn bài viết: https://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/bo-cong-an-phan-doi-chuyen-doi-can-ho-condotel-thanh-nha-o-a330658.html