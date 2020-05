Bắt giữ hàng nghìn sản phẩm nghi giả các nhãn hiệu nổi tiếng

Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội vừa ra quân kiểm tra, kiểm soát và thu giữ 1.547 sản phẩm có dấu hiệu hàng giả nhãn hiệu Adidas và Manchester Uniter Limiter.

Sáng 27/5/2020, Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất 4 điểm kinh doanh hàng hóa trên địa bàn 2 quận Hai Bà Trưng và Đống Đa, Hà Nội.

Cụ thể, các cơ sở kinh doanh có địa chỉ tại: 67 Trần Đại Nghĩa do ông Nguyễn Xuân Quý làm chủ; 44 Trần Đại Nghĩa do ông Nguyễn Thanh Tùng làm chủ; 14A Trịnh Hoài Đức, Đống Đa do ông Phạm Ngô Đăng Hải làm chủ và 28 Khương Thượng, Đống Đa do bà Hứa Thị Mến làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện, các sản phẩm được bày bán tại cửa hàng đều có dấu hiệu hàng giả nhãn hiệu Adidas và Manchester Uniter Limiter với tổng 1.547 sản phẩm. Các đối tượng đã sử dụng website aobongda.com và aobongda.net để thực hiện hành vi kinh doanh các loại sản phẩm nghi có dấu hiệu hàng giả như quần áo, giầy và các dụng cụ dùng trong tập luyện thi đấu bóng đá.

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phát hiện và bắt giữ hơn nghìn sản phẩm nghi giả các thương hiệu nổi tiếng

Thông tin thêm, đại diện Đội Quản lý thị trường số 1 chia sẻ, toàn bộ số hàng đã được niêm phong, tạm giữ; tiếp theo Đội Quản lý thị trường số 1 sẽ tiếp tục mở rộng đấu tranh, làm rõ số lượng hàng giả và hành vi kinh doanh hàng giả trên các website nói trên đảm bảo xử lý triệt để, nghiêm khắc, đúng quy định của pháp luật.

Vị đại diện này cũng cho biết, sau thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid19, toàn xã hội và nền kinh tế đang cố gắng để phấn đấu đạt được trạng thái bình thường mới. Trong đó có hoạt động thể thao bóng đá, cùng với đòi hỏi đáp ứng về đồ dùng thi đấu, luyện tập bóng đá của xã hội. Một số đối tượng kinh doanh đã lợi dụng mô hình kinh doanh thương mại điện tử, bán hàng online để ngang nhiên kinh doanh hàng giả là đồ dùng thi đấu, luyện tập bóng đá gây bức xúc cho xã hội nói chung và thiệt hại lớn cho người tiêu dùng và các chủ sở hữu hàng thật (trong đó có các chủ sở hữu quốc tế làm ảnh hưởng đến uy tín về môi trường kinh doanh của Việt Nam).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác đấu tranh, xử lý vi phạm trong môi trường thương mại điện tử, thời gian qua, Đội Quản lý thị trường số 1 – Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội đã thực hiện kiểm soát, xử lý nhiều vụ gian lận thương mại giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo congthuong.vn

Nguồn bài viết: https://congthuong.vn/bat-giu-hang-nghin-san-pham-nghi-gia-cac-nhan-hieu-noi-tieng-138024.html