26 lần đấu giá tài sản thu hồi nợ bất thành của BIDV

Sau 26 lần bán đấu giá tài sản của công ty Thuý Đạt không thành, ngân hàng BIDV tiếp tục kiên trì thông báo phát mãi lô tài sản gồm nhà xưởng, máy móc thiết bị trị giá gần 90 tỷ đồng lần thứ 27.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Nam (BIDV, HoSE: BID) mới đây đã thông báo bán đấu giá tài sản CTCP Thuý Đạt lần thứ 27.

Theo đó, tài sản gắn liền với đất và Máy móc thiết bị ngành may (dệt khăn) tại Khu công nghiệp Hoà Xá, TP.Nam Định (Nam Định) của CTCP Thuý Đạt sẽ được ngân hàng BIDV – Chi nhánh Thành Nam đem bán phát mãi.

Ảnh minh hoạ

Cụ thể, tài sản phát mãi bao gồm nhiều loại, từ khu nhà xưởng đến máy móc thiết bị, dây chuyền tự động,… Thậm chí, sau 27 lần rao bán, BIDV quyết định có thể bán lẻ từng cái máy trong lô tài sản bảo đảm của công ty Thúy Đạt để thu hồi vốn.

Toàn bộ tài sản được BIDV – Chi nhánh Thành Nam thông báo bán ra với giá khởi điểm là 89.846.000.000 đồng hoặc trường hợp khách hàng có nhu cầu mua lẻ từng loại tài sản thì thực hiện bán lẻ là: Tài sản gắn liền với đất tại Khu A: 31.565.000.000 đồng; Tài sản gắn liền với đất tại Khu B: 35.550.000.000 đồng; Dây chuyền in: 7.860.000.000 đồng; Dây chuyền tẩy tự động: 6.930.000.000 đồng; Máy mắc sợi, hồ sợi: 588.000.000 đồng; Máy móc thiết bị bán lẻ từng cái: 7.353.000.000 đồng.

Ngân hàng sẽ nhận hồ sơ mua tài sản bảo đảm này chậm nhất đến ngày 8/6.

BIDV – Chi nhánh Thành Nam cho biết sẽ ưu tiên khách hàng mua trọn gói 6 tài sản trên. Trường hợp không có khách hàng mua trọn gói thì khách hàng đăng ký mua tài sản nào tổ chức phiên đấu giá tài sản đó.

Trước khi đưa ra thông báo lần này, BIDV chi nhánh Thành Nam đã 26 lần rao bán lô tài sản của công ty Thúy Đạt nhưng vẫn chưa thu hồi được nợ.

“Mắc kẹt” hàng loạt khoản nợ xấu

Với 19.451 tỷ đồng nợ xấu năm 2019, gấp gần 4 lần so với Vietcombank, chính vì thế từ đầu năm 2020 đến nay, BIDV liên tục rao bán các khoản nợ, thậm chí có khoản xấu tới mức rao hàng chục lần nhưng cũng không ai mua.

Cụ thể như khoản nợ tới 1.153 tỷ đồng của Công ty TNHH Việt Can và DNTN Như Ý tại BIDV – Chi nhánh Bắc An Giang. Trong đó, DNTN Như Ý là 804 tỷ đồng và Công ty TNHH Việt Can là 349 tỷ đồng. Giá khởi điểm cho lần đấu giá thứ “n” này được giảm từ ngàn tỷ xuống còn 840,8 tỷ đồng dù các tài sản bảo đảm là hàng trăm nghìn m2 đất tại Khu đô thị mới – TP lễ hội thuộc phường Vĩnh Mỹ, TP.Châu Đốc (An Giang).

BIDV Nghệ An cũng vừa rao bán lần thứ 9 khoản nợ 36,6 tỷ của CTCP Đầu tư & thương mại Dầu khí Nghệ An (PVIT). Tài sản thế chấp cho khoản vay này là 8 tầng văn phòng cho thuê (từ tầng 15 – 22) diện tích sử dụng mỗi tầng khoảng 733m2 tại tòa nhà Dầu khí. Mặc dù rao bán lần thứ 9 nhưng BIDV vẫn không hạ giá cho khoản nợ này.

Cũng lần thứ 9 và không hạ giá, BIDV Hà Thành bán đấu giá tài sản là 191,6m2 nhà đất tại Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội với giá khởi điểm 16 tỷ đồng.

Với lần thứ 7 này, BIDV Thành Nam bán đấu giá toàn bộ tài sản gắn liền với đất là nhà điều hành, xưởng với tổng diện tích 4.345m2 đất tại Lô B1, KCN Hòa Xá, Mỹ Xá, Nam Định. Giá khởi điểm của toàn bộ tài sản này là gần 32 tỷ đồng.

Khoản nợ hơn 107 tỷ đồng của Công ty TNHH Thanh An An cũng được rao bán lần 4 dù tài sản bảo đảm có tới 30 quyền sử dụng đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Giá khởi điểm cũng được giảm từ 108 tỷ xuống còn hơn 92 tỷ đồng nhưng BIDV vẫn khó bán.

BIDV Gia Định cũng thông báo lần 3 rao bán bán 65 căn hộ tại chung cư Era Town của CTCP Đức Khải. Chung cư này toạ lạc tại đường Nguyễn Lương Bằng, quận 7, TPHCM. Diện tích dao động từ 136 – 316m2 với giá bán từ 2,1 – 4,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay tình trạng nợ xấu này vẫn ế ẩm.

Hay những tài sản của CTCP Thuận Thảo (GTT) cũng liên tục được BIDV rao bán, gần nhất là Khách sạn 5 sao CenDeluxe, công trình xây dựng Khu trung tâm hội nghị, dịch vụ du lịch Thuận Thảo và công trình xây dựng Khu mở rộng Trung tâm hội nghị Thuận Thảo (Khu Land).

Giá khởi điểm của khối tài sản này là hơn 343,78 tỷ đồng, giảm phân nửa so vớ mức giá đưa ra hồi tháng 7/2019 tới 650 tỷ đồng.

