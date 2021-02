Bamboo Airways tung triệu “lì xì” cho khách bay thoả thích đến tháng 10

Dù là khách hàng nhỏ tuổi hay đã qua từ lâu cái tuổi được nhận lì xì thì Bamboo Airways vẫn sẵn sàng dành tặng bạn “lộc xuân” để cất cánh an toàn và may mắn trong năm 2021.

Cứ bay là có “lì xì”

Từ ngày 9/2 đến hết ngày 19/2/2021, Bamboo Airways triển khai chương trình ưu đãi Khai Lộc Xuân, Hái Lì Xì – mang đến hàng triệu ưu đãi giảm giá tới 500.000 đồng cho cho tất cả khách hàng mua vé các đường bay nội địa của hãng.

Cụ thể, Bamboo Airways lần lượt giảm giá từ 50.000 đồng – 200.000 đồng – 300.000 đồng/chiều cho khách hàng mua vé các hạng tương ứng là Economy Saver, Economy Smart và Economy Flex. Riêng với hạng thương gia, Bamboo Airways giảm ngay 400.000 đồng/chiều cho khách mua vé Business Smart và 500.000 đồng/chiều cho khách mua vé Business Flex.

Khách hàng có thể liên hệ đặt vé thông qua tất cả các kênh phân phối của hãng, bao gồm website chính thức, ứng dụng di động Bamboo Airways, các phòng vé và đại lý chính thức trên toàn quốc để được hưởng ưu đãi giảm giá hấp dẫn này.

Đặc biệt, ưu đãi giảm giá áp dụng cho thời gian khởi hành kéo dài từ 10/2 đến hết 30/10/2021. Như vậy, hành khách có thể đặt vé ngay từ hôm nay để được hưởng ngay ưu đãi áp dụng cho cả những chuyến du lịch đón hè hay sang thu.

Bamboo Airways tung ưu đãi Khai Lộc Xuân, Hái Lì Xì – giảm giá tới 500.000 đồng/chiều cho nhiều đường bay nội địa của hãng

Bên cạnh đó, những hành khách lựa chọn xuất hành đầu xuân Tân Sửu cùng Bamboo Airways còn được nhận thêm hàng ngàn phần quà may mắn ngay trên các chuyến bay mùng 1 Tết Âm lịch (tức 12/2/2021). Đó là hàng ngàn voucher sử dụng phòng chờ thương gia của Bamboo Airways; voucher phòng nghỉ, ưu đãi dịch vụ hấp dẫn khác từ khu nghỉ dưỡng 5 sao Movenpick Waverly Phú Quốc, khu nghỉ dưỡng phức hợp 5 sao HOIANA; hệ thống quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC Hotels & Resorts.

Và còn rất nhiều những phần quà may mắn khác đợi khách du xuân hái lộc trong 3 ngày đầu năm Tân Sửu ở phòng chờ hạng thương gia của hãng. Có thể nói, lựa chọn cất cánh cùng Bamboo Airways – cứ bay là có “lì xì”

An tâm cất cánh

An toàn phòng dịch luôn là ưu tiên tối thượng của Bamboo Airways trong mọi hoạt động khai thác. Bởi vậy, hãngđã triển khai đầy đủ và toàn diện các biện pháp phòng chống dịch nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách và nhân viên hãng.

Cụ thể, Bamboo Airways tăng cường kiểm tra thân nhiệt hành khách, qua đó sàng lọc và có các biện pháp phù hợp với hành khách có thân nhiệt trên 37,5 độ C và/hoặc biểu hiện sức khỏe bất thường. Tất cả hành khách được yêu cầu khai báo y tế trước chuyến bay theo quy định và đảm bảo giãn cách an toàn khi đang làm thủ tục tại sân bay, cũng như trong Phòng chờ Thương Gia – First Lounge by Bamboo Airways.

Nước rửa tay diệt khuẩn được cung cấp tại các quầy làm thủ tục, cửa khởi hành và trên máy bay. Khẩu trang diệt khuẩn Perfetta được hãng phát miễn phí cho tất cả các hành khách tại các quầy vé giờ chót tại sân bay và tại cửa lên tàu bay.

Các nhân viên mặt đất, tổ bay của Bamboo Airways được tăng cường trang bị bảo hộ y tế theo đúng quy định của các cơ quan chức năng. Phi công và tổ bay di chuyển bằng xe riêng. Sau chuyến bay, Hãng tiến hành phun khử khuẩn đối với các tàu bay đi và đến Hải Phòng, đảm bảo 100% các tàu bay này được vệ sinh, khử khuẩn theo đúng tiêu chuẩn trước khi đón khách. Màng lọc HEPA lọc không khí vô trùng trên tàu bay được bảo dưỡng thường xuyên.

Bamboo Airways triển khai đầy đủ và nghiêm ngặt các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong mọi chuyến bay

Đại diện Bamboo Airways cũng cho biết Hãng đang áp dụng chính sách hoàn/hủy, đổi lịch bay hết sức linh hoạt để đảm bảo tối đa quyền lợi của hành khách, bao gồm thay đổi miễn phí, không phụ thu chênh lệch sang chuyến bay mới; hoàn bảo lưu, hoàn vé miễn phí với các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Bamboo Airways cũng đang tích cực triển khai nhiều dịch vụ bay an toàn để khách hàng có thêm lựa chọn di chuyển an toàn trong giai đoạn dịch bệnh. Có thể lấy ví dụ như dịch vụ thuê chuyến Bamboo Pri-Flight, cho phép đoàn khách dưới 20 người thuê trọn một máy bay thân hẹp của Bamboo Airways cho hành trình riêng. Khách hàng có thể tự do lựa thời gian khởi hành và điểm cất/hạ cánh; được đảm bảo giãn cách tối đa; ưu tiên làm thủ tục nhanh gọn và phục vụ trên chuyến bay bằng tiêu chuẩn hạng thương gia.

Với 100% các chuyến bay an toàn tuyệt đối, đạt tỉ lệ đúng giờ dẫn đầu toàn ngành hàng không nội địa trong suốt 2 năm 2019 và 2020, cùng dịch vụ bay định hướng chất lượng 5 sao và mạng bay nội địa rộng khắp, Bamboo Airways hứa hẹn sẽ đem tới cho hành khách những hành trình bay an toàn và thuận tiện nhất trong năm 2021.

Chương trình ưu đãi Khai lộc xuân, Hái lì xì của Bamboo Airways:

Thời gian bay áp dụng: 10/2 – 30/10/2021 (ngoại trừ các giai đoạn từ 29/4 – 4/5/2021; 1/9 – 6/9/2021. Riêng với các vé Econy Flex và Business Flex loại trừ thêm giai đoạn từ 10/2 – 28/2/2021).

Đường bay áp dụng: Tất cả các đường bay nội địa mà Bamboo Airways đang khai thác (ngoại trừ đường bay Hà Nội – Côn Đảo)

Lưu ý: Ưu đãi này không được áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi hiện có của Bamboo Airways.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi của Bamboo Airways, độc giả vui lòng truy cập website https://www.bambooairways.com/ hoặc liên hệ: Hotline: 1900 1166 Facebook: https://www.facebook.com/BambooAirwaysFanpage/ Email: 19001166@bambooairways.com Và các phòng vé, đại lý chính thức của hãng trên toàn quốc.

PV