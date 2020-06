Báo Nhật: EVFTA được Quốc hội Việt Nam thông qua là tin tốt cho Uniqlo

Nikkei Asian Review đưa tin: Quốc hội Việt Nam sáng nay đã thông qua hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu EVFTA, một động thái được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư mới cho các nhà sản xuất muốn rời khỏi Trung Quốc.

Thỏa thuận đã được nhất trí thông qua và sẽ có hiệu lực vào đầu tháng 8. Thỏa thuận thương mại đã được EU phê chuẩn sẽ đưa Việt Nam trở thành quốc gia Đông Nam Á thứ hai có hiệp định thương mại tự do với khối châu Âu, sau Singapore.

Sau khi thỏa thuận có hiệu lực, 71% hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang EU sẽ được miễn thuế, cũng như 65% các lô hàng của EU đến Việt Nam. Các mức giảm thuế còn lại lên tới 99% sẽ được Việt Nam loại bỏ sau 10 năm và EU sau 7 năm.

Với khoảng 96 triệu người, Việt Nam có dân số lớn thứ 3 trong số 10 thành viên ASEAN. GDP bình quân đầu người ước tính gần 3.500 USD cho năm 2019. Thỏa thuận thương mại này chắc chắn sẽ khiến khối EU trở thành người mua hàng lớn hơn của Việt Nam, tăng từ tỷ trọng hiện tại khoảng 15%.

Đặc biệt là tiềm năng tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ ​​cho hàng may mặc và giày dép, chiếm khoảng 20% ​​tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Việt Nam được xếp hạng là nước xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ 3 thế giới sau Trung Quốc và Bangladesh. Các công ty dệt may Việt Nam đã chuẩn bị gia nhập thị trường EU. Sau khi thỏa thuận có hiệu lực, khối EU sẽ xóa bỏ thuế quan đối với 77,3% xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sau 5 năm và 22,7% còn lại sau 7 năm.

Thỏa thuận thương mại này được kỳ vọng sẽ mang lại sự thúc đẩy rất cần thiết cho nền kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh Covid-19. Việt Nam đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc 34 tỷ USD trong năm nay, giảm từ 39 tỷ USD năm ngoái.

EVFTA được thông qua là tin tốt cho các nhà sản xuất đa quốc gia bên ngoài EU. Trong số các doanh nghiệp Nhật Bản, các công ty may mặc như Uniqlo điều hành bởi Fast Retailing đang sản xuất quần áo tại Việt Nam. Các nhà sản xuất phụ tùng ô tô và máy móc cũng tìm cách xuất khẩu từ Việt Nam sang châu Âu.

Xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU đạt 42 tỷ USD vào năm 2019, trong khi các chuyến hàng của khối EU tới Việt Nam đạt tổng cộng 15 tỷ USD, dữ liệu cho thấy. Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến ​​doanh thu xuất khẩu của Việt Nam sang EU sẽ tăng 42,7% vào năm 2025 và 44,37% vào năm 2030 so với kịch bản không có thỏa thuận. Ngân hàng Thế giới cho rằng EVFTA sẽ giúp tăng GDP của Việt Nam lên 2,4% và nâng xuất khẩu 12% vào năm 2030.

Thỏa thuận này sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp phục hồi lại hoạt động xuất khẩu của họ, sau khi nhu cầu thị trường giảm do đại dịch coronavirus. Thỏa thuận thương mại mang lại cho EU cơ hội tiếp cận nhiều hơn đến một thị trường tiêu dùng hấp dẫn, Nikkei nhận xét.

