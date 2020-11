Bầu cử Mỹ: Người chiến thắng cuối cùng sẽ được công bố lúc nào?

Donald Trump hay Joe Biden, ai sẽ là người chiến thắng? Nhiều người nghĩ, tối nay sẽ có kết quả. Thực tế, tiến trình bầu cử Mỹ không như nhiều người tưởng.



Đa số người dân Mỹ và những người quan tâm đến bầu cử Mỹ trên khắp hành tinh đều quen với việc, người trở thành Tổng thống sẽ được xác định vào đêm của Ngày bầu cử. Thực tế, tiến trình bầu cử không kết thúc nhanh như vậy.

Người chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng thường được công bố vào đêm của Ngày bầu cử bởi các hãng truyền thông lớn như FoxNews hay The Associated Press. Họ có thể làm vậy là do nắm khá đầy đủ các thông tin phiếu bầu để dự đoán người chiến thắng.

Nhưng, tiến trình bầu cử Mỹ không giống như nhiều người vẫn nghĩ. Quá trình bỏ phiếu vẫn tiếp tục hơn một tháng, sau Ngày bầu cử.

Cuộc đua của ông Donald Trump và Joe Biden đang nóng hơn bao giờ hết.

Vậy khi nào chúng ta sẽ biết kết quả bầu cử?

Thời điểm công bố kết quả cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Đầu tiên, các bang sẽ tiếp tục kiểm phiếu phổ thông và thông báo kết quả sau Ngày bầu cử vài ngày, thậm chí vài tuần. Các bang sẽ có thời hạn khác nhau về việc họp thống nhất và ra tuyên bố kết quả cuối cùng.

Ví dụ: Hạn chót của Delaware là 2 ngày sau Ngày bầu cử.

New York và California sẽ ra tuyên bố kết quả sau hơn một tháng, vào các ngày lần lượt là 7/12 và 11/12.

Sau khi các bang xác nhận kết quả, các đại cử tri sẽ tập hợp vào ngày 14/12 tại các bang tương ứng để bỏ một phiếu cho Tổng thống và một phiếu cho Phó Tổng thống.

Phiếu này sẽ được tập hợp lại và chuyển đến Điện Capitol vào ngày 06/01/2021. Thượng viện và Hạ viện sẽ có một phiên họp chung để kiểm phiếu.

Sau khi các phiếu bầu được kiểm, ai là người nhận được từ 270 phiếu bầu của đại cử tri trở lên sẽ giành chiến thắng. Phó tổng thống, người chủ trì với tư cách Chủ tịch Thượng viện sẽ công bố kết quả chính thức.

Sau khi có kết quả chính thức, tấm vé chiến thắng của Tổng thống và Phó tổng thống sẽ được công bố vào ngày 21/01/2021 (giờ địa phương).

