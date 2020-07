18 năm “làm mưa làm gió” tại Điện Quang của cựu Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Chỉ mất 8 năm để bà Kim Thoa từ một cán bộ nghiệp vụ trở thành người đứng đầu Bóng đèn Điện Quang. Tuy nhiên, kể từ khi doanh nghiệp này cổ phần hóa, những tai tiếng của bà này cũng tăng dần…

Thăng tiến vù vù

Chiều 13/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) ra quyết định truy nã cựu Thứ trưởng bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa. Trước đó, ngày 11/7, bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Hồ Thị Kim Thoa (cựu Thứ trưởng bộ Công Thương) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Bà Thoa và ông Vũ Huy Hoàng – người từng là Bộ trưởng Công Thương – cùng bị khởi tố do liên quan đến những vi phạm trong vụ án xảy ra tại Tổng Công ty bia rượu, nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

Trước đó vào năm 2016, bà Thoa cũng từng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật khiển trách về mặt Đảng do có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong thời gian giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty Bóng đèn Điện Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc CTCP Bóng đèn Điện Quang (tháng 1/2004 – 5/2010).

Ngày 28/7/2017, bà Thoa có đơn xin nghỉ công tác với lý do cá nhân. Nửa tháng sau đó, Thủ tướng ban hành quyết định miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng bộ Công Thương đối với bà Hồ Thị Kim Thoa.

Đến ngày 29/8/2017, bộ Công Thương chính thức ban hành quyết định cho bà Hồ Thị Kim Thoa nghỉ hưu và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/9.

Tháng 6/1992, bà Hồ Thị Kim Thoa bắt đầu làm việc tại công ty Bóng đèn Điện Quang. Tới tháng 12/1993, chỉ sau khoảng 1 năm làm việc, bà Thoa được bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch vật tư. Và cũng chỉ mất 3 năm sau đó, bà được thăng chức làm Giám đốc điều hành kinh doanh công ty Bóng đèn Điện Quang.

Tháng 4/2000, bà được thăng chức lên Tổng giám đốc. Năm 2005, bóng đèn Điện Quang chuyển thành công ty cổ phần, bà Thoa là Chủ tịch HĐQT cho đến năm 2010.

Như vậy, chỉ mất 8 năm để bà Kim Thoa từ một cán bộ nghiệp vụ trở thành người đứng đầu công ty. Tổng cộng, bà Thoa có 18 năm gắn bó với Điện Quang, đặc biệt là giai đoạn cổ phần hóa, niêm yết trên sàn chứng khoán.

Theo đánh giá, trong giai đoạn bà Thoa chèo lái, Điện Quang đã có sự phát triển đáng ghi nhận. Doanh thu năm 2010 (năm cuối cùng bà Thoa lãnh đạo) đạt khoảng 650 tỷ đồng. Điện Quang còn xuất khẩu bóng đèn đi hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Giai đoạn phát triển nhanh nhất khoảng năm 2014 – 2016. Đỉnh điểm vào tháng 4/2016, cổ phiếu của Điện Quang lên mức trên 77.000 đồng/cổ phiếu. Nhờ vậy, cũng trong năm này, bà Thoa lọt top những người phụ nữ giàu nhất Việt Nam năm 2016.

Kinh doanh thua lỗ nhưng vẫn nhận cổ tức “khủng”

Những tai tiếng của bà Thoa được biết đến trong thời kỳ bà nắm giữ các chức vụ cao nhất tại Điện Quang khi công ty này thực hiện cổ phần hóa vào năm 2005. Đó cũng là thời điểm gia đình bà tạo ảnh hưởng lớn đến doanh nghiệp này.

Việc thay đổi số liệu về giá trị sổ sách, số lượng cổ phiếu bán ưu đãi cho cán bộ nhân viên trước và sau khi cổ phần hóa tạo nên nghi vấn về những đường đi lắt léo, lòng vòng trong việc mua và thâu tóm cổ phần của những thành viên trong gia đình bà Thoa.

Mặc dù, bà Thoa gần như đã thoái sạch vốn, tuy nhiên những thành viên trong gia đình bà vẫn nắm giữ số lượng lớn cổ phần của DQC. Và dù Điện Quang là một doanh nghiệp Nhà nước, nhưng các chức danh chủ chốt tại công ty đều do những thành viên gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa nắm giữ.

Các chức danh chủ chốt tại công ty Bóng đèn Điện Quang đều do những thành viên gia đình bà Hồ Thị Kim Thoa nắm giữ.

Tính đến thời điểm hiện tại, các thành viên gia đình bà Thoa vẫn đang sở hữu tổng cộng 11,69 triệu cổ phiếu DQC, tương đương 42,4% tổng lượng cổ phiếu lưu hành.

Trong đó, hai em trai của bà Thoa là ông Hồ Quỳnh Hưng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc và ông Hồ Đức Lam đang lần lượt sở hữu 2,51 triệu cổ phiếu (tỉ lệ 9,14%) và 1,65 triệu cổ phiếu (tỉ lệ 6,01%).

Hai con gái của bà Thoa một là thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Nguyễn Thái Nga và Giám đốc điều hành khối Nguyễn Thái Quỳnh Lê nắm giữ tổng cộng 6,35 triệu cổ phiếu (tỉ lệ 23,06%). Ngoài ra, theo dữ liệu tính đến ngày 31/12/2019, mẹ của bà Thoa là bà Trần Thị Xuân Mỹ cũng đang sở hữu 1,22 triệu cổ phiếu DQC (tỉ lệ 4,43%).

Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/7, cổ phiếu DQC ở mức 16.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá trị thị trường của số cổ phần do gia đình cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương đang nắm giữ là khoảng 187 tỷ đồng.

Chưa dừng ở đó, những năm qua, tuy kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng không hiểu vì sao Bóng đèn Điện Quang vẫn chia cổ tức “đều như vắt chanh”. Mỗi năm, gia đình bà Thoa hàng năm vẫn thu về hàng chục tỷ đồng nhờ hoạt động chia cổ tức đều đặn của DQC.

Điển hình như năm 2018, DQC đã 3 lần trả cổ tức mỗi lần 15% bằng tiền mặt, tương đương tổng cộng 4.500 đồng/cp. Khi đó, nhóm cổ đông có liên quan đến cựu Thứ trưởng bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, nắm giữ hơn 34% cổ phần, nhận về hàng chục tỷ đồng.

Năm 2019, Điện Quang dự định chi trả gần 34,4 tỷ đồng, tương ứng tỉ lệ chi trả 10% bằng tiền mặt cho đợt thanh toán cổ tức đầu tiên (9/4). Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên ban lãnh đạo DQC đã thông báo tạm hoãn việc chia cổ tức.

Bị can Hồ Thị Kim Thoa từng giữ chức Tổng giám đốc công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang từ năm 2005 đến 2010. Năm 2010, bà Thoa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng bộ Công Thương, phụ trách công tác thanh niên, đoàn thể; chỉ đạo ngành Công Thương các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh… và trực tiếp chỉ đạo vụ Tài chính, vụ Thị trường trong nước, vụ Thương mại biên giới và miền núi.

