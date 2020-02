Bắc Giang tạm dừng khai mạc tất cả các lễ hội đầu xuân 2020 để phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus Corona

Sáng 1/2, UBND tỉnh Bắc Giang đã có văn bản số 328/CĐ-UBND gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế và Chủ tịch UBND các huyện về việc tạm dừng lễ khai hội; không tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ, trò chơi tập trung đông người.

Trong tâm niệm của người Việt, việc đi chùa, tham gia các lễ hội, du xuân đầu năm là một nét văn hóa đặc trưng không thể thiếu để với ước vọng một năm mới vạn sự như ý.

Nhưng do quy mô và diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra, tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) hôm 30/01/2020 đã tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona gây ra đến lúc này không còn là vấn nạn của riêng Trung Quốc mà là vấn đề Toàn cầu.

Trước thực tế đó, sáng 1/2/2020, Chủ tịch tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo tạm dừng khai mạc tất cả các lễ hội để phòng tránh những diễn biến khó lường của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona.

Theo kế hoạch , lễ khai Hội Xuân Tây Yên Tử sẽ được tổ chức vào ngày 5/2/2020 (ngày 12 tháng Giêng năm Canh Tý) tại Khu du lịch Tâm linh – Sinh thái Tây Yên Tử. Nhưng lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử, giải việt dã leo núi chinh phục đỉnh Non Vua cùng nhiều hoạt động lễ hội khác trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sẽ tạm dừng để cùng chung tay, góp sức vào công cuộc phòng chống dịch bệnh viêm đường hồ hấp do virus Corona. Đối với các lễ hội đã khai mạc thì phải giảm quy mô, thời gian tổ chức; giảm các hoạt động trong lễ hội, hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người tham gia; đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Toàn cảnh cuộc họp ngày 31/01/2020 về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh

Bên cạnh việc tạm dừng khai mạc các lễ hội, ngày 31/01/2020 tỉnh Bắc Giang đã họp khẩn triển khai phòng, chống dịch viêm phổi cấp do virus Corona. Tham dự có Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona tỉnh Bắc Giang, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và 10 huyện, thành phố.

Tinh thần “ chống dịch như chống giặc” vẫn đang được các sở, ban, ngành của tỉnh Bắc Giang thực hiện tốt nhằm góp phần đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe và phòng tránh sự lây lan ảnh hưởng đến người cuộc sống của người dân.

La Sơn