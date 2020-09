Bộ Công an nói về số tiền thất thoát trong vụ án ông Nguyễn Đức Chung liên quan

Lãnh đạo Bộ Công an đã thông tin khá chi tiết về các số tiền trong những vụ án mà ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, vừa bị bắt vì có liên quan.

Chánh Văn phòng Bộ Công an Tô Ân Xô

Tại buổi họp báo thường kỳ Chính phủ diễn ra chiều nay, 4.9, thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, đã thông tin khá chi tiết về các số tiền trong những vụ án mà ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, vừa bị bắt vì có liên quan.

Cụ thể, ông Xô cho hay, tại vụ án Nhật Cường, ông chủ công ty này là Bùi Quang Huy đã sử dụng pháp nhân Công ty Nhật Cường để buôn khoảng 260.000 sản phẩm, thiết bị với số tiền trên dưới 3.200 tỉ đồng. “Trong vụ án này thì số tiền thu lời bất chính là 236 tỉ đồng. Ngoài ra, Huy còn lập sổ sách để trốn thuế, che giấu 30 tỉ đồng và ông Chung có một phần trách nhiệm”, ông Xô cho biết.

Trong khi đó, theo đại diện Bộ Công an, trong vụ việc số hoá tại Sở KH-ĐT Hà Nội, cơ quan điều tra cũng đã làm rõ thiệt hại do liên quan đến đấu thầu khoảng 19 tỉ đồng và ông Chung cung có trách nhiệm.

Còn tại vụ việc mua chế phẩm xử lý nước, ông Tô Ân Xô cho hay, Hà Nội đã đàm phán với đối tác của Đức để đặt hàng chế phẩm này, sản xuất riêng cho thành phố. “Như vậy là TP.Hà Nội đang làm rồi, nếu ký trực với tiếp đối tác này thì bình thường. Thế nhưng sau đó lại ký qua một công ty khác. Và việc phải ký qua đại lý này nên đã gây thất thoát 41 tỉ đồng”, ông Xô nói.

Như Thanh Niên đã thông tin trước đó, ngày 28.8, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Chung, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, về tội chiếm đoạt tài liệu mật nhà nước theo quy định tại điều 337 bộ luật Hình sự.

Trao đổi với báo chí ngay sau đó, đại diện Bộ Công đã cho biết ông Chung bị bắt do liên quan 3 vụ án hình sự.

Thứ nhất là vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường), Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Thứ hai là vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại TP.Hà Nội.

Thứ ba là vụ án chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước mà Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án mới đây.

