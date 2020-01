Bài phát biểu chúc Tết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn phát biểu chúc Tết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đối với các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam…

Trong không khí phấn khởi đón chào năm mới Canh Tý 2020 và chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 22/1 (tức ngày 28 Tết Canh Tý 2020), tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì gặp mặt, chúc Tết các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng bào, chiến sỹ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài.

Xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu chúc Tết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:

“Kính thưa các đồng chí lão thành cách mạng,

Thưa các đồng chí

Trong không khí cả nước hân hoan mừng Xuân, mừng Đảng ta tròn 90 tuổi, hôm nay, chúng ta họp mặt tại đây để chia tay năm Kỷ Hợi – 2019 và đón chào năm Canh Tý-2020.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi xin gửi tới các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng, cùng toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài lời chào trân trọng, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thưa các đồng chí

Đất nước ta vừa đi qua năm 2019 – một năm đầy ắp các sự kiện với nhiều hoạt động rất sôi động và phong phú. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng nhanh, đạt trên 7%, thuộc nhóm các nước có mức tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới; quy mô GDP đạt khoảng 266 tỷ USD, thu nhập bình quân gần 2.800 USD/người, là điều chưa từng có trong lịch sử nước ta.

Đây là năm thứ hai liên tiếp hoàn thành tất cả 12/12 chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; lạm phát được kiểm soát ở mức thấp; văn hóa-xã hội, chăm lo cho con người có bước chuyển biến tích cực.

An sinh xã hội, chính sách đối với người có công được bảo đảm. Sự nghiệp y tế, bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo đạt được những kết quả rõ nét.

Thể dục, thể thao đạt được một số thành tích cao. Công tác tạo việc làm, giảm nghèo bền vững, phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, xây dựng nông thôn mới có những bước tiến bộ đáng ghi nhận. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.

An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Tiềm lực quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng và đi vào chiều sâu, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và các lợi ích chiến lược của đất nước.

Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc với số phiếu ủng hộ gần như tuyệt đối đã góp phần nâng cao uy tín, vai trò và vị thế của nước ta trên trường quốc tế.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều nhiệm vụ, biện pháp quyết liệt, đồng bộ và đạt được những kết quả cụ thể, rõ rệt. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được triển khai kiên quyết, kiên trì, đồng bộ, toàn diện, đi vào chiều sâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đã tạo ra sức răn đe, cảnh tỉnh, cảnh báo rất lớn.

Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng, nhất là các vụ án lớn, nghiêm trọng tiếp tục được phát hiện, điều tra, khởi tố, truy tố, xét xử nghiêm minh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao, đồng tình ủng hộ. Không phải ngẫu nhiên mà một không khí phấn khởi, tin tưởng ngày càng lan toả sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tác động tích cực mạnh mẽ trên khắp cả nước và được bạn bè quốc tế ghi nhận.

Những thành tựu quan trọng đó góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào tiền đồ tươi sáng của Dân tộc, tiếp tục cho chúng ta thêm nhiều bài học quý trên con đường đổi mới và phát triển đất nước trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Nhân dịp này, chúng ta bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước; đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, toàn thể đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta.

Chúng ta cũng chân thành ghi nhận và cảm ơn những tình cảm, sự hợp tác, giúp đỡ, ủng hộ có hiệu quả của các nước, các tổ chức quốc tế, bạn bè năm châu và nhân dân thế giới đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

Thưa các đồng chí,

Năm 2020 là một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Năm cuối của nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII; năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 75 năm Quốc khánh, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; năm Việt Nam thực hiện vai trò Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và nhiều sự kiện chính trị trọng đại khác.

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm ra sức phấn đấu khắc phục khó khăn, thách thức, phát huy mọi tiềm năng, lợi thế, mọi nguồn lực, tiếp tục củng cố, tăng cường nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế. Tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, thực chất hơn; tạo chuyển biến mạnh hơn trong thực hiện các nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế-xã hội. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng con người hài hoà với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Tiếp tục củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Đảm nhiệm thành công trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, đem đến cho bạn bè quốc tế hình ảnh một nước “Việt Nam: Đối tác tin cậy vì hòa bình bền vững.”

Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với thực hiện có chiều sâu việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến,” “tự chuyển hoá” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đặc biệt, tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, đi vào chiều sâu, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Làm tốt hơn nữa công tác cán bộ, kiên quyết chống mọi biểu hiện tiêu cực, chạy chức, chạy quyền.

Tập trung xây dựng bộ máy chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chủ động, tích cực chuẩn bị tốt để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Thưa các đồng chí,

Con đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, đan xen với những cơ hội, thuận lợi mới. Có đánh thức được tiềm năng và biến thành nguồn lực to lớn để xây dựng và bảo vệ đất nước hay không, điều đó phụ thuộc vào ý chí, nghị lực của toàn Đảng, toàn dân ta, của mỗi người Việt Nam chúng ta.

Với truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết nhất trí, cần cù sáng tạo, chúng ta tin tưởng rằng, năm Canh Tý – 2020 nước ta sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.

Một mùa Xuân mới đang về trên mọi miền Tổ quốc thân yêu của chúng ta; sức Xuân đang tràn ngập trong niềm tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc. Tôi đề nghị: Chúng ta cùng nâng cốc, mừng Đảng, mừng Xuân, mừng Đất nước đổi mới!

Chúc sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta đạt được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa! Chúc Đảng ta ngày càng trưởng thành, vững mạnh; đất nước ta ngày càng phát triển, cường thịnh; nhân dân ta ngày càng khá giả, nhà nhà vui tươi, người người hạnh phúc!

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Theo nguoiduatin.vn

Nguồn bài viết: https://www.nguoiduatin.vn/bai-phat-bieu-chuc-tet-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-nguyen-phu-trong-a463678.html