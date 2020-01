“Bamboo – Chuyến bay mùa xuân”: Giải đấu hấp dẫn cho cộng đồng golfer dịp đầu năm mới

Săn xe sang, biệt thự biển tại giải golf “Bamboo – Chuyến bay mùa xuân”

Từ ngày 10 – 16/2/2020, các golfer sẽ có cơ hội săn HIO khủng tại giải “Bamboo – Chuyến bay mùa xuân” với giá trị giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay.

Giải đấu mùa xuân

Tiếp nối thành công của giải golf chào Xuân 2019, Hãng hàng không Bamboo Airways và FLC Biscom phối hợp tổ chức giải golf đặc biệt mang tên “Bamboo – Chuyến bay mùa xuân” để mở màn cho các giải golf lớn của Tập đoàn FLC trong năm 2020. Dự kiến, giải đấu năm nay sẽ là dịp hội ngộ của gần 2.000 golfer trong và ngoài nước.

Đặc biệt, “Bamboo – Chuyến bay mùa xuân” còn sở hữu cơ cấu giải thưởng vô cùng hấp dẫn với tổng giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng, bao gồm: 04 biệt thự Galaxy Park tại FLC Sầm Sơn trị giá 6 tỷ đồng/01 biệt thự/01 hố, 16 xe hơi hạng sang trị giá 8 tỷ đồng/01 hố, voucher golf tại các sân của FLC Biscom, vé máy bay của Hãng hàng không Bamboo Airways, voucher nghỉ dưỡng tại hệ thống FLC Hotels & Resorts, voucher du thuyền và nhiều quà tặng giá trị khác đến từ các nhà tài trợ.

Theo đó, các golfer sẽ thi đấu bằng thể thức đấu gậy dựa theo cách tính điểm Handicap Ngày (System 36). Trong 14 buổi thi đấu (7 ngày), 102 cúp sẽ được trao cho các golfer xuất sắc cùng những phần thưởng giá trị. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng sẽ trao giải Eagle & Albatross tại tất cả các hố Par-4 và Par-5, áp dụng cho các golfer nghiệp dư.

“Bamboo – Chuyến bay mùa xuân” sẽ diễn ra tại sân FLC Golf Links Sam Son, Thanh Hóa. Đây là sân golf 18 hố dạng links đạt tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam do huyền thoại Nicklaus Design thiết kế. Cách bố trí độc đáo của các hố golf, vị trí hướng biển, gió biển đã giúp FLC Golf Links Sam Son đạt danh hiệu “Best Championship Course 2019” tại Vietnam’s Best Course Awards 2019 do Tạp chí Vietnam Golf Magazine, Tổng cục TDTT, Tổng cục Du lịch và Hiệp hội Golf Việt Nam (VGA) tổ chức.

Đáng chú ý, đây còn là sân golf sở hữu nhiều giải HIO giá trị nhất từ trước tới nay, điển hình như cú HIO trị giá 10 tỷ đồng của golfer Trần Huy Cương đã để lại dấu ấn đặc biệt tại giải golf Bamboo Airways 18 Tournament diễn ra tháng 11/2019 vừa qua.

Chủ tịch Tập đoàn FLC – ông Trịnh Văn Quyết trao giải HIO cho golfer Trần Huy Cương tại giải Bamboo Airways 18 Tournament

Những giải golf mang tên Bamboo Airways

Bamboo Airways được biết đến là hãng hàng không có nhiều gắn kết với golfer ngay từ những ngày đầu ra mắt bởi thường xuyên tổ chức những giải đấu quy mô lớn như: Bamboo Airways Tournament 2019, Bamboo Airways 18 Tournament, Bamboo Airways Golf Tournament 2018, BambooAirways Takeoff 2018… đã trở thành sân chơi hấp dẫn của cộng đồng golfer trong nước và quốc tế.

Hàng loạt giải golf quy mô lớn do Bamboo Airways phối hợp với FLC Biscom tổ chức đã để lại dấu ấn tốt đẹp

Nỗ lực vì mục tiêu chung của Tập đoàn FLC, Bamboo Airways xác định đồng hành và hỗ trợ tối đa cho sự phát triển của golf Việt từ nghiệp dư tới chuyên nghiệp, thông qua việc đem tới dịch vụ hàng không chất lượng cao song hành với các giải golf được tổ chức một cách chuyên nghiệp tại hệ thống sân golf hàng đầu Việt Nam.

Với tổng giá trị giải thưởng “khủng” cùng dư âm HIO từ các giải đấu trước, Bamboo – Chuyến bay mùa xuân hứa hẹn sẽ tạo nên một giải đấu có sức hấp dẫn lớn với các golfer ngay dịp đầu năm mới 2020.

PV