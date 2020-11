BacABank – Ngân hàng tiêu biểu vì cộng đồng 2020

“Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2020 – Vietnam Outstanding Banking Awards 2020” vừa tôn vinh Ngân hàng TMCP Bắc Á là Ngân hàng tiêu biểu Vì cộng đồng do những đóng góp tích cực trong nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa trong năm vừa qua.

Giải thưởng Ngân hàng Vì Cộng đồng đề cao tiêu chí đóng góp cho các hoạt động xã hội, phát triển giáo dục, bảo vệ môi trường, phát triển nông thôn, bảo vệ và phát triển trẻ em,… của các tổ chức tài chính và ngân hàng Việt Nam. Thành viên Hội đồng Bình chọn (HĐBC) của Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2020 bao gồm các đại diện từ cơ quan Chính phủ, Bộ ngành, Hiệp hội, các chuyên gia trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng và công nghệ, v.v… đã thống nhất trao giải Ngân hàng Vì Cộng đồng cho BAC A BANK vì hàng loạt các hoạt động an sinh xã hội thiết thực và bền vững.

Trong năm 2020, Ngân hàng TMCP Bắc Á là đơn vị tiên phong ủng hộ và đóng góp cho công tác phòng chống dịch Covid – 19. Từ hoạt động của BAC A BANK và các dự án do BAC A BANK tư vấn đầu tư, đã lan tỏa, lôi kéo các doanh nghiệp khác tham gia đồng hành phòng chống dịch Covid 19 thông qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các hoạt động cụ thể như: BAC A BANK và Tập đoàn TH cùng Quỹ Vì Tầm Vóc Việt trao tặng 5 tỷ đồng và 1 triệu ly sữa tươi sạch tới tuyến đầu chống dịch; tặng 02 máy thở trị giá gần 2 tỷ đồng cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Cũng trong thời điểm này, các chi nhánh tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Bình, Hà Giang, Huế và TP. Hồ Chí Minh… đã đồng loạt phát động CBNV ủng hộ 1 ngày lương để hỗ trợ cho nhân dân các vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch Covid-19.

Tiếp tục các công tác an sinh xã hội, trong năm 2020, BAC A BANK đã cùng Tập đoàn TH trao tặng 5 tỷ cho Quỹ Vì Người nghèo; trao nhiều phần quà giá trị giúp đỡ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng do lũ lụt, thiên tai. Bên cạnh đó, Ngân hàng TMCP Bắc Á tiếp tục đồng hành cùng Quỹ Vì Tầm vóc Việt để chia sẻ khó khăn đến những vùng miền xa xôi; bảo trợ cho những trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt; xây dựng những công trình dân sinh như trường học, trạm xá, cầu đường; hỗ trợ bệnh nhân nghèo, và nhiều hoạt động thiện nguyện khác. Song song với các hoạt động đó, BAC A BANK cùng Quỹ Vì Tầm vóc Việt vẫn đang liên tục thực hiện các chương trình tăng cường nhận thức cho người lao động, ươm mầm tài năng và các sáng kiến từ thế hệ trẻ.

Trải qua hơn 26 năm phát triển, Ngân hàng TMCP Bắc Á đặc biệt chú trọng, đề cao tính nhân văn trong mọi nghiệp vụ kinh doanh cũng như các hoạt động an sinh – xã hội. Tôn chỉ “Vì cộng đồng” của BAC A BANK được phản ánh đầy đủ qua mục tiêu tư vấn đầu tư cho các khách hàng hoạt động trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, nông thôn và an sinh xã hội để đưa các thế hệ khách hàng này lên một tầm cao mới, thức dậy tài nguyên và trí tuệ Việt Nam, tạo ra các giá trị cốt lõi và bền vững. Từ năm 2017, để các hoạt động an sinh xã hội phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn, toàn diện và mang lại các lợi ích cộng đồng một cách đích thực, BAC A BANK đã phối hợp với Quỹ Vì Tầm vóc Việt trong nhiều chiến dịch ý nghĩa.

Trong hệ thống nhân sự nội bộ, BAC A BANK lấy con người làm yếu tố tiền đề và then chốt. Các chính sách về chiêu mộ nhân tài, chế độ lương – thưởng – bảo hiểm sức khỏe được xây dựng đầy tính nhân văn. Các hoạt động nội bộ được tổ chức định kỳ, sôi động, góp phần tăng cường tinh thần đoàn kết, vững mạnh của tập thể. Trong triết lý kinh doanh xuyên suốt, yếu tố “Vì con người” vừa là một trong năm giá trị cốt lõi vừa là đích đến trong mọi hoạt động của BAC A BANK.

Với những đóng góp không ngừng, các hoạt động cộng đồng không còn là một phần của kế hoạch kinh doanh mà đã trở thành những điều hạnh phúc cần lan tỏa, BAC A BANK đã vinh dự đón nhận nhiều bằng khen của các Bộ, Ban Ngành cùng nhiều đơn vị, tổ chức uy tín trong và ngoài nước. BAC A BANK cũng tự hào là Ngân hàng Vì Cộng đồng trong 3 năm liên tiếp 2015, 2016, 2017 trong khuôn khổ Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu. Năm nay, với những thành tích đóng góp tích cực cho cộng đồng, Ngân hàng TMCP Bắc Á tiếp tục được vinh danh trong hạng mục Ngân hàng Vì Cộng Đồng năm 2020.

Giải thưởng thường niên lần thứ 9 – “Giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2020 – Vietnam Outstanding Banking Awards 2020” do Tập đoàn Dữ liệu Quốc Tế IDG tổ chức song hành cùng với chuỗi sự kiện Vietnam Retail Banking Forum – Diễn đàn ngân hàng bán lẻ Việt Nam dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Giải thưởng nhằm mục đích tìm kiếm và tôn vinh những Ngân hàng, các nhà cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính đã có những hoạt động xuất sắc và đóng góp tiêu biểu cho sự phát triển của ngành Ngân hàng và tài chính.

