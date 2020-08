Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Bảo đảm an sinh xã hội trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp

( Pháp lý). 7 tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh cả nước đối mặt với tình hình khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra với mức độ diễn biến phức tạp, BHXH Việt Nam luôn chủ động thực hiện nhiều giải pháp để kịp thời đảm bảo an sinh xã hội cho người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, doanh nghiệp theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ quản lý Nhà nước, với quyết tâm kiên quyết vừa chống dịch hiệu quả, vừa nỗ lực triển khai thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành các chỉ tiêu được Chính phủ giao, góp phần ổn định an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

BHXH thực hiện chi trả tại nhà trong giai đoạn dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp

Quyền lợi cho người tham gia BHXH được đảm bảo

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các đơn vị, doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh… dẫn đến tình trạng nợ đọng, chậm đóng BHXH, BHYT vẫn tiếp tục diễn ra trên cả nước. Ước đến hết tháng 7/2020, tổng số tiền nợ BHXH phải tính lãi (từ 01 tháng trở lên) khoảng 20.682 tỷ đồng, chiếm 5,1% số phải thu. Để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19, BHXH Việt Nam đã tích cực chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố kịp thời thẩm định hồ sơ, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Theo báo cáo của BHXH các tỉnh, tính đến hết ngày 30/6/2020, số đơn vị đã nộp hồ sơ được phê duyệt tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 là 1.519 đơn vị, tương ứng với 130.794 lao động và với số tiền khoảng 475 tỷ đồng. Đồng thời, thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 14/7/2020 của Chính phủ, được sự nhất trí của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 2884/LĐTBXH-BHXH ngày 03/8/2020 đối với dự thảo văn bản hướng dẫn tiếp tục tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất của BHXH Việt Nam, ngày 10/8/2020, BHXH Việt Nam đã ban hành Công văn số 2533/BHXH-BT hướng dẫn BHXH các địa phương về việc tiếp tục thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đến hết tháng 12/2020.

Mục tiêu phát triển đối tượng tham gia của ngành bị ảnh hưởng khá lớn bởi dịch bệnh COVID-19, ước đến ngày 31/7/2020, số người tham gia BHXH đạt khoảng 15,271 triệu người, đạt tỷ lệ khoảng 31% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,534 triệu người (giảm 655 nghìn người so với năm 2019, đạt 90,6% kế hoạch), số người tham gia BHXH tự nguyện là 737 nghìn người (tăng 163 nghìn người so với năm 2019, đạt 61,4% kế hoạch); số người tham gia BHTN là 12,725 triệu người, đạt tỷ lệ khoảng 25,8% so với lực lượng lao động trong độ tuổi, đạt 88,5% kế hoạch của Ngành; số người tham gia BHYT là 85,915 triệu người, đạt 97,6% kế hoạch của Ngành, đạt tỷ lệ bao phủ 88,8% dân số.

Có thể thấy, số người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN đều sụt giảm so với cuối năm 2019 bởi tác động của dịch bệnh, nhưng nhờ vận dụng những giải pháp truyền thông sáng tạo, phù hợp, số người tham gia BHXH tự nguyện trong toàn Ngành tiếp tục gia tăng. Đây là “điểm sáng” trong công tác phát triển đối tượng của ngành BHXH trong thời gian qua.

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN giải quyết kịp thời

Trong lúc tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, BHXH Việt Nam đã kịp thời chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở y tế trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người bệnh có thẻ BHYT được KCB hoặc chuyển tuyến KCB BHYT khi nghi ngờ nhiễm COVID-19; thực hiện thanh toán chi KCB BHYT và sử dụng kinh phí từ quỹ KCB BHYT hỗ trợ chống dịch COVID-19; cấp thuốc điều trị ngoại trú đối với các trường hợp mắc bệnh mãn tính, điều trị dài ngày trong thời gian chống dịch COVID-19 để đảm bảo giãn cách xã hội,… Đặc biệt, phối hợp với cơ quan Bưu điện triển khai thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4, 5/2020 trong cùng một kỳ chi trả tháng 4 trên toàn quốc, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vừa bùng phát trở lại, BHXH Việt Nam đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương có nguy cơ cao thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 8, 9/2020 vào cùng một kỳ chi trả nhằm góp phần đảm bảo an toàn cho người hưởng.

Theo số liệu báo cáo của BHXH Việt Nam tính đến ngày 31/7/2020, toàn Ngành đã: giải quyết 70.878 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; 539.118 người hưởng các chế độ trợ cấp 1 lần (trong đó 475.577 người nghỉ việc hưởng BHXH 1 lần); 5.393.768 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; 580.634 người hưởng chế độ BHTN (trong đó: 572.813 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 7.821 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề); thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) BHYT cho 92,490 triệu lượt người KCB nội trú và ngoại trú.

Để giải quyết nhanh chóng kịp thời đảm bảo chế độ quyền lợi cho NLĐ phải nói đến thành công của BHXH Việt Nam trong hiện đại hóa CNTT và giảm thiểu các TTHC. Với quyết tâm, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được Chính phủ giao, đảm bảo ngày một tốt hơn các quyền lợi an sinh của người tham gia, BHXH Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành liên quan hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Gớp phầnhỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 luôn được bảo vệ an toàn về sức khỏe và quyền lợi tham gia BHXH.

Thành Chung